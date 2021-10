Jeskyňáři našli v Moravském krasu prostory se vzácnými krápníky. Rostou proti zákonům gravitace

Zatím ještě nemá jméno a říkají mu 'Hlavní'. Prostory jeskyňáři objevili v tzv. Ševčíkově závrtu. Jak mají lidé poznat, co je závrt, přiblížil Jan Flek ze Správy jeskyní.

"Když budou projíždět krasovou krajinou, tak mohou vidět na polích nebo na loukách takové nálevkovité propadliny. Pod nimi by měly teoreticky být volné prostory. Že by byl závrt vyloženě průchozí, to ne. Buď se musí sedimenty odstranit, a nebo se musí úzká místa té skály použitím hilty metody patronkami rozstřílet."

A tak byl objeven i dóm veliký asi 30 krát 30 metrů. Jak dodal Jan Flek, jeskyňáři šli ještě dál a objevili nové prostory s unikátními krápníky.

"Když jsme je spočítali, tak je jich asi pět za sebou. Ty krápníky, které rostou proti gravitaci, jsou tzv. heliktity, ono to má více názvů. Jsou to drobné krápníky, které vyrůstají ze stěn, z těch vlásečnicových spár a rostou i proti gravitaci - vodorovně nebo se různě větví všemi směry a podobně."

Jsou tyto krápníky běžné, nebo je to něco unikátního?

"Běžné nejsou, protože jsou velice křehké a rostou hodně pomalu. Jsou většinou v takových puklinách a turisté nemají tyto drobné krápníčky šanci uvidět."

Turisté podle všeho nebudou mít šanci vidět ani ten velký dóm, protože, jak jsem se dočetla, se tam musí slaňovat.

"Slaňovat se tam nemusí, ale vstupní chodbička se střílela. Je velice úzká a uložená šikmým způsobem. Turisté kvůli malému prostoru nemají šanci se tam dostat."

Jaký pocit zažívá jeskyňář, když objeví takovou zajímavost?

"Samozřejmě obrovskou radost. Uvědomujete si, že vstupujete jako první člověk na této planetě do nějaké nové prostory. Je to vykoupeno někdy i dlouhými roky bádáním a taháním bahna a kamení na povrch. Je to určitě slavnostní pocit a velké nadšení."

Jeskyně jsou váš koníček i povolání. Kolik času strávíte v práci a kolik v jeskyni?

"Teď už jsem víc na pracovišti a míň v jeskyni, už mám na to léta. Už nemůžu po jeskyních lézt jako zamlada. Dřív byl ten poměr opačný."

V Moravském krasu je přes 1100 jeskyní. Nejznámější jsou Punkevní jeskyně, kde se lidé plaví v člunech po říčce Punkvě a které jsou spojené s propastí Macocha. Největší je ale systém Amatérské jeskyně o délce přes 40 kilometrů.