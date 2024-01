Jako první Čech stanul na březích Antarktidy, před další výpravou se nešťastně utopil v Labi

Před 95 lety 27. ledna 1929 se polárník Václav Vojtěch zapsal do historie jako první Čech, jehož noha vkročila na půdu Antarktidy. A účast na výpravě za jiným prvenstvím – historicky prvním přeletem kontinentu - mu vynesla nejvyšší vyznamenání USA, zlatou medaili Kongresu.

Václav Vojtěch | Foto repro: Václav Vojtěch, 'Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem', 1932

Lodě 'City of New York' a 'Eleanor Bolling' na kterých se plavil Václav Vojtěch v Antarktidě | Foto repro: Václav Vojtěch, 'Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem', 1932

Rodáka ze Skřivan u Nového Bydžova to vždy táhlo do světa. Vystudoval historii a zeměpis, jako redaktor Radiožurnálu se dostala do Paříže. Tam zahlédl film o neúspěšné Scottově expedici a doslova ho posedla touha se dostat na Antarktidu. Neúspěšně nabízel služby slavnému polárníkovi Nansenovi. V roce 1928 se dozvěděl, že se chystá americká expedice lorda Byrda na Antarktidu. Tak se rozhodl, že se jí zúčastní. Dopisování s vedoucím výpravy ovoce nepřineslo, a tak se houževnatý mladík vydal na vlastní pěst na Nový Zéland, kde se mu nakonec skutečně podařilo k expedici připojit – nejdříve ve funkci topiče, později se stal cvičitelem psích spřežení.

Ze zážitků z expedice vydal knížku „Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem.“ Vojtěchovu osobnost i slavnou výpravu na Jižní pól dokumentuje rozsáhlá expozice Muzea v Novém Bydžově.

Václav Vojtěch se svým psem Yorkem na palubě 'City of New York' | Foto repro: Václav Vojtěch, 'Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem', 1932

Tragický konec vycházející hvězdy polárních výzkumů

Václav Vojtěch se psem Yorkem po návratu v Praze v roce 1930 | Foto: e-Sbírky, Národní muzeum, CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Mladý polárník si získal sympatie prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka i podnikatele Bati. Otevírala se před ním skvělá budoucnost. V roce 1932 se chystal na další výpravu se známým vědcem Alešem Hrdličkou, tentokrát k severu, za polární kruh. Měl už vyjednanou cestu přes Hamburk do Kanady a na Aljašku. Odplutí se ale zdrželo, a tak se jel Václav Vojtěch ještě rozloučit s přáteli, se skauty, k Sadské na Labi. A jel se projet lodí. Při otáčení na vodě se ale kánoe převrhla a nešťastnou náhodou ho praštila do kořene nosu. Na chvíli ztratil vědomí a utopil se.

Expozice muzea v Novém Bydžově věnovaná Václavu Vojtěchovi | Foto: Česká televize