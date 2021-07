Hotel Radium Palace | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

O luxusním hotelu Radium Palace psali v době vzniku v roce 1912 jako o nejlepším lázeňském hotelu v celé Evropě. A vysoký standart si drží dodnes. K pravidelným návštěvnicím patří dvaadevadesátiletá paní Eva Pokorná.

„V jáchymovských lázních jsem byla desetkrát. Když mě před časem začala bolet kolena, kromě prášků mi zkušený ortopéd na počínající artrózu doporučil, abych zkusila tamní radonové koupele. Vypravila jsem se do Jáchymova poprvé - a ono to zafungovalo. Celý rok mě kolena netrápila. Tak jsem si to každý rok zopakovala. Navíc se mi tam velmi líbilo.“

Aquacentrum Agricola v Jáchymově | Foto: Jana Strejčková, Český rozhlas

Léčivá schopnost jáchymovské přírodní vody je dána terapeuticky ideálními hodnotami radonu 4-5 KBq/litr. Taková koncentrace nemá v celoevropském měřítku srovnání. Má protizánětlivý účinek, výrazně díky ní ustupují bolesti, dochází ke zlepšení pohyblivosti kloubů a tyto stavy vydrží až devět měsíců po ukončení lázeňského pobytu. „ Navíc je radonová léčivá kúra zcela bezpečná – při doporučeném počtu osmnácti koupelí totiž není dávka záření vyšší, než při jednom rentgenovém snímku krční páteře,“ uvedl pro Český rozhlas MUDr. Jindřich Maršík, vedoucí lékař společnosti Lázně Jáchymov

Hotel Běhounek | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Vyhlášená je také zdejší brachyradiumterapie známá jako jáchymovské krabičky. „Je to rovněž terapie zářením, ale zdroj i typ záření jsou jiné,“ říká Jindřich Maršík. Léčivým zdrojem jsou v tomto případě soli radia zatavené ve speciálních plastových krabičkách, které se přikládají na tělo pacienta. Také tato terapie má výrazné protizánětlivé účinky a působí proti bolestem. Proto do Jáchymova přijíždějí především pacienti s nemocemi kloubů, páteře, nervového systému, oběhového ústrojí a poúrazovými stavy. Specializují se tu také na léčbu Bechtěrevovy choroby.

Zašlá sláva někdejšího bohatého města

Domy na náměstí Republiky v Jáchymově | Foto: Radio Prague International

Jáchymov ležící sedm kilometrů od německých hranic je malé krušnohorské město s bohatou historií. Bylo založeno v 16. století jako hornické město, v němž rod Šliků z nedalekého Ostrova těžil stříbro a razil tolary. V roce 1534 to bylo druhé nejlidnatější město Českého království. Někdejší význam dokreslují goticko-renesanční patricijské domy na náměstí, do kterých se už zakousl zub času.

Lázeňský komplex Curie | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

S Jáchymovem je také nerozlučně spjato jméno vědkyně Marie Curie Sklodowské. Ta z jáchymovského smolince izolovala radioaktivní prvek radium.

Dnes je Jáchymov ospalým místem, které je závislé na lázeňských hostech.

Kavárna v hotelu Radium Palace | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

„Jáchymov není asi typické lázeňské město. Leží v obtížném terénu, táhne se do prudkého kopce – na první pohled je jen pro pohybově zdatné. Jenže mně se právě líbilo, že hned za lázeňským domem jsem byla v přírodě. Autem (ale lze i autobusem) jsem byla koneckonců za chvilku v kouzelné krajině kolem horského střediska Boží Dar. A okamžitá touha po rušnějším místě po všech lázeňských procedurách se naplní snadno návštěvou nedalekých Karlových Varů – autem, nebo zase autobusem“, říká další z návštěvnic paní Daniela. Zajímavou může být i návštěva nedalekého Ostrova s nově zrekonstruovaným renesančním zámkem a malebným parkem. Milovníci kriminálních příběhů se také možná rádi ocitnou v místech krušnohorského prostředí, kde se natáčel televizní detektivní seriál Rapl.

Lázně Jáchymov zaměstnávají na dvacet horníků. Ti mimo jiné dohlížejí na jímání radonové vody, která je ze čtyř pramenů sváděna do nádrže, kde se smíchá a čerpadly je tlačena do horního patra Daniel u jámy Rovnost, odkud pokračuje bezmála tříkilometrovým potrubím až do jáchymovských lázní.