Možnost volit mě stojí tři dny času a pět tisíc. Vzdálenost komplikuje Čechům v zahraničí volby prezidenta

Původně bylo kandidátů devět. Při prezidentské debatě nečekaně odstoupil šéf odborářů Josef Středula. Ve světě jsou místa, kde se volí o den dřív. K těm patří například Brazílie. Vít Vaníček, kterého jsme zastihli nedaleko Ria de Janeira, sice první kolo voleb nestihne, ale druhého se na konzulátu v Sao Paulu určitě zúčastní.

Vít Vaníček | Foto: soukromý archiv Víta Vaněčka

"Tady jsou volby vyhlášené na čtvrtek a na pátek. Já se vracím až v pátek do Sao Paula, kde jsem v seznamu voličů, takže bohužel první kolo nestihnu. Ale druhého kola se hodlám zúčastnit."

Jak daleko to máte od svého bydliště do Sao Paula, kde budete volit?

"Já mám na rozdíl od řady mých krajanů hroznou kliku, protože bydlím asi dva kilometry od konzulátu, takže to mám v podstatě za rohem. Volby jsou vypsané tady v Brazílii na všední den, což není nejšťastnější, ale volební místnost bude otevřená až do devíti večer, takže tam po práci určitě stihnu dojet. Ale jsou krajané třeba v Curitibě ve státě Paraná, což je asi 400 kilometrů, a ti spadají ještě pod konzulát v Sao Paulu."

Do Lusaky jedeme v Zambi i 8 hodin

Zuzana Mukumayi | Foto: archiv Zuzany Mukumayi

Náročná cesta je na ambasádu v Zambii i pro Zuzanu Mukumayi Filipovou. Jak říká, na rozdíl od jiných afrických zemí mají to štěstí, že je v Zambii česká ambasáda. I tak je to pro rodinu s malým dítětem náročný výlet. Momentálně totiž žijí ve druhém největším zambijském městě, které je od hlavního města Lusaky vzdálené 8 hodin jízdy autobusem.

Výlet na volby tak rodině zabere tři dny a cenově skoro pět tisíc. Proto v prvním kole volit paní Zuzana nepůjde a o druhém ještě není rozhodnutá. Voleb by se zúčastnila, kdyby šlo podle jejího názoru o hodně. Roli hraje i to, že v Zambii začal v lednu školní rok. Při posledních prezidentských volbách spolu s dalšími českými kolegy jeli do Lusaky z ještě větší vzdálenosti asi 10 hodin.

Rozvadov je blíž než konzulát

Relativně blízko do volební místnosti to má paní Veronika Widmann. Žije v německém Regensburgu a k volbám pojede letos nejspíš zase do Rozvadova, první obce hned za hranicemi.

Ilustrační foto: Filip Harzer, Český rozhlas

„Požádala jsem o voličský průkaz v listopadu na Praze 5, kde jsem v ČR hlášená k pobytu. 29. prosince mi pak přišel poštou. Voličský průkaz mi dává dvě možnosti. Mohu volit v Německu. To by znamenalo jet autem hodinu a půl k nejbližšímu konzulátu - v mém případě do Mnichova. Ale mohu volit také v jakékoliv obci v Česku. Z Řezna je to na hranice jen hodinu. Proto si vyberu tuto možnost, abych ušetřila čas."

S Čechy v zahraničí si první den voleb budeme povídat o volebním systému. A také o tom, zda jsou pravomoce prezidenta dostatečné, a jaké vlastnosti by podle nich měl mít.