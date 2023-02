Pivovar Kocour ve Varnsdorfu. Speciály vaří už patnáct let a vybudoval i vlastní nádraží

Že pivo není jen chlazená desítka či dvanáctka v lednici, ale významný společenský nápoj, který se skvěle doplňuje s gastronomií, dokazuje už 15 let pivovar Kocour ve Varnsdorfu. Nabízí pestrou paletu různých pivních speciálů. Areál se nachází přímo na hranici s Německem a pivovar jako jediný v Česku disponuje i vlastní železniční zastávkou.

Zakladatelem pivovaru Kocour je Josef Šusta. Jeho také napadlo, že by zde mohlo vzniknout nádraží.

Foto: Ferdinand Hauser, Radio Prague International

„Kdysi tady bývala velká továrna, ve které se vyráběly trubky, a bylo tady železniční spojení. Jednou, když magistrát plánoval znovu zřídit stanici Varnsdorf - staré nádraží, dneska to je Varnsdorf - město, jsem šel za starostou. Řekl jsem mu, že chceme také mít svoji zastávku, abychom měli spojení se zbytkem světa – s Libercem a s německou Žitavou. Slovo dalo slovo, ale samozřejmě nádraží nikdo nepostaví. Tak jsme si řekli, že si to uděláme sami.“

A tak se stalo. Stanice byla zřízena před deseti lety a dodnes je to jediné soukromé nádraží v celé České republice. Samotný pivovar byl založen před 15 lety. Nápad prý dostal Josef Šusta v Harrachově, kam vyjel s rodinou na lyžovačku.

„Jistý pan Novosad si tam otevřel vlastní pivovar. Obdivovali jsme, jaké je tam malé zařízení a nadchlo nás to. Navíc pivo nám tam opravdu moc chutnalo,“ vzpomíná.

Hotelový pokoj nebo vagón

Josef Šusta | Foto: Ferdinand Hauser, Radio Prague International

Když pak Josef Šusta svému okolí oznámil, že chce otevřít pivovar ve Varnsdorfu, v tomto zapadlém koutě České republiky, mnoho lidí ho přesvědčovalo, aby se s takovým projektem poohlédl jinde.

„Řekli, že Varnsdorfu žije málo lidí, že pivovar potřebuje být v místě, kde je alespoň 60 tisíc lidí, aby se uživil, aby měl dostatek zákazníků. Ale odpověděl jsem jen, že jsem odsud a rád bych si otevřel i svůj pivovar ve Varnsdorfu,“ prozrazuje Josef Šusta, jak si svůj sen nenechal rozmluvit. Začátky nebyly jednoduché. Bylo potřeba nakoupit vybavení. Například prvních šest tanků se dříve používalo na víno a pocházelo z Maďarska.

Foto: Ferdinand Hauser, Radio Prague International

Pivo se Josef Šusta naučil vařit od Jana Kočky, kterého si do svého týmu přivedl.

„Honza Kočka byl povoláním víceméně stevard. Procestoval celý svět a všude navštívil pivovary. Ze svých cest si vždy přinášel nové nápady. Vařili jsme například svrchně kvašené pivo. Vlastně jsme byli první v České republice, kdo toto pivo vyrobil – nebo alespoň první, kdo z něj zaplatil spotřební daň. Tedy jedni z prvních jsme dělali pivní styl „ALE“. Dnes je to už všude rozšířené, má je skoro každý pivovar.“

Jako specialista na speciály se pivovar Kocour hned na začátku rychle prosadil. Někdy zásobovali dokonce až 50 restaurací v Praze. Pivovar a také jeho areál se postupem času rozrostl. Nedávno byl otevřen nový sál pro více než 200 lidí. K dispozici je v areálu nejen několik hotelových pokojů, ale také několik nepoužívaných železničních vagónů.

Foto: Ferdinand Hauser, Radio Prague International

„Často přicházejí otcové se svými dětmi. Nabízíme jim hotelový pokoj k přenocování. Ale oni odmítají a raději spí v jednom z lehátkových vozů,“ směje se Šusta.

V další místnosti malého pivovaru stojí u lesklých stříbrných tanků sládkové Jiří Macháč a Michal Vostatek. Práce je prý oba moc baví. „Pracuji tady 13 let, skoro od začátku. Hlavně nás to baví oba. Jsme vlastně u zdroje ...,“ vtipkují.

Němečtí zákazníci jsou důležití

Mezi návštěvníky pivovaru je často slyšet němčina. Blízkost hranic totiž láká i lidi ze sousední země, jak potvrzuje německý pár.

Foto: Ferdinand Hauser, Radio Prague International

„V pivovaru jsme poprvé, ale jinak je toho v okolí hodně… Tip na pivovar Kocour vzešel od dětí, které žijí v pohraničí a často sem vozí lidi. Líbí se mi tady také ten velký orloj, který odbíjí celou hodinu a poté odhalí pivní sklenici,“ usmívá se pan Eberhard.

Foto: Ferdinand Hauser, Radio Prague International

Z Německa je také pan Jan a jeho rodina. Sedí u nedalekého stolu a právě dojedli a dopili. „Pivo bylo výborné a jídlo fantastické. Byl i guláš. V pivovaru jsme poprvé a dozvěděli jsme se o něm díky internetovému průzkumu,“ říká pan Jan.

Josef Šusta ví, že němečtí zákazníci jsou pro firmu důležití. „Zahrada pivovaru je vlastně přímo hranice do Německa. Takový pivovar má většinou hosty ze vzdálenosti 15 kilometrů, tedy všechny lidi, kteří bez problémů přijedou autem nebo na kole. Takže tady máme polovinu klientely, která pochází z Německa a druhá polovina z Česka.“

České pivo z německé vody

Foto: Ferdinand Hauser, Radio Prague International

Pivovar Josefa Šusty pořádá také akce s česko-německou účastí. A také úzce spolupracuje i s pivovarem Bergquell v Löbau, kde se vaří známé tmavé pivo, které bývá i s příchutí třešní nebo jahod. Zejména v počátcích byli podle Šusty pro český pivovar kolegové ze Saska důležitým partnerem.

„Spolupráce vznikla přes pana Dittmara, který vlastní pivovar v Löbau. Ze začátku nám hodně poradil ve věcech, jak například správně mýt sudy nebo kdo na to vyrábí vybavení. Občas jsme k němu také zajížděli, abychom si tam vyčistili sudy a podobně.“

Foto: Ferdinand Hauser, Radio Prague International

Ze známosti se vyvinula spolupráce, která trvá dodnes. Blízkost pivovaru u hranic má ještě jednu zvláštnost. Josef Šusta přiznává, že ani neví, ze které země voda na jeho pivo pochází.

„Za vodu platíme v České republice. Ale asi to pochází z německých pramenů, opravdu člověk neví, když je na hranicích. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Bylo by to zajímavé, kdybychom vařili české pivo z německé vody,“ směje se majitel pivovaru Kocour ve Varnsdorfu Josef Šusta.