S následky ruské invaze na Ukrajinu se potýkají české firmy i koruna

Jako první pocítila problémy Sberbank, která má vazby na Rusko. Už od začátku invaze na Ukrajinu se u banky tvořily fronty a lidé vybírali peníze. Pak banka zavřela pobočky. Peníze na účtech měla řada lidí, obcí i krajů. Například Kraji Vysočina se zřejmě nepodařilo v uplynulých dnech převést kolem dvou miliard korun.

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok klienty banky uklidňoval.

"Klienti mají pojištěné vklady. Máme tady zákon, garanční systém finančního trhu. Z toho vyplývá, že pojištěné vklady do 100 tisíc euro v přepočtu na koruny dostanou klienti plnohodnotně proplaceny. Ten proces už startuje."

Pokud mají vkladatelé na účtech částku větší než 2,5 milionu korun, je to obtížnější. Musí totiž částku nad tenhle pojištěný limit přihlásit v rámci likvidace nebo konkurzního řízení. Tohle zřejmě čeká třeba hlavní město Prahu, protože magistrát má u Sberbank ještě asi 160 milionů, které zatím nestihl převést.

Škoda se potýká s kritickým nedostatkem dodávek dílů

Mladoboleslavská automobilka musí od tohoto týdne kvůli ruské invazi na Ukrajinu omezit výrobu. Potýká se s kritickým nedostatkem dodávek dílů od několika lokálních dodavatelů z Ukrajiny, což má dopad na některé modely. Výroba vozů na Ukrajině je pozastavena. Škoda nyní hledá dostupné alternativy dodávek dílů, které by pomohly zabránit nepříznivým dopadům na výrobu v Česku.

Foto: Škoda Auto

Dopady na výrobu a hospodářský chod firmy kvůli sankcím uvaleným na Rusko lze podle Škody očekávat. Očekává se také propad prodejů na Ukrajině i v Rusku. Ruský trh je jeden z nejvýznamnějších trhů značky Škoda v celosvětovém měřítku.

Unijní sankce proti Rusku se nejspíš dotknou i největšího výrobce civilních letadel v Česku. Firma Aircraft Industries z Kunovic na Uherskohradišťsku totiž vyváží své letouny hlavně na ruský trh. A má i ruské vlastníky.

Dopady války globální byznys PPF neohrozí

Hodnota ruských projektů investiční skupiny PPF je jedna miliarda eur (zhruba 25 miliard Kč), což je zhruba desetina hodnoty skupiny. Dopady ruského vpádu na Ukrajinu ale globální byznys PPF neohrozí, uvedla skupina pro Hospodářské noviny. PPF v Rusku investovala do bankovnictví, pojišťovnictví nebo realitních projektů.



Mluvčí PPF Leoš Rousek uvedl, že tato aktiva jsou financována výhradně z ruských zdrojů. "Jsou držená zcela nezávisle od ostatních aktiv a projektů skupiny. Případné dopady války tedy neohrožují globální byznys skupiny a její schopnost investovat v budoucnu," zdůraznil mluvčí.

Mezi hlavní investice PPF v Rusku patří Home Credit and Finance Bank, která se zaměřuje na spotřebitelské financování. Skupina například vlastní a provozuje petrohradské obchodní centrum Něvskij Centr. Skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe.

Studie: Ukrajinci jsou nejčastějšími zahraničními vlastníky českých firem

Občané Ukrajiny jsou nejvíce zastoupenými zahraničními vlastníky českých firem. Na první příčce předstihli Rusy, kteří žebříček vedli ještě na jaře 2021. Ukrajinci aktuálně vlastní nadpoloviční podíl ve 12,5 tisících 38 společnostech, které zaměstnávají asi 26.000 zaměstnanců. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF.



Počet firem vlastněných občany Ruska se za posledních deset měsíců propadl o více než 2000. V současnosti jich je přes 11 tisíc a zaměstnávají odhadem 16.500 lidí. Ukrajinci vlastní spíše menší společnosti, Rusové naopak ty s vyšším obratem, ukázala analýza.

"Na základě událostí posledních dní lze přitom předpokládat, že podíl společností s ruskými vlastníky bude v tomto roce dále klesat," uvedl analytik aplikace Cribis Jan Cikler.

Analytik: Česká měna by mohla kvůli situaci na Ukrajině velmi rychle oslabovat

Česká měna by mohla kvůli situaci na Ukrajině velmi rychle oslabovat. ČTK to řekl analytik obchodníka s měnami Purple Trading Jaroslav Tupý. Situace na Ukrajině totiž podle něj znamená pro globální finanční trhy velkou nejistotu a averzi vůči riziku. Koruna patří spolu s dalšími středoevropskými měnami k rizikovým aktivům.



Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

Další vývoj koruny podle něj závisí na tom, jak rychle se podaří situaci na Ukrajině stabilizovat. Uvedl, že v každém případě lze očekávat vysokou rozkolísanost, a to i přesto, že ČNB podle jejích představitelů disponuje dostatečnými devizovými rezervami, kterými se proti ní chce bránit.



Zcela jisté je podle analytika další zvyšování inflace, a to zejména kvůli vyšším cenám plynu, ropy a dalších komodit, jako je například pšenice, jejímž významným producentem je právě Ukrajina.

Mnozí Ukrajinci se do českých firem nevrátili

Odchod ukrajinských pracovníků z Česka se zatím ve velkém nekoná. Stavebním firmám ale Ukrajinci i přesto chybí, někteří se totiž nemohou dostat přes hranice.

Ilustrační foto: Petr Tichý, Český rozhlas

Podle oslovených stavebních firem se velká část ukrajinských pracovníků každoročně na začátku ledna vrací na Ukrajinu oslavit Vánoce, které probíhají ve dnech od 6. do 19. ledna. Někteří ale zůstávají i na měsíc nebo dva, až poté se vrací zpět do práce v Česku. Kvůli ruské invazi ale řada z nich teď zůstává v zemi. Firmy teď spíše řeší přesun jejich rodin do Česka. Shodují, se, ruská invaze na Ukrajinu zhorší situaci na českém pracovním trhu, který dlouhodobě řeší nedostatek zahraničních pracovníků.

Právě po ukrajinských silách je v současnosti podle Hospodářské komory největší zájem od roku 2016. Podle firem se problém s nedostatkem cizinců týká hlavně podniků v automobilovém průmyslu, stavebnictví, logistice a zemědělství. V Česku v současné době pracuje podle Svazu průmyslu a dopravy kolem 200 tisíc Ukrajinců, a jde tak o vůbec největší zahraniční pracovní komunitu u nás.