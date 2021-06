Konec telefonních budek v Česku

Zdroj: 1912 Gray Telephone catalog

Jejich historie se začala psát krátce po vynálezu telefonu. První budka se objevila v lednu 1878 v americkém New Havenu. Ještě se ale nedalo platit mincemi, podobně jako v první evropské budce, zprovozněné v lednu 1881 na Postupimském náměstí v Berlíně. K volání tehdy člověk potřeboval papírový kupon, který umožnil několikaminutový hovor.

První telefonní budku, do které se už vhazovaly mince, vynalezl Američan William Gray z Hartfordu ve státě Connecticut poté, co mu soused odmítl zatelefonovat si doktorovi kvůli nemocné manželce. Instalována byla v roce 1889 v Hartfordu, kde má dodnes i pamětní desku.

První budky se v Praze objevily v roce 1911

Jan Kramář | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Jak to bylo s telefonními budkami u nás, přiblížil Jan Kramář z Poštovního muzea.

"První budka se v českých zemích objevila v roce 1911 a to v Praze. Bylo jich několik, pravděpodobně deset a objevily se v centrální části Prahy - na Václavském náměstí, na Malé Straně, potom také u dnešního Masarykova nádraží."

Prvorepublikové telefonní budky | Foto: Poštovní muzeum

Dochovaly se dobové fotografie, jak si lidé budky prohlížejí?

"Dochovaly se fotografie budek bez lidí, alespoň ty, co jsem viděl. Byly to budky na Malé Straně a na Václavském náměstí. Ta fotografie je z roku 1913, takže dva roky po jejich zavedení."

Kdy nastal největší rozmach telefonních budek v Česku?

Telefonní budky na sídlišti v 80. letech | Foto: Poštovní muzeum

"Na to jsme si museli počkat ještě hodně dlouho, protože za první republiky to rozhodně nebylo. Tehdy přibývaly telefonní budky velice pozvolna, řádově jich byly stovky v celém Československu. Opravdový boom telefonních budek přišel až v éře socialismu, zejména v 60., 70. a 80. letech."

Kdy bylo budek v Česku nejvíc?

Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

"Bylo to v roce 2001, tehdy bylo 30.200 kusů telefonních budek."

Původně byly telefonní budky na mince, později na telefonní karty.

"Na karty se přecházelo v České republice dost pozdě, až po revoluci. Před tím tady nebyly technologie, na Západě už to bylo dříve. Ale až do první poloviny nebo do začátku 90. let byla možnost pouze telefonovat přes minci."

Veřejný telefonní automat | Foto: DonPowered, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Co se stane s telefonními budkami? Někde z nich vznikají knihovničky a podobně.

"Po celém světě se hledá řešení, jak naložit s těmi vysloužilými telefonními budkami. Většina asi skončí na šrotu nebo někde na skládkách. Tam, kde jsou telefonní budky designově zdařilé, třeba ve Velké Británii, se staly ikonickým předmětem. Z nich vznikají ty knihovničky, dočetl jsem se, že snad i kavárničky nebo místa, kde se dá dobít mobilní telefon a podobně."

S nástupem mobilních telefonů se počet telefonních budek neustále snižoval. Loni O2 provozovala už jen 1150 telefonních budek v obcích do 200 obyvatel, ke konci roku 2020 ale byly automaty odpojeny a budky firma postupně demontovala.