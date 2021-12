Češi vnímají své pivo pozitivněji než jiné evropské národy. Úspěch slavilo i ve Francii

Češi své pivo milují. Dokazuje to umístění v žebříčku Brewers of Europe. Ten vychází z oblíbenosti daného nápoje mezi obyvateli jednotlivých států.

Foto: Facebook / Festival minipivovarů

Zatímco průměr zkoumaných evropských států je 74,1 bodu, v Česku pivo získalo 80,5. V oblíbenosti tak předčilo víno, což není v Evropě obvyklé.

"K vysokému hodnocení českého piva v žebříčku Brewers of Europe pomohlo pozitivní emoční vnímání napříč celou domácí společností a také dlouhá kulturní tradice. Pivo jednoznačně bodovalo jako společník pro rozmanitou příležitost nebo jídlo. S tím, že je určeno pro dobré pro chvíle s přáteli, souhlasí přes 89 procent dotazovaných," uvedl Český svaz pivovarů a sladoven.

Pandemie ovlivnila růst minipivovarů

Pivo se nejen dobře pije, ale má i svůj ekonomický přínos. Ročně na daních odvádí okolo 30 miliard korun a vytváří pracovní příležitosti pro zhruba 65 tisíc lidí. Spotřeba piva se nyní pohybuje kolem 135 litrů na osobu. Za poklesem výroby stojí koronavirové restrice a omezení provozu restaurací.

Pandemie koronaviru výrazně ovlivnila také nárůst nových minipivovarů v ČR. Zatímco za poslední dekádu jich ročně přibývalo běžně okolo padesáti, loni to bylo zhruba třicet a letos jen 17. V Praze vznikl od začátku roku pouze Bad Flash, který se po sedmi letech v roli létajícího pivovaru usadil v Kobylisích.

Pivo, nebo víno? V Paříži byla volba jasná

Pivo Česko letos představilo i v Paříži, kde se konal druhý ročník Pivních slavností.

Přišel na ně i student žurnalistiky Thibault, který v Česku strávil několik měsíců na studijním pobytu. Jak sám přiznává, české pivo si oblíbil:

"Pivní slavnosti se mi moc líbí. České pivo mám totiž opravdu rád. Také je tu hodně zajímavých lidí, různé malé pivovary a spousta dobrého piva. V Česku mi nejvíc chutnalo pivo Bernard a jeho Bohemian Ale. Myslím, že je to nejlepší české pivo. A určitě plzeňské pivo, ale tady jsou spíše malé pivovary, což je super, protože jejich piva jsou moc zajímavá a kreativní."

Foto: Thibault Maillet, Radio Prague International

Na otázku, zdali upřednostňuje české pivo, nebo francouzské víno, tak odpověděl jasně: „Stoprocentně české pivo. A to jsem Francouz. Je to vtipné, protože má přítelkyně, která je Češka, má raději francouzské víno. My máme také dobrá piva, ale nechutnají tak dobře jako ta česká. Jsou ovlivněna například belgickým pivem. Experti prý říkají, že pokud jde o pivo, jsou Češi ti nejšikovnější výrobci."

Dodává, že na České republice však kromě piva oceňuje i jiné aspekty: „Máte opravdu krásnou zemi. Mám moc rád českou kulturu, například vaše filmy."

Pivo je skvělým mostem pro českou kulturu ve Francii

Jiří Hnilica | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

O přiblížení české pivní kultury Francouzům a organizaci Pivních slavností v Paříži se zasloužil i současný ředitel Českého centra Paříž Jiří Hnilica: "Akci jsme pořádali poprvé loni a získali jsme při této příležitosti řadu zkušeností. Její organizace byla umožněna především díky úzké spolupráci CzechTrade, Českého centra, české ambasády v Paříži a také díky firmě Les Bières Tchèques."

Mezi návštěvníky Pivních slavností převažovali Francouzi: „Počet přihlášených jsme museli v jednu chvíli zastavit, neboť se do Českého centra přihlásilo až 300 lidí, což zhruba odpovídalo naší maximální kapacitě. Společně s ambasádou se akce zúčastnilo přes několik set lidí, konkrétně asi pět set. Publikum bylo rozhodně namíchané, ale myslím si, že převládali spíše francouzští návštěvníci. Češi vždy představují zhruba třetinu. Myslím, že tady se to potvrdilo."

Podle Jiřího Hnilicy by se akce mohla znovu konat i v příštích letech: "Jsem přesvědčen, že Pivní slavnosti jsou skvělou zastřešující akcí, která může pařížskou, potažmo francouzskou veřejnost zaujmout. Nejde totiž jen o svátky piva, ale i o oslavu pivní kultury. Z tohoto důvodu jsme u dané příležitosti otevírali výstavu Františka Dostála a jeho cyklus Letní lidé, prezentoval se zde Žatec jakožto kandidát na pivní krajinu UNESCO a do budoucna plánujeme další projekce, výstavy a diskuse. Pivo je skvělým mostem české kultury ve Francii."

Piva od přítomných zástupců pivovarů ochutnala kromě návštěvníků i stážistka Českého centra Tereza: „Musím říct, že tolik různých značek piv jako tady v Paříži jsem neochutnala snad ani v Čechách, takže to pro mě bylo opravdu obohacující. A tím, jak se mi rozšířily obzory o to, kolik různých značek a pivovarů existuje, se teď už považuji za fanynku piva."