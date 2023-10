Mistr fantazie baví i po letech

Přehlídka filmů Karla Zemana ve „Veleslavasay Panorama Theatre“ v Los Angeles | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Přehlídku vizionářských děl mistra filmových dobrodružství uvedl režisér John Stevenson (Kung Fu Panda, Sherlock Gnomes, etc.).Filmy jako Vynález zkázy, Ukradená vzducholoď atd. nabídly ukázky tvůrčí fantazie, která předcházela hollywoodským trikům a digitální revoluci. Projekce byly možné díky zrestaurování snímku Cesta do pravěku, společného projektu Muzea Karla Zemana, České filmové nadace a České televize.

Režisér John Stevenson | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Důstojný hold se soustředil hlavně na Zemanovu lásku k vyprávění příběhů a na obdiv diváků i kolegů k jeho dílu. Patřili k nim i slavní režiséři Terry Gilliam a Tim Burton. Na festivalu Zemanovy tvorby v Los Angeles nejvíce zaujala projekce snímku Cesta do pravěku. Tvůrce v něm zpracoval populárně vědecké téma o vývojových obdobích Země. Předlohou pro loutky pravěkých zvířat byly vědecké kresby. Diváci vyprodaného kina po jeho zhlédnutí nadšeně tleskali. Režisér John Stevenson přiznal, že se Zeman stal jeho velkým vzorem už v mládí a nebylo to jednoduchý: „Měl jsem možnost poprvé zhlédnout jeho filmy v padesátých letech jako teenager. Za železnou oponou to nebylo jednoduchý. Neexistovaly k nim titulky, kupodivu byly jen v japonštině, které jsem nerozuměl stejně jako češtině. Kreativita tvůrce to však překonala a dokázala mě inspirovat.“

K zajímavým komentářům patřily vzpomínky krajanů a nových obdivovatelů originální animace v kombinaci s hraným filmem.

Martina Němečková a Jaroslav Olša ml. | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

„Je úžasné a inspirativní, jak režisér dokázal vyprávět o historii světa,“ obdivovala snímek Martina Němečková a nezapomněla dodat: „Přijeli jsme až ze San Diega. A i když jsme strávili tři hodiny na dálnici v zácpách, stálo to zato.“ Řada krajanů si díky projekci zavzpomínala na mládí a první zhlédnutí filmu. Ředitelka kina Sala Veras přiznala, že od útlého věku obdivovala dinosaury a ráda si hrála s dinosauřími plyšáky. Zemanův příběh ji nadchnul. Nejenom originální filmařinou, ale i lidskostí a přístupem k poznávání historie.

Malý filmový festival doplnila výstava původních originálů aut a motocyklů z Československa, kterou v prostorách kina a na jeho zahradě uspořádal sběratel motoristických veteránů Paul Greenstein.