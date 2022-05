Jindřiška Nováková, známá jako ‚ta holčička s kolem‘ bude mít v Praze památník

Stalo se tak po útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Je známá, jako 'ta holčička s kolem'. Kdo byla? Odkud pocházela? A jak tragicky skončil její osud?

Vojtěch Kyncl | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Příběh Jindřišky Novákové je jednou z výjimek mezi příběhy dospělých účastníků atentátu na Reinharda Heydricha. Jindřišce bylo necelých 15 let. Její rodiče pomáhali ukrývat oba parašutisty Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Jindřiška se narodila v roce 1928 v Podmoklech. Byla to oblast Sudet, tedy část, kterou okupovala německá armáda.

Proto se s rodiči nuceně přestěhovala do Prahy do Libně, kde se její otec Václav Novák zapojil velmi rychle do sokolské organizace, do odbojové organizace pod vedením Jana Zelenky Hajského. Jindřiška měla tři sourozence a celá rodina žila v duchu sokolovského morálního kreditu. Otec Václav se tedy zapojil do protifašistického odboje, a to tak intenzivně, že byl ochoten řadu měsíců podporovat a také ukrývat budoucí atentátníky na Reinharda Heydricha," přiblížil prostředí, ve kterém Jindřiška vyrůstala, Vojtěch Kyncl z Historického ústavu Akademie věd.

Jindřišku udaly dvě ženy

Atentát na Heydricha se odehrál 27. května 1942 ve známé zatáčce v Libni. Heydrich byl zasažen střepinou z granátu, ale zraněný byl i Jan Kubiš. Nechal stát zakrvácené kolo u firmy Baťa. Když přišla Jindřiška domů, viděla v kuchyni sedět zraněného Kubiše, který požádal, aby kolo co nejrychleji z toho místa odvezli.

Pamětní deska věnovaná památce Jindřišky Novákové | Foto: Praha 8

"Jindřiška na místo skutečně dorazila. Před tím si ale všimly zakrváceného mladého muže dvě ženy Žofie Čermáková a Cecílii Adamová. Obě byly v roce 1945 zadrženy a vypovídaly před mimořádným lidovým soudem, protože to byly právě ony, kdo podaly informace přes další prostředníky gestapu. Řekly, že kolo si odvedla malá čtrnácti či patnáctiletá dívka. Na jejich otázku, proč si kolo odvádí, řekla, že se jedná o tatínkovo kolo a že ho jde pouze vrátit.

Gestapo se této informace chytilo. Věděli, že to kolo pravděpodobně souvisí s atentátem na Heydricha. Třetího června byly dívky podobného věku z oblasti Libně sezvány do Petschkova paláce. Musely se zde s kolem procházet v kinosále. Nakonec se ukázalo, že ani jedna z udavaček nebyla schopna či ochotná něco prozradit. Možná dokonce zatajili, že tu dívku poznaly. Jindřiška zůstala mezi deseti vytipovanými, ale přesto se nepodařilo určit, kdo to byl. Celá záležitost pro Jindřišku v ten den skončila velkým vítězstvím, protože neprozradila nic, nedala na sobě nic znát a vydržela to obrovské nebezpečí a napětí na gestapu."

Nenašlo se ani Kubišovo kolo, které ze dvora Novákových později vyzvedl Miroslav Piskáček, syn dalšího spolupracovníka parašutistů. Zraněný Heydrich ležel po operaci v nemocnici a na protektorát se už chystalo druhé stanné právo.

Nebýt udání Karla Čurdy, odbojová síť by asi přežila

Zcela jiná však byla situace po necelých čtrnácti dnech. Parašutista Karel Čurda informaci o svém úkolu a o dalších odbojových pracovnících prozradil gestapu. Zhroutila se tak odbojová síť. Jak dodal Vojtěch Kyncl z Historického ústavu Akademie věd, rodiče, Jindřiška a její sourozenci byli zadržení 9. července 1942.

„Dívka s kolem“ (ZŠ Bohumila Hrabala) | Foto: Praha 8

"Pouze jedna z dcer Novákových přerušila s rodinou kontakty, protože se provdala do Sudet za sudetského Němce, takže neshody rozdělily rodinu s touto jednou dcerou. Ostatní byli všichni popravení v koncentračním táboře v Mauthausenu v rámci přímé likvidační akce spolupracovníků atentátu. Takže je to jedna z nejmladších obětí heydrichiády, nepočítáme-li v to zavražděné děti z Lidic a Ležáků. Podobného věku byly například jedna dívka z Ležáků nebo i dívky z dalších rodin, které byly umístěny v jiných lágrech, případně v jiných sběrných táborech pro děti, které byly po popravených parašutistech."

Je na Jindřišku nějaká památka?

"V Libni je obnovená deska. Chystá se zde ještě památník, takže je vidět, že vzpomínka natuto dívku přetrvává. To je dobře, protože je to pro nás symbol, že i ti nejmladší, u kterých bychom to nečekali, měli natolik velké morální hodnoty a natolik pevnou vůli, že dokázali odolat i velkým životním zkouškám. Kdyby nebylo toho nešťastného udání Karla Čurdy, tak tato odbojová síť pravděpodobně heydrichiádu přečkala a vydržela ten obrovský nápor, který přišel po smrti Reinharda Heydricha."

Jindřiška Nováková bude mít svůj pomník

Pomník bude čtrnáctiletou Jindřišku Novákovou připomínat příští rok v říjnu v Zenklově ulici v Praze. Stane se dominantou dvorku základní školy Bohumila Hrabala, která se kdysi nazývala U zámku a mladá odbojářka ji navštěvovala. Pomník nebude připomínat jen Jindřišku a její rodinu, ale i ostatní členky odboje.

Autorem vítězného díla je Lukáš Wagner. Podle něj bylo třeba přizpůsobit pomník i prostředí základní školy. Součástí pomníku je tak nejenom socha, ale i kusy rozřezaného kola, uzpůsobené tak, aby se na něm dalo sedět a houpat.

Do soutěže se zapojilo celkem 19 návrhů, o kterých mohli občané Prahy 8 hlasovat. Vítěz ankety ale neuspěl v anonymní volbě u odborné poroty. Ta zvolila jednomyslně model Lukáše Wagnera.