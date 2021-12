Kulturní události roku 2021

Toyen: Snící rebelka | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

K největším kulturním událostech bezesporu patřila výstava české malířky Toyen. O akci byl obrovský zájem, na většinu výstavních dní byly vstupenky dopředu vyprodány. Toyen patří k nejoriginálnějším českým umělkyním 20.století a její dílo se stává čím dál populárnější. Poslední velká výstava věnované této umělkyni se v Praze konala v roce 2000. Letošní výstava ukázala tvorbu umělkyně v celé její šíři. Obrazy, kresby I bohatou ilustrační tvorbu, zároveň však kurátoři vypíchli náměty, především erotiku a alchymii, které prostupují celým dílem Toyen.

Olga Rozanova, portrét sestry (1911–1912) | Foto: Kateřina Ayzpurvit, Radio Prague International

Jinou významnou akci byla výstava ruských avantgardistů, kterou Jihočeská galerie uspořádala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Návštěvníci mohli vidět díla Kandinského, Maleviče, Rodčenka a dalších slavných ruských umělců. Expozice byla sestavena ze zápujček ze státní galerie v Jekatěrinburku. V době, kdy česko-ruské vztahy klesly hluboko pod bod mrazu, bylo uskutečnění tohoto projektu svého druhu husarským kouskem ukazujícím, že kultura má potenciál překonávat rozpory a pomáhat naladit dialog.

Z filmu Zátopek | Foto: Dušan Martinček, Lucky Man Films

Nejúspěšnějším kinematografickým projektem byl film Zátopek. Výpravný příběh fenomenálního českého běžce v podání Václava Neužila zaujal nejen tisíce diváků v kině, ale i porotu České filmové akademie, která film režiséra Davida Ondříčka vyslala do boje o Oskary. Mezi zahraniční filmy, nominované americkou akademií, se však nedostal. Blíže významnému mezinárodními uznání byl animovaný film Jana Bubeníčka a Denisy Grimmové Myši patří do nebe, který se dostal do nejužší nominace na Evropské filmové ceny, tj. evropského „Oskara“.

V oblasti vážné hudby určitě stojí za pozornost nového nahrávky pianisty Iva Kahánka a sopranistky Kateřiny Kněžíkové. Kahánek pro společnost Supraphon dokončil kompletní nahrávku klavírního díla Antonína Dvořáka. Písňové album vycházející hvězdy české opery Kněžíkové Phidylé si vysloužilo nadšené kritiky prestižních evropských hudebních časopisů.

Nejdiskutovanějším románem byla novinky populární autorky Aleny Mornštajnové Listopád, která si položila otázku, co by se stalo, kdyby komunismus neskončil. Ještě větší pozornost v závěru roku vyvolal Pavel Klusák s kritickou monografií věnovanou Karlu Gottovi.