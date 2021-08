Nejmenší nůž světa měří méně než zrnko kmínu

Dokážete si představit, že krájíte s nožem, který by se vešel za nehet malíčku? Nejmenší nůž na světě vyrobil Peter Ontek z Olomoucka.

Nůž, který nedávno věnoval do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově, je plně funkční a náležitě ostrý. Problém může být s jeho uchopením. Na délku totiž měří 3,7 milimetrů a je zhotovený z chromované oceli a slonoviny. Kování autor vytvořil ze 14karátového zlata.

Nůž vybrousil na brusce o délce 2,2 centimetry

Peter Ontek | Foto: Agentura Dobrý den

Ještě předtím si však Peter Ontek musel vytvořit brusku o délce 2,2 cm s diamantovým kotoučem o průměru 1 cm, potřebnou k vybroušení nože. Při výrobě takto extrémně malých předmětů (nožík je menší než zrnko kmínu) se pracuje v tisícinách milimetru, což je milióntina metru, tedy 1 mikron.

Miniatura spatřila světlo světa v roce 2001. Teď byl mininožík předán do expozice Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. A víte, co je kuriózní? Že před předáním exponátu ho autor už 2x ztratil. Tedy ztratil... z krabičky se mu vysypal do kapsy u saka. Hledání mininože v kapse mu trvalo i půl hodiny.

V pelhřimovském muzeu českých NEJ... je vystaven i největší nůž (kuchyňský) dlouhý 286 cm, který je ale původně zhotoven k jinému účelu, než ke krájení, proto postrádá obvyklou ostrost.