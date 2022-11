Gramodesky zažily renesanci. V Loděnicích jich vyrobí až 200 tisíc za den

Foto: Jan Langer, Česká televize, ČT24

Než se vydáme do výroby s ředitelem Michalem Štěrbou, přidáme několik čísel. Víte, že lisovací cyklus pro výrobu jedné desky trvá 20 až 30 sekund? A že na koláček vinylové hmoty působí lis tlakem 100 až 150 tun při teplotě 160 stupňů?

Vinyl černý jak saze - základ pro výrobu gramodesek | Foto: Jan Langer, Česká televize, ČT24

Žádná černá! Desky mohou mít až 50 barev

GZ Media je největší výrobce vinylových desek v Česku. Firma navázala na 65 letou tradici Gramofonových závodů. Automatické lisy si tu sami i vyrábí. Vinyl dnes může mít jakoukoliv barvu. Základních tu mají asi 50.

Kdy sjela z pásu první gramofonová deska?

Gramofonové závody vyrábějí vinylové desky už od roku 1951 | Foto: Archiv GZ Media

"Tam je velký rozdíl mezi historií gramofonových desek v Loděnici a v Československu, protože už za první republiky se vyráběly gramofonové desky na řadě míst, v Praze, v Ústí nad Labem, ale ne v Loděnici. Loděnická historie se píše až po roce 1948, kdy došlo k rozhodnutí vybudovat jedno centrální místo právě v Loděnici a první deska tady byla vylisovaná v roce 1951."

Gramofonovému průmyslu hrozilo, že zanikne. Přišla CD. Stáli jste před rozhodnutím, co s gramofonovými deskami v Česku. Dlouho jste otáleli a nakonec se vám to vyplatilo. Přišel boom.

V Loděnici u Berouna dělají desky nejlepší hudební studia. Odtud mají gramodesky Rolling Stones, U2 nebo Lady Gaga | Foto: Barbora Kvapilová, Český rozhlas

"My jsme vždycky věděli, že chceme být tím posledním hráčem, kdo bude desky vyrábět. Z důvodů nějakého respektu k tradici, který tady ta výroba gramofonových desek má. A zároveň nám to vždycky dávalo komerční smysl, i když ta výroba byla malá. A k našemu překvapení se z věci, která byla více otázkou nostalgie, stala věc, která dává ekonomický smysl, významně roste a my na ní stavíme budoucnost naší firmy. Vyrábíme 24 hodin denně, a za den vyrobíme necelých 200.000. Úplně nejmíň desek jsme vyrobili někdy v polovině 90. let. Naše celoroční výroba byla podobná jako dnešní dvoudenní výstup."

Čím si vysvětlit, že přišla taková renesance gramofonové desky.

Areál na výrobu vinylových desek je velmi rozsáhlý a skládá se z několika budov. Obří lisovna má pobočky také třeba v Americe nebo v Kanadě | Foto: Barbora Kvapilová, Český rozhlas

"Já bych řekl, že to je podobný důvod, proč v digitální době lidé pořád kupují fyzické knížky. Když mám rád hudbu, tak ji nechci konzumovat pouze prostřednictvím nějakých digitálních platforem, ale chci mít doma produkt, který si mohu vystavit, prohlédnout, ukázat známému v rodině, potěšit se s ním, dát ho na gramofon a v úplně jiné dimenzi si hudbu poslechnout a prožít."

Vy jste se v době úpadku desek specializovali i na obaly?

"Abychom přežili, tak jsme potřebovali udělat ta správná rozhodnutí, a to se nám velmi dobře podařilo. Na přelomu tisíciletí všichni zjistili, že digitální revoluce je opravdu velká, a že šíření hudby čeká velká změna. My jsme nevěřili v to, že bude existovat po CD nějaký nástupnický formát, a že se gramofonová deska vrátí v této síle. A protože jsme chtěli přežít, tak jsme přemýšleli, co budeme dělat. Tou hlavní myšlenkou bylo přeměnit společnost na firmu, která nedělá pouze nosiče, ale která k tomu umí udělat i nádherné obaly, které k nosičům patří. Takže jsme postupně začali budovat polygrafii uvnitř firmy na výrobu desek. A když jsme se zdokonalili do té míry, že jsme se stali jednou z nejkomplexnějších polygrafických firem v regionu, nejen Česka, ale střední Evropy, tak jsme přirozeně začali nabízet ty naše služby i mimo hudební průmysl."

Existuje ve světě nějaká soutěž nebo nějaké uznání za obal? A získali jste nějaké?

Kniha "Gramofonka z Loděnice do velkého světa" První otisky ve světové polygrafii | Foto: Miroslav Čepický, GZ Media

"Existují soutěže, které se týkají typu provedení desky. My jsme několik takových ocenění získali. Uděluje se cena Grammy za nejpovedenější speciální balení. Toto ocenění v letošním roce získal speciální vinylový set George Harrisona, který byl vyráběn u nás. Tu cenu sice získalo to vydavatelství, ale my jsme tento výrobek přivedli na svět, a to od samého začátku až po úplný konec."

Máte tu kolekci vynikajících interpretů, kteří se vrátili k vydávání písní na deskách. Tady sedíme před vitrínou, před takovou sbírkou. Třeba kolekce Ozzyho Osbourna má asi 10 cm vysoký ten obal, tam se vejde spousta desek.

"Dneska vlastně každý velký umělec svá díla má i na gramofonové desce. Někdo se k nim vrátil, ale pak je tu velké množství nových mladých umělců, u kterých byste nikdy nečekali, že budou na gramofonové desce, ale přitom jsou to nejvíce prodávaní umělci gramofonového průmyslu."

Dnes máte osm poboček, tuším na celém světě, v Evropě a Severní Americe. Kterou pobočku jste otevírali jako první?

Historicky první vylisovaná deska z Nashvillu (19.8.2022) je album Viva Las Vengeance amerického rockového sólového projektu Panic! At The Disco. | Foto: GZ Media

"Úplně první výrobní závod, který jsme otvírali, byl závod blízko kanadského Toronta, v městečku Burlington. Je to doposud náš největší výrobní závod."

Jakou máte ve světě konkurenci?

"Dneska je výroba gramofonových desek velký byznys, obrat přes miliardu dolarů. My máme čtvrtinu světového trhu a ty tři čtvrtiny tvoří všichni ostatní hráči. Velké firmy jsou v Německu, ve Francii, v Holandsku, ve Spojených státech."

Jak vidíte budoucnost gramodesky?

Tady se přepisuje zvuk. Hrot vyrývá drážku do ocelové desky pokryté speciální vrstvou | Foto: Barbora Kvapilová, Český rozhlas

"Poptávka po gramofonových deskách více než 10 let kontinuálně roste. Jestli bude růst další rok nebo 10 anebo už růst nebude vůbec, to nevím. Každopádně se už ukazuje celkem zřetelně, že se nejedná o žádný módní záchvěv, který jeden den přijde a druhý den odejde, ale že tam je nějaká robustní základna zákazníků, fanoušků, kteří se s tím formátem sžili a naučili znovu fungovat."

A co vy? Máte doma gramofon? Nebo už si doma desky nepouštíte, když jste celý den mezi nimi v práci?

Michal Štěrba | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Gramofon mám, ale doma si pustím desku relativně zřídka. Ale moc se těším na ty chvíle, kdy si člověk dá na gramofon oblíbeného interpreta, dá si skleničku vína a užívá si takovou tu pohodu, která k poslechu desky patří."