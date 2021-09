Za humanoidním robotem iCubem vyrazíme mezi vědce. Pozveme vás na slavnostní pasování žáků na čtenáře a také do mateřské školy, kde se děti učí základům stavitelství. Na chvíli se přeneseme i do světa pověstí a pohádek. Zavítáme totiž na pohádkový statek. A na závěr nám předškoláci prozradí, co je to cizí jazyk.