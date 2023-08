Koupat se se sádrou? Dřív nemožné. Dnes se můžete s otevřenou "sádrou" klidně vrhnout do vln

Počasí teď láká k vodě. Co ale dělat, když si vy nebo vaše děti zlomí při letních sportech ruku nebo nohu? Je po koupání a často i po dovolené. Ve zhruba třiceti nemocnicích v Česku však nabízí sádru Opencast, se kterou se klidně můžete vrhnout do vln.

Foto: Nemocnice Jihlava

Viděla jsem to teď o víkendu na koupališti na Vysočině. Jedna paní si sice dopřála osvěžení, ale neustále držela ruku v sádře nad hlavou. Druhá se koupala s jakousi bílou mřížkou. Hned jsem se zeptala, jak se to jmenuje a kolik to stojí. Nemocnice Jihlava patří k těm, které dávají sádru Opencast a stojí 2500 korun. Zatím ji totiž nehradí pojišťovna.

Jihokorejský vynález nabízí skoro třicet nemocnic

Foto: Nemocnice Jihlava

Sádra Opencast vypadá jako stírací mřížka, kterou používáte při malování pokojů. Novodobá „sádra" je vyrobená ze speciálního plastického materiálu na bázi karbonu, který se po nahřátí v peci, umístěné v ordinaci, modeluje přímo na zlomenou ruku či nohu. Po vychladnutí drží tvar a nahrazuje tak sádru. Mřížku můžete mýt, nedře vás, je podložená měkkou pěnou a připevněná pomocí plastových svorek.

Jedná se o jihokorejský vynález a nabízí ho skoro třicet českých nemocnic. Více v Čechách než na Moravě. Například na pražské Bulovce už ji mají dvě desítky dětí. Odlehčená verze sádry jde však použít jen u některých ne příliš komplikovaných případů. Radost z ní měla Jitka Janoušková, která přišla do nemocnice s přáním vyměnit malému synovi klasickou sádru za Opencast.

"Nebudeme mu muset zakazovat se koupat, nebude ho to svědit."

Primář Jan Škvařil musel nejdřív zlomeninu zhodnotit. "Je to stabilní zlomenina, tam nehrozí, že by se to posunulo, takže můžeme to na to dát."

"Dáme si to nahřát na nastavený čas. Ve chvíli, kdy to zapípá, začínáme plastovou fixaci přikládat," vysvětluje zdravotní sestra Helena Pašková.

Opencast vytvarovaný a obtočený kolem ruky se pak zasvorkuje. Obalí se fólií a nechá se vychladnout. Pak se fólie sejme. A při sundávání sádry nejsou třeba nůžky ani pila. Stačí otevřít plastové svorky.

Zatím jen na jednoduché zlomeniny

Jak dodává lékař traumatologického oddělení nemocnice v Uherském Hradišti Martin Vybíral, nová "sádra" je určená pro děti i dospělé. Lidé se nemusí bát Opencast namočit, nebude je pod ní svědit kůže. Použití však musí vždy posoudit ošetřující lékař.

Zatím je Opencast určený pro jednoduché zlomeniny, kde nehrozí posun úlomků kostí. Lékaři se nicméně domnívají, že v budoucnu bude možné Opencast použít i u komplikovanějších zlomenin či pooperačních fixací. Je však třeba získat více zkušeností s aplikací.