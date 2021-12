Hlasujte pro „ Nejhezčí krajanskou koledu“!!!

Sejít se, nacvičit a nazpívat české koledy není v této době nic jednoduchého. Potvrzují to i slova Heleny Schwarzové z krajanského spolku Bohemia v Neapoli: „ Rádi si připojíme, alespoň se o to pokusíme“. Nakonec se to povedlo, a nahrávka z Neapole k nám dorazila. Většina spolků se tradičně schází na mikulášskou. Sdružení Associazione Praga a Česká škola v Římě se sešli při příležitosti Sv. Mikuláše v basilice Santa Maria Aracoeli. Koncert, na kterém sbor vystoupil, je také mezi nahrávkami, které si na našem facebooku můžete prohlédnout a určitě to stojí za to.

Vůně perníčků, tradiční zdobení jablíček a pomerančů, nadělování dárků Mikulášem s čerty a anděly a zpívání koled nechybí ani v České škole bez hranic v Londýně, která má přes dvě stě studentů. Minulý rok byla celá škola odkázána pouze na online aktivity včetně zpívání. Letos se již opět mohla sejít celá komunita a společně si zazpívat a nasát atmosféru přicházejících Vánoc. Výsledkem je tradiční koleda Pásli ovce Valaši.

Nejvíce nahrávek dorazilo ze zámoří. A podobně jako loni také z Kolumbie. „ Opakovaná situace s covidem nám všem bere radost, ale i energii a zhoršuje nám podmínky jakékoliv spolupráce. Ale i takto bychom se chtěli připojit malým videem k letošním koledám. Zpívající skupina je o trochu menší než loni, ale snažili se a myslím, že je dobré neztrácet zcela víru. Tak snad náš malý příspěvek pomůže vzpomenout na krajany v Kolumbii“, napsala nám Eliška Krausová.

U zrodu akce „ Krajanská koleda“ stála paní Eva Klosová, která svým nadšením povzbuzovala krajanské spolky, aby se zapojily i letos. I když ani v Lucembursku to nebylo bez problémů a i hudební spolek Melimelo mohl cvičit jen v omezeném počtu. „V září nám přibylo několik nových nejmladších Meli, kteří se, jak vidno, aktivně zapojili. 11. 12. 2021 jsme uspořádali komorní vánoční besídku jen pro rodiče.“ A i když se jí nemohli zúčastnit všichni členové souboru, i tak patří lucemburské video k nejzdařilejším. Podívejte se na našem facebooku @krajanenet a dejte svými lajky do 27.12. vědět, která z koled se vám líbí nejvíc.