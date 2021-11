„Lady soul“ Marie Rottrová slaví 80!

Téměř šedesát let je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby. Její cit pro hudbu inspirovanou černošskou kulturou je v českých končinách ojedinělý.

Marie Rottrová | Foto: Supraphon

Nezaměnitelný hlas a projev, ve kterém se snoubí energie s citem a sex-appeal s noblesou, vyrostl na soulu, kdy byla jejím vzorem Aretha Franklin. Podle toho vznikl i její přídomek, který údajně sama zpěvačka nemá příliš ráda – česká „Lady soul“. V éře soulu a rythm blues zpívala i anglicky. Oduševnělost i procítěnost přenesla i do popového repertoáru, jehož kvalita vždy čněla vysoko nad průměrem šedých 70. a 80. let. A to i díky textům Jiřiny Fikejzové, Jaroslava Wykrenta nebo Jaromíra Nohavici.

Marie Rottrová | Foto: Julie Kalodová, Český rozhlas

První gramofonové desky se dočkala v roce 1968. Začala zpívat se skupinou Flamingo (později se skupina přejmenovala na skupinu Plameňáci). Spolu s koncertními šňůrami se dostavilo i časté vystupování v Československé televizi.

Ostravská rodačka

Velkou většinu života zůstala Marie Rottrová věrná své rodné Ostravě. Z ostravského televizního studia moderovala úspěšný a populární pořad Divadélko pod věží, který měl 22 dílů a kam si Marie Rottrová zvala zajímavé hosty z oblasti kultury, ale i mimo ni. Vystupovali zde mimo jiné Karel Gott, Pavel Bobek nebo Jiří Bartoška. S některými z nich natočila i písňové duety.

Spojení s publikem

Marie Rottrová patří k elegantním, kultivovaným zpěvačkám. Jemný je i její humor, kterým provází svá vystoupení. Energii i šarm si udržuje dodnes. Její fanoušci si tak v roce jejích osmdesátin mohou při živých vystoupeních připomenout nestárnoucí hity jako Řeka lásky, Večerem zhýčkaná, Kůň bílý, Měli jsme se potkat dřív a celou řadu dalších.