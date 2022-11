Klimatický podcast Karbon zabodoval na česko-německé novinářské ceně

Filip Nerad | Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

První díl česko-německého klimatického podcastu „Karbon“ byl odvysílán 8. dubna 2021. Tehdy šlo o velmi rozdílné hodnocení jaderné energetiky v obou zemích. Zatímco Česká republika na tento zdroj energie spoléhá, ​​v Německu mají být poslední reaktory odstaveny ze sítě v příštím roce. Od té doby přibylo dalších devět epizod. Autory jsou novináři a klimatičtí experti Filip Rambousek a Štěpán Vizi. V pátek večer převzali v Bamberku na severu Bavorska Česko-německou novinářskou cenu 2022. Autoři se v oceněném díle společně s odborníky z německé i české strany zabývají vztahem zemědělství a životního prostředí. „U dvou tak zásadních témat současnosti, jakými jsou klima a energetika, u dvou tak silně propojených sousedních zemí, jako jsou Česko s Německem, je proto nesmírně důležité tyto přístupy přibližovat druhé straně, aby nedocházelo k vzájemnému nepochopení. Právě to dělá česko-německý klimatický podcast Karbon autorů Štěpána Viziho a Filipa Rambouska. Jelikož se jedná o první takto zaměřený a dvojjazyčný audioprojekt v Česku, jde o počin doslova průkopnický,“ uvedl za porotu Filip Nerad. Radio Prague International produkuje podcast v češtině i němčině.

Autory podcastu Karbon jsme oslovili krátce po vyhlášení cen.

Filip Rambousek a Štěpán Vizi | Foto: Ferdinand Hauser, Radio Prague International

v první řadě gratulujeme k ocenění. Kdo z vás se první dozvěděl, že je vyznamenaný?

Filip: „To bylo hodně vtipné. Protože jsme spolu u Štěpána doma pracovali na dalším díle podcastu, jak to bývá zvykem, když mi zavolal jeden z organizátorů. Tak jsme zjistili, že letos vyhráváme cenu – a mohli jsme to spolu hned slavit.“

Co pro vás znamená cena?

Štěpán: „Máme z toho velkou radost. Myslím, že rozhodl i výběr tématu. Byli bychom rádi, aby řešení klimatické krize hrálo větší roli ve zpravodajství českých médií, kdyby se více diskutovalo o změně klimatu, protože je také spojena se současnou energetickou krizí.“

Filip: „Myslím, že ocenění je také uznáním toho, jak se k tomuto tématu věnujeme. Snažíme se o odbornou diskuzi a necháváme mluvit odborníky, ale i lidi, kteří se tématem musí v běžném životě zabývat: například zemědělce nebo starosty ve městech. Snažíme se spojit co nejvíce pohledů, ale také zahrnout expertní úroveň, abychom byli na bezpečné půdě.“

Jak jste se dostali k vytvoření česko-německého podcastu na toto téma?

Štěpán: „Nejdříve to byla otázka klimatické krize. Ale je tu také velmi úzká souvislost s našimi zkušenostmi. Oba jsme studovali a žili částečně v Německu. Proto jsme mohli docela dobře porovnat, jak probíhá diskuse tam a jak v Česku. Přišlo nám to zajímavé. A my se snažíme vybrat a osvětlit ty nejzajímavější body z těchto rozdílů. Myslím, že to taky docela funguje."

Pak jste se nás zeptali, zda bychom podcast odvysílali. Proč Radio Prague International?

Filip: „Radio Prague International je v určitých kruzích známé tím, že česká témata zpracovává v němčině. A správně jsme věřili, že jsme našli úrodnou půdu.“

Nakolik obtížné bylo získat na projekt finance?

Štěpán: „Oslovili jsme kancelář Nadace Heinricha Bölla. To šlo docela dobře. Připravili jsme koncept a prodiskutovali ho s nimi – a jim se nápad líbil. Jsme velmi rádi, že se nám dostalo podpory Nadace Heinricha Bölla, jinak by podcast pravděpodobně nevznikl. Protože to vyžaduje tolik práce, že bychom si to nemohli jinak dovolit.“

Tento týden se objeví další díl klimatického podcastu „Karbon“. Možná se vám podaří zvýšit chuť k jídlu...

Štěpán Vizi a Filip Rambousek | Foto: Ferdinand Hauser, Radio Prague International

Filip: „Jde o dopady klimatické krize ve městech – tedy vlny veder a sucha. A ptáme se, jak dalece na to mohou být města připravena. Také jsme se vydali na další výlet do Plzně. Město je na tom vlastně docela dobře, pokud jde o adaptační opatření, a v této oblasti už udělalo docela dost.“

Štěpán: "A to se nebavíme jen o těchto adaptačních opatřeních, ale také o tom, jak mohou města snížit své emise,..."

Filip: „…protože většina lidí na Zemi žije ve městech a také způsobuje většinu emisí. Tam se rozhodne o budoucnosti, jak můžete slyšet v nové epizodě našeho podcastu.“

Série se pomalu chýlí ke konci. Máte nějaké plány na navazující projekt?

Štěpán: „Nápad tam je, trochu jsme se o tom bavili. Konkrétní podobu ale zatím nemá. Rádi bychom pokračovali, ale nejprve potřebujeme pauzu. Možná změníme formát, protože je to časově velmi náročné. Máme vždy dva až tři odborníky a reportáž na dané téma. Tu pak upravíme ve dvou jazycích a ve dvou různých verzích – kratší a delší.“

Filip: „S klimatickou krizí je stále mnoho problémů, které můžeme a rádi bychom řešili. Takže materiálu je dost."