Masaryk neváhal poskytnout štědrou pomoc ruským uprchlíkům

Před sto lety se naplno rozběhla tak zvaná Masarykova ruská pomocná akce. Šlo o velkorysý projekt pomoci lidem, kteří uprchli z Ruska před bolševiky a občanskou válkou. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl odvážný muž a ve svých činech se nebál jít proti veřejnému mínění. Jeho rozhodnutí pozvat do republiky desítky tisíc uprchlíků by nepochybně v dnešní době vyzvalo obrovské protesty, za 1. republiky ale vše proběhlo celkem v klidu. Do země se díky prezidentovi přestěhovaly tisíce příslušníků ruské intelektuální elity.