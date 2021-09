Foto: Katerina Ayzpurvit, Radio Prague International

Díky rašelině se v Třeboni léčí bolestivé stavy páteře a kloubů, poúrazové a pooperační stavy, například po kloubních náhradách, artrózy, revmatická onemocnění, Bechtěrevova nemoc, dna a hyperurikemický syndrom či bolestivé stavy měkkých tkání. Momentálně ale nabízejí i speciální programy pro pacienty, kteří prodělali těžký průběh covid-19.

Bertiny lázně | Foto: Katerina Ayzpurvit, Radio Prague International

„Byl jsem tam ještě před revolucí a tehdy mne zaskočilo, že léčebné vany nebyly nijak oddělené. Člověku tam zcela scházelo soukromí, proto jsem se tam do té doby už nevypravil, i když trpím Bechtěrevovou nemocí,“ vzpomíná pan Ludvík. Dnes by si už na něco podobného nemohl stěžovat. Bertiny lázně prošly v poslední době rozsáhlou rekonstrukcí za čtvrt milionu korun. Na hosty čekají nové pokoje i nová jídelna. Rozšířila se také nabídka lázeňských služeb. Bertiny lázně používají jako součást koupele sladkovodní řasu chlorella. Získávají ji přitom přímo z produkce třeboňského mikrobiologického ústavu. Lázeň působí především na kůži svými hydratačními a detoxikačními účinky.

Vedle Bertiných lázní funguje ještě druhý komplex Aurora vybudovaný na břehu rybníka Svět.

Lázeňský komplex Aurora | Foto: Slatinné lázně Třeboň

„Lázně Třeboň vznikly v roce 1883, kdy pan učitel Hucek založil budovu lázní. Viděl v západočeském trojúhelníku, že lázně fungují, měl U zlaté stoky volnou plochu a vytvořil první sezónní lázně. To znamená, že nejdříve neměli ubytování. Ale protože se po několika sezónách zjistilo, jak je to výborné a jak tady klienti chtějí i bydlet, tak se postupně začaly budovat lázně i s ubytováním,“ říká obchodně-provozní ředitelka Libuše Kotilová. Zatímco v západočeském trojúhelníku využívají minerální prameny, Třeboň se může chlubit už zmíněnou unikátní slatinou neboli rašelinou. „ Je to zdroj, který je velmi vydatný a je také vynikající. Koncem 80-tých let se dokonce uvažovalo, že ostatní zdroje v České republice a tehdy tedy i na Slovensku budou zavřeny a že se tedy bude používat pro lázeňství v Československu rašelina pouze z Třeboně,“ líčí paní Kotilová. „Nejdříve se rašelina těžila na konci rybníka Svět. To ložiska je ale už vyčerpané a v současné době se těží v takzvaném polesí Barbora. Je to nedaleko Třeboně a je tam vydatný zdroj označený jako léčivý zdroj rašeliny.“

Třeboň | Foto: Katerina Ayzpurvit, Radio Prague International

A když revma či jiné bolesti poleví, je důvod se vydat na výlety. Třeboň je malebným historickým městečkem, ale zajímavé cíle podle Libuše Kotilové nabízí i okolí.

„Třeboň nabízí třeba prohlídky pivovaru a celého zámeckého areálu. K němu patří i Schwarzenberská hrobka, která je na břehu rybníku Svět. Nezapomenutelné jsou také pro návštěvníky lázní různé cyklostezky v okolí Třeboně. Třeboň je na rovině, takže má cyklostezka velice malé převýšení a je to pohodlné i pro osoby, které mají pohybový hendikep. Snadno pak tyto trasy zvládnou.“

Třeboň | Foto: Katerina Ayzpurvit, Radio Prague International