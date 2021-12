Herci a zpěváci dokážou rozezpívat celou třídu, říká o akci Zkoleduj se Petr Vaněk

Do projektu se zapojily děti ze škol, které s herci i zpívají. Cílem je podpora místních poskytovatelů sociálních služeb, jako je dětský domov, domov pro seniory, chráněné dílny a podobně, ke kterým putuje výtěžek z koncertů. Letos koncertem podporují potravinovou sbírku pro rodiny s dětmi. S myšlenkou akce Zkoleduj se, přišel člen souboru Petr Vaněk.

"Konkrétně jsem se odpíchnul od Bobby McFerrina, který na koncertech rozezpívá celé stadiony. Řekl jsem si, jestli by to šlo udělat v České republice s vánočními koledami a pátým rokem zjišťujeme, že to jde."

Jaké je to přijít s koledami před třídu plnou dětí, kde na vás kouká třicet párů očí? A vy je máte rozezpívat?

"My k tomu přistupujeme tak, že hrát si může každý. Moje kamarádka Pavla Fendrichová, která učí zpěv, naučila zpívat i mě. Já jsem si do té doby nemyslel, že by to mohlo jít. A pokud naučila zpívat mě, tak není problém naučit zpívat kohokoliv, kdo si myslí, že zpívat neumí.

My vstupujeme do škol, do kterých jezdíme, s nějakým hravým elementem. Skupina herců, kteří tam přijíždí, je tak spontánní, živá a hravá, že ty děti je jednoduché strhnout, i ty puberťáky."

Stalo se, že se některou třídu nepodařilo rozezpívat?

"Zatím ne, ale důležité je říct, že nikde není napsané, že děti musí zpívat. Některé děti zpívají, jiné připravují sál nebo občerstvení. V rámci koncertu je i trh, takže si vyzkouší výtvarnou i produkční činnost. Zároveň mohou napsat články do místních novin nebo do rozhlasu. Mohou oslovovat firmy, jestli by nechtěly přispět na tento charitativní koncert, protože se rozhodly, že chtějí podpořit nějakou organizaci. Pole působnosti pro děti je široké. Ale kdo nechtěl, tak jsme ho nenutili."

Jaké jsou vaše koledy? Jsou klasické, nebo je upravujete, přidáváte nové?

"Jsou to koledy obrovsky citlivé a hravé. Některé jsou originály, některé jsou předělané. Jsem rád, že nám Zuzana Vlčínská zapůjčila několik jejích písní, které jsou nádherné právě na sborový zpěv. Zároveň Marek Doubrava udělal některé koledy, jiné smíchal. Pak máme koledy ještě od dalších interpretů. Ty koledy jsou jedinečné i provedením. Někdo třeba přijde a řekne: to jsem zvědavý, co z toho vyleze. Po koncertu někdy lidem tečou slzy a mají úsměv na tváři. To je pro mě známka toho, že to funguje."

Která koleda je vaše nejoblíbenější?

"To je píseň na poctu Honzy Borna, úvodní píseň z představení Vánoční příběh aneb Jak jsem se ztratil. Cítili jsme, že píseň 'Seď a tiše poslouchej', je skvělá otevírací písnička, a musí s ní začít celý koncert. Pak mám oblíbenou závěrečnou píseň koncertu 'Byl den a padla noc'. K té mám osobní vztah, je neuvěřitelná síla, když s námi zpívají i děti. Je to písnička naděje. V křesťanském rádiu to jsou hitovky, které se hrají i přes léto. Přes Vánoce jsme v první top desítce. Ale tohle jsou písničky, které můžete poslouchat i v létě. Jde jen o to, si to dovolit.



Splnil se mi sen, protože jsem si říkal, že by bylo skvělé, kdyby si koncerty mohl doma každý poslechnout na naší webové stránce. Na stránce zkoledujse.cz bude link, kde můžete poslouchat živé vysílání. Takže to se povedlo."

Čím vás tak zaujaly koledy?

"Mě spíš baví ten zpěv. Sbormistryně Majda Borová, i ta parta je tak citlivě vybraná, že se doplňují. Je to těleso, které spolu funguje kamkoliv přijde. To mě na tom fascinuje. Včera jsme měli zkoušku a i po tom roce, co jsme se neviděli, tak ta radost tam je. Odcházíme ze zkoušky a těšíme se na další. To je ten hnací motor."

Chystáte nějaký další projekt?

"Máme zálusk na letní verzi. Ten princip by měl být stejný, ale nebudou to vánoční písničky. Ta parta by měla zůstat stejná."

Léto je ještě daleko, ale teď nás čekají Vánoce. Jak je prožíváte?

"Pro mě je to být s lidmi, které mám rád. Mít možnost se nadýchnout lesa, slyšet stromy ve větru a rolničku," představil svoji vánoční pohodu Petr Vaněk. Mimochodem, první koncert, který se odehrál 4. prosince, si už můžete poslechnout na internetu.