Karel hluboce miloval tuto vlast, prohlásil Constantin Kinský, příbuzný Schwarzenberga

Lidé se loučí s Karlem Schwarzenbergem | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

V kostele Panny Marie pod řetězem, náležejícímu řádu maltézských rytířů, bude rakev veřejně vystavena do pátku. Při příjezdu byla překrytá schwarzenberskou modro-bílou vlajkou. Čekaly tam již desítky lidí. Dostávali vzpomínkové kartičky s modlitbami, Schwarzenbergovou fotografií a daty narození a úmrtí a s vyobrazením Pražského jezulátka. Podle tiskové zprávy, zveřejněné na facebookovém profilu Karla Schwarzenberga, je v uzavřené rakvi uložena urna.

U uzavřené rakve drží čestnou stráž skauti a členové armády. Podle smutečního oznámení si Schwarzenberg přál místo květin dary na obranu Ukrajiny a pro řád maltézských rytířů, který se věnuje charitativní činnosti.

Kinský: Dokázal kultivovat mezinárodní vztahy

Constantin Kinský | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Český rozhlas

Poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem, příslušníkem jedné z nejstarších šlechtických rodin v Evropě, bude v katedrále svatého Víta v sobotu 9. prosince v poledne. Katedrála bude přístupná jen pro držitele pozvánky od Schwarzenbergovy rodiny, přenos bude dostupný na velkoplošné obrazovce.

Do Prahy se na poslední rozloučení sjedou stovky smutečních hostů z Česka i řady zemí světa včetně členů předních evropských rodů. Nebudou chybět členové rodu Lobkowiczů, Czerninů nebo Kinských.

Karel Schwarzenberg | Foto: M.Plur, Archiv Murau/Paměť národa

Constantin Kinský, majitel zámku ve Žďáru nad Sázavou, připomněl, že Karel Schwarzenberg měl v Česku hluboké kořeny.

"Je to můj bratranec, vlastně můj otec a jeho otec byli polobratři. Znali jsme se velmi dobře a je smutné o tom mluvit. Ale je to také inspirace. Byl to člověk, který měl hluboké kořeny, hluboce miloval tuto vlast, věděl, že aby vlast byla úspěšná, musí nejenom pochopit svoji minulost, ale být otevřená a mít sebedůvěru vůči sobě a důvěru v demokratické instituce. Myslím, že je to pro nás apel."

Constantin Kinský dále vyzdvihl schopnost spojovat různé světy, stejně jako se ve Žďáře spojuje gotika s barokem.

Karel Schwarzenberg | Foto: Tomáš Adamec, Český rozhlas

"Každopádně Karel se snažil tu zemi dát dohromady, a ne ji rozdělit na dva tábory. Také bych připomněl mezinárodní vztahy, které uměl bohatě kultivovat, protože ty jsou pro nás důležité. Jsme země, která má hluboké kořeny nejenom české nebo slovanské, ale i židovské, německé, cikánské. Geneticky máme blíže k Bavorsku. Vyzdvihl bych tu otevřenost, mezinárodnost, schopnost spojit různé světy. Tady ve Žďáře vidíte dílo Santiniho, to je inspirované Itálií, ale hlavně se tu spojuje gotika a baroko, což byly mezinárodní styly. Ta otevřenost je jedna z věcí, kterou bychom se měli od Karla naučit."

Na poslední rozloučení přijde i hrabě František Kinský z kostelecké větve rodu Kinských. Do širšího povědomí se dostal především jako moderátor oblíbeného seriálu České televize Modrá krev, který mapuje osudy více i méně známých šlechtických rodů spjatých s českými zeměmi.

Ostatky budou uloženy do rodinné hrobky na Orlíku

Hrobka rodiny Schwarzenbergů na zámku Orlík | Foto: Zámek Orlík

Kdo přijede ze zahraničí, se zatím neví. Rodina Karla Schwarzenberga dosud nezveřejnila seznam hostů. Očekává se ale hojná účast. V katedrále sv. Víta na Pražském hradě je k dispozici kolem tisícovky míst k sezení i stání. Mezi hosty bude i řada českých politiků.

Po sobotním obřadu se vůz s rakví v doprovodu policejních motocyklů krátce zastaví před Schwarzenberským palácem na Hradčanském náměstí. Krokem projede okolo Černínského paláce, kde sídlí česká diplomacie, a v doprovodu policejního vozu odjede na Orlík. Tam budou podle parte Schwarzenbergovy ostatky uloženy do rodinné hrobky.