Povstal jako fénix z popela, přibližuje příběh pivovaru Bernard jeho mluvčí

Poslední den v roce se blíží. A mnozí si jistě dají rádi pivo. My jsme se vydali do pivovaru Bernard v Humpolci, který se před třiceti roky blížil krachu. Dnes je z něj jedna z nejzajímavějších značek v Česku.

Počátek pivovarnictví v Humpolci se datuje do roku 1597. Panství tehdy koupil pán z Herálce a založil tu měšťanský pivovar. Už před tím měli právo várečné jednotliví měšťané. Začátkem 90. let 20. století na tom byl pivovar po technologické stránce velmi špatně a pověst piva byla žalostná. Dnes nejúspěšnější pivo - černý ležák - po světě posbíralo stovky ocenění.

Když je dnes (12. 2.) ten Darwinův den, podívali jsme se na evoluci našich lahví a etiket od roku 1991, kdy se začala psát nová kapitola piva z Humpolce.#bernard #pivo #beer #evoluce #darwin pic.twitter.com/1bmVlfZPjl — Pivovar Bernard (@bernardcz) February 12, 2021

Majitelé s pivem obcházeli hospody

Jak začal novodobý příběh pivovaru, prozradil jeho mluvčí Radek Tulis.

Zákaznické centrum pivovaru Bernard v Humpolci | Foto: Tereza Pešoutová, Český rozhlas

"Tak, jak vypadá pivovar dnes, to je úplně jiná podoba než před těmi 31 lety. Pánové Stanislav Bernard a Josef Vávra tehdy ještě s třetím společníkem koupili pivovar, který byl v krachu. My říkáme, že tento pivovar povstal z popela jako fénix, protože tady bylo všechno už krachující, ať jde o technologie, ať jde o kvalitu piva, což se podařilo za těch 30 let naprosto zásadně změnit. Dnes se pivo vyváží do třech desítek zemí. Patří mezi nejzajímavější značky u nás."

Měli pánové Bernard a Vávra k pivu nějaký vztah už před tím?

"Určitě měli nějaký vztah k pivu. Pan Vávra je sládek, je to jeho profese a vždycky v tomto oboru pracoval. Takže on se dál věnoval svému řemeslu, ale tady mohl naplno rozvinout svůj talent. Podle mého názoru je to jeden z nejlepších sládků. Nemyslím jenom na českém území, myslím v evropském a světovém měřítku, protože naše piva a opravdu už se mohou pyšnit uznáními, a nejvyššími cenami ze světových soutěží."

Když se podívám na ten areál, tak je poměrně rozsáhlý. I když říkáte, že jste malý pivovar a rostete spíš do výšky, než do šířky. Jak je ten areál velký?

Zákaznické centrum pivovaru Bernard v Humpolci | Foto: Tereza Pešoutová, Český rozhlas

"Náš pivovar nemá ani jeden hektar. Je to opravdu malý pivovar, byť tím výstavem, který je dnes už vyšší, tak nepatříme mezi minipivovary, ale opravdu nejsme velkým pivovarem."

S jakým pivem jste začínali? První, co jste uvařili a co bylo dobré pivo?

"To je otázka spíš na pana Vávru. To my jako jiná generace už nepamatujeme. Ta změna byla razantní. Je to vidět ve filmu, který tady našim návštěvníkům promítáme.

Pan Bernard tam vzpomíná na to, když objížděl hospody s novým pivem, které už hovořil pan Vávra. Přijel do hospody, nechal ochutnat hospodské to pivo a oni řekli: To pivo je dobré, to bych mohl prodávat. Ptali se, odkud to je, a pan Bernard řekl, že to přivezl z humpoleckého pivovaru. Oni řekli: No tak tedy z Humpolce ne. Taková byla pověst toho piva. Takže z toho vyplývá, že pan Vávra opravdu od počátku uměl to pivo uvařit dobré."

Zákaznické centrum pivovaru Bernard v Humpolci | Foto: Tereza Pešoutová, Český rozhlas

Kolik piv dneska vaříte?

"Dneska vaříme 16 druhů piva a zatím pokud jde o množství, tak nejúspěšnějším rokem nebo rokem, kdy jsme vystavili největší množství piva, byl rok 2019. To byl poslední rok před covidovým obdobím, kdy jsme vystavili víc než 400.000 hektolitrů."

Sládek si pěstuje chmel i na zahrádce na Vysočině

Jak se podepsal covid na pivovaru?

Foto: Pivovar Bernard

"Minimálně. My jsme měli to štěstí, že firma vstupovala do toho období v dobré ekonomické kondici, což neznamená, že by to bylo jednoduché období. Management firmy musel přijmout řadu opatření. Podařilo se to, že pivovar po celou dobu udržel plnou zaměstnanost.

A dokonce to byla doba, kdy jsme se dostali k věcem, které majitelé nosili v hlavě, ale nebyl na ně prostor. Začali jsme v tu dobu třeba vyrábět unikátní pivní pálenku. Ve spojení s panem Syrovátkou, mistrem svého řemesla, se podařilo vyrobit nápoj, který už má ocenění ze světových soutěží."

Pro vás jsou typické lahve. Kdo je autorem?

"To byl opět velký risk. Nikdo nevěděl, jak to dopadne, když se s touto lahví přijde na trh. Ale měla velký úspěch. V době, kdy pivovar Bernard začal prodávat pivo v těch retro lahvích s patentním uzávěrem, tak nikdo nevěděl, jak to dopadne. Ale reakce trhu byla úžasná.

Tehdejší německý dodavatel ani nestíhal vyrábět nové lahve a dovážet je do Humpolce. Navíc to přišlo na trh před Vánoci, tak to byl krásný dárek. Dodnes vlastně si třeba lidé pořizují ty dřevěné přepravky, protože jsou krásné domů jako dekorace. No a ta lahev po těch letech je vlastně signifikantní pro nás jako pro pivovar."

Náš Černý ležák má už 99 ocenění!



Zatím poslední cenou je první místo v kategorii tmavých piv v degustační soutěži České pivo 2022.



Máme radost. Na zdraví. #bernard #pivo #beer #ceskepivo pic.twitter.com/bEh4FOfh1U — Pivovar Bernard (@bernardcz) September 27, 2022

Základní atributy dobrého piva jsou voda, slad, chmel, kvasnice. Odkud berete vodu? Každý říká, že voda je základ.

"Voda je samozřejmě základ piva a všechny základní ingredience kromě chmelu, i když i ten už si děláme občas sami, jsou naše. Máme vlastní hlubinné vrty s kvalitní měkkou vodou, která je ideální pro vaření piva. Slad, od roku 2000 vlastníme humnovou sladovnu v Rajhradě u Brna, což je dost důležité pro pivo. Pro typické české pivo je nejvhodnější humnový slad. Jsou sladovny, které vyrábí průmyslovým způsobem, ale ta tradiční, velmi náročná a nákladná cesta k výrobě sladu je pro to naše pivo nejvhodnější.

Chmel nakupujeme většinou žatecký, ale náš pan vrchní sládek Josef Vávra na svém vlastním pozemku pěstuje chmel a jednou ročně vaří sezónní speciál, ležák s chmelem z Vysočiny. Vždycky je to jenom jedna várka. Piva není mnoho, ale je velmi dobré."