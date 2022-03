Muži čečenského vůdce Kadyrova chtěli z Česka odvézt koně. Analytický útvar hledá majetky, na které se vztahují sankce

Pro koně muži přijeli měsíc před invazí na Ukrajinu. Koně však nesmí opustit Evropskou unii, protože se na ně vztahují protiruské sankce ještě z roku 2014. A ty se vztahují i na plemenné hřebce. Kadyrov tehdy protestoval proti tomu, že se sankce vztahují i na koně, a obvinil Západ z porušování jejich práv.

"Jejich jednání bylo nátlakové. Vynucovali si, abychom jim ty koně vydali, že to není náš majetek. Myslím, že to bylo spíš v té rovině psychologického nátlaku a verbálních ataků na naše lidi," uvedl majitel stáje v Krabčicích u Roudnice Rostislav Kopecký.

Kadyrov zasahuje i do současné ruské invaze na Ukrajinu. Poslal tam své bojovníky, kteří podle šéfa ukrajinské bezpečnostní rady měli za cíl zlikvidovat prezidenta Volodymyra Zelenského.

Majitel stáje zamknul, koně nevydal a vše nahlásil na ministerstvo financí. Muži tvrdili, že chtějí koně odvézt do Polska. Žádný polský hřebčín, jak by to bylo obvyklé, však stáje nekontaktoval.

Dohledat vlastníky řady firem je složité

Mluvčí Tomáš Weiss prohlásil, že se ministerstvo financí Kadyrovým majetkem zabývá.

"Pokud by hrozil přesun majetku mimo EU, tak je úřad připraven přijmout potřebná opatření, aby k tomu nedošlo."

K 1. březnu 2022 bylo na sankčním seznamu Evropské unie celkem 752 subjektů (696 fyzických osob a 56 právnických osob), vůči kterým se uplatní finanční sankce včetně zmrazení jejich aktiv v EU.

Finanční analytický útvar hledá podklady pro zmrazení majetku lidí, kterých se sankce týkají. Slouží jim k tomu například katastr nemovitostí, obchodní rejstřík nebo centrální evidence účtů.

Jak napsal Ekonomický deník, sankce se dotknou i některých českých firem, ale i nemovitého majetku, s ruskými, běloruskými nebo čečenskými vlastníky.

Jaký majetek a v jaké výši byl identifikován, však analytický útvar s ohledem na povinnost mlčenlivosti nesdělil. Mnohé majetky však mohou být skryty za zahraničními fondy a dalšími nepřehlednými majetkovými strukturami. Dohledat skutečné vlastníky tak není snadné.