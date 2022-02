Minipivovary už v Česku nerostou jako houby po dešti, pandemie trend zbrzdila

Za minipivovar se označuje podnik, který může ročně vyrobit maximálně 10 tisíc hektolitrů piva. Pokud by vyrobil více, již nejde o minipivovar. Z celkového objemu piva, které se za rok v Česku uvaří, spadá na minipivovary jen 2,5 až tři procenta. V regionech ale minipivovary oživují cestovní ruch a život měst a vesnic.

V současnosti jich je podle Českomoravského svazu minipivovarů v Česku kolem pěti set. Jejich boom odstartoval zhruba před deseti lety. V roce 2013 bylo v Česku necelých 200 minipivovarů, v roce 2019 to už bylo 480. Tehdejší prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň uvedl, že si dokáže představit, že jich bude v Česku kolem tisícovky. Covidová pandemie ale rozvoj minipivovarů zabrzdila. Například na jihu Moravy, kde je zhruba šest desítek minipivovarů, loni přibyly dva.

„Tempo růstu bylo v minulých letech výrazně dynamičtější. Naposledy docházelo k tak nízkým nárůstům v letech 2008-2010, což je ale z hlediska vývoje tohoto trhu zcela nesrovnatelné období, kdy v regionu bylo jen kolem deseti minipivovarů. Tehdy šlo ještě o dozvuk hospodářské krize, nyní jde o krizi koronavirovou. Většina investorů vznik nových pivovarů odsouvá z různých důvodů na příhodnější dobu," uvedl na webu Mendelovy univerzity v Brně Filip Vrána, který vývoj na trhu dlouhodobě sleduje.

Pivovary se drží a nekrachují

Ilustrační foto: cottonbro, Pexels, CC0

Problémy minipivovarům způsobilo v době pandemie hlavně to, že velká část z nich je restauračního rázu. V době „předcovidové“ totiž bylo ekonomicky nejvýhodnějším byznysem spojit minipivovar s vlastní restaurací.

„Ta je samozřejmě pandemií nejvíce ohrožená, protože situace komplikuje obě živnosti, tedy nejen pivovarskou, ale i restaurační. Oproti situaci před rokem je ale situace mnohem lepší, opatření se uvolňují. Pozitivním jevem je fakt, že se pivovary drží a nekrachují," uvedl Tomáš Gregor z Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity.

Pivovary si totiž na novou situaci na trhu postupně přivykly. Jejich majitelé se dali do vylepšování svého podnikání. Řada pivovarů spustila e-shopy, otevřela výdejní okénka nebo rozšířila prodejní místa. Pivo z minipivovarů se dostal i do boxů velkých obchodních řetězců. Některé minipivovary si totiž pořídily zařízení na plnění do lahví a plechovek, aby dokázaly nahradit propad prodejů sudového piva.

Současně mnoha pivovarům loni pomohla silná letní sezóna, která je vždy zejména o prodeji venku a tím pádem čepovaném pivu.

„Odhaduji, že výstavem malé pivovary na hodnotách z roku 2019 ještě nebudou, ale tržby již mohly mít obdobné nebo i vyšší právě díky prodeji lahvového piva, které je, v případě minipivovarů, zásadně dražší než sudové. Tento trend bude pokračovat i v dalších letech a očekávat, že se trh vrátí k poměru prodeji lahví a sudů 60 ku 40 procentům, v případě velkých, a 30 ku 70 procentům, v případě malých pivovarů, nelze," dodal Grmela.

Kde se pivo vaří

Ukázat, že nejsou české pivovary jen místa, kde umí uvařit nejlepší ležák na světě, ale i svět, kde lidé pečují o tradici českého pivovarnictví a zároveň přicházejí s novými trendy, je cílem nového projektu, který startuje Český svaz pivovarů a sladoven. Jmenuje se Kde se pivo vaří a chce představit to nejzajímavější z oboru. Inspirativní ženy, novinky, obalové trendy nebo mladé talenty, a to bez ohledu na to, zda přicházejí z minipivovaru nebo pivovaru vyrábějícího ve velkých objemech.

„Prostřednictvím našeho nového projektu Kde se pivo vaří oslavujeme dnešní české pivovarnictví a ukazujeme, že se jedná o úspěšný a rozmanitý obor. Současně s tím je také dokladem síly, pospolitosti a soudržnosti našeho odvětví,“ vysvětluje Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.

Projekt je rozdělen do několika témat, v nichž svaz ukáže zajímavé osobnosti, projekty, příběhy a trendy, které jsou pro obor přínosné. První téma s názvem Ženy vaří pivo se spustí symbolicky 8. března. Představí se v něm několik českých sládkových, které osobitě rozvíjejí současné pivovarnictví. Novinka roku se zaměří na pivní trendy. Ukáže příběhy vzniku nové receptury a představí zajímavé novinky, které zaujaly za posledních dvanáct měsíců. Mladý talent vyzdvihne mladé lidi do 35 let, kteří v posledním roce nejvýrazněji zaujali svojí prací a přispěli tak k rozvoji oboru. Mohou to být sládci, pivovarníci, sladaři, chmelaři či výzkumníci.