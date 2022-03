K dlouholeté tradici kalifornského vinařství patří i Češi

Martin Pohl před místností, která slouží k degustaci vína | Foto: Ája Bufka

Vinařství Beaver Creek leží necelé dvě hodiny jízdy na sever od San Franciska. Z dálnice k němu vede klikatá kopcovitá silnice #29, nabízející nádherné pohledy na údolí. Je náročná na řidičské umění. V žádném případě není pro začátečníky a opilé majitele aut. K rozhovoru s Martinem Pohlem si sedám ke stolu v příjemné ochutnávací místnosti. „ Otec byl agronom a milovník vína. Ale to, že táta jezdil nakupovat na Moravu víno pro kamarády, mne nijak neovlivnilo. Pil jsem raději pivo.“ Cesta rodáka z Frýdlantu k založení firmy Beaver Creek Vineyards v Middletown v roce 2007 vedla přes několik zastávek. "Vystudoval jsem stavební průmyslovku a strávil dva roky na vysoké školy. Do USA jsem se přistěhoval v roce 2001. Začínal jsem jako číšník v restauraci a vydělal si na dobrodružnou cestu po jižní Americe, kde jsem pobyl skoro dva roky. Před tím se mi povedlo uskutečnit sen o studijním pobytu v Austrálii už v letech 1998 - 2000.“

Cesta k Beaver Creek Vineyards | Foto: Ája Bufka

Jak se zrodila vášeň pro pěstování vína…

Vinařství Martina Pohla | Foto: Ája Bufka

„V San Francisku, v exkluzívní restauraci jsem měl možnost pozorovat, co si hosté přejí. Byla to především značková vína. Dlouho jsem neuvažoval a ušetřené peníze investoval do jejich nákupu. Měl jsem nápad otevřít vinařský bar s prodejem kultovních vín. S touhle myšlenkou jsem poznal kamaráda Radana, pozdějšího partnera. V roce 2006 jsme začali nakupovat hrozny z Napa Valley, a produkovali první víno pro vlastní potřebu. Povedlo se a všem ohromně chutnalo. Začali jsme přemýšlet, jestli bychom mohli otevřít opravdové komerční vinařství.“

Martin Pohl | Foto: Ája Bufka

Martin Pohl nápadu propadl. Začal studovat knihy, navštěvoval přednášky, nechal si radit od odborníků a vyhledával na internetu vše, co se vztahovalo k pěstování vína. „ Pochopil jsem, že to je umění a nikoliv mechanická práce. Kolem roku 2006 jsme s Radanem měli možnost navštívit kultovní vinařství Screaming Eagle. Jedná se o velice drahou etiketu prodávanou v malém množství. Možná i to bylo inspirací v okamžiku, když jsme projížděli Middletownem. Povšimli jsme si, že tu jsou neobdělané vinice, na kterých hnijí hrozny. S majiteli jsme se dohodli na pronájmu. V té době se k nám jako investor připojil Josef, který měl potřebné licence. A tak jsme to riskli“, vzpomíná Martin Pohl na první kroky.

Foto: Ája Bufka

Ekologickou cestou bez použití chemikálií

Indiánské kasino naproti přes silnici od vinařství | Foto: Ája Bufka

Pozemek Beaver Creek Vineyards v Middletownu leží v místech, kde je nedostatek vody a často dochází k požárům. Například v loňském roce rezervoáry na zavlažování nestačily. Hrozny začaly schnout ještě před tím, než dozrály.

„ Díky tomu jsme jednu z našich etiket pojmenovali Survivor/Přežívající. Víno je z keřů, které přežily požáry v roce 2015.“

Martin Pohl se svou snoubenkou Tarou | Foto: Ája Bufka

Vzhledem k nadmořské výšce a suchu tu naopak nejsou žádné problémy s plísněmi a nežádoucím hmyzem. V pěstitelských postupech nepoužívají ani žádné chemické přípravky na hubení plevele. Místo toho tu mají ovečky, které pomáhají s pastvou a hnojením.

Se snoubenkou Tarou Green ze Santa Monicy se drží motta: „Náš přístup spočívá v přání nechat přírodu vytvářet krásu, kterou budeme podporovat. Snažíme se hnojit, zalévat a udržovat celý proces pěstováni hroznů bez používání chemikálií. A při konzervování nepoužíváme žádné siřičitany. Pro fermentační proces používáme přírodní kvasinky na rozdíl od komerčních aromatických a žádné další chemické přísady. Pro mnoho lidi to znamená, že mohou pít bílé i červené víno, aniž by je ráno bolela hlava.“

Vinařství Korbel, na jehož tradici navázal Martin Pohl | Foto: Ája Bufka

Pozemek má 22 akrů. Dnes tu produkují mezi dvěma až třemi tisíci beden. V každé je dvanáct lahví. Sami si je plní, nálepkují. Víno zraje v 60 galonových dubových sudech vyrobených ve Francii.

Značku založili na certifikátu biodynamického vína. Základem jsou odrůdy Sauvingnon Blanc a Cabernet Sauvignon. Součásti je i specialita, kterou je přírodní šumivé víno „Petillant Naturel“, se sedimentem a nefiltrované.

Foto: Ája Bufka

„Většina z nich chutná výborně, tak nějak opravdově. Mají odlišnou barvu a chuť, která se nepodobá žádnému jinému vínu. Mám osobní filozofii nepracovat proti tomu, co příroda nabízí. Místo toho se snažím využít toho, co je dáno. Pokud je někdo typ člověka, který chce stejnou chuť Cabernetu rok co rok, není nápoj z Beaver Creek pro něho. Přeji si, aby naše produkty posílily vědomí a odpovídaly mé vášni a představě.“

Sen o exkluzivním klubu

Bratři Korbelové | Foto: Ája Bufka

Nedaleko vinařství, necelých pět set metrů nad mořem jsou horké, léčivé prameny, které jsou velice oblíbené mezi lidmi, kteří věří ve zdravý životní styl, kteří pečují o své zdraví. Právě ti podle Martina Pohla tvoří většinu zákazníků. „ Často se v naší ochutnávací místnosti zastaví a koupí celý karton, protože jim naše produkty chutnají. Víno dodáváme také do nedalekých obchodů a restaurací, které se specializují na zdravou výživu s organickými produkty bez chemického ošetření.“ A jak si představuje budoucnost svého vinařství? „Mám sen vytvořit exkluzívní klub s omezeným prodejem lahví na jednoho zákazníka, tak jak to mají některé velmi populární vinařství v okolí a vyhýbat se