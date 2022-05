Nejstrašidelnějším lesem je Branišovský. Zlo tam prý střeží strážce v plášti a klobouku

Ilustrační foto: geralt, Pixabay, Pixabay License

Zmínky o zdejším lese jsou staré 400 let. Prý zde stála osada obklopená bažinami, ve kterých se utopilo mnoho lidí. Branišovský les je městský lesopark, kam chodí lidé do přírody.

Většina si ničeho zvláštního nevšimla. Jiní říkají, že v lese viděli tajemnou černou postavu v plášti a klobouku. Má jít o strážce, který má za úkol střežit zlo v tomto lese. Vypadá prý, jakoby se vznášel. Některá svědectví zmiňují bílou tvář jen s náznakem úst a očí. První ohlášené pozorování je z roku 1993. Někteří prý slyšeli i kroky v listí, ale neviděli žádnou bytost.

Ocitli se v jiné dimenzi?

Samota v Branišovském lese | Foto: Czeva, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Další zajímavostí jsou skoky v čase. Kolem roku 1960 se jeden z obyvatel samot U Pěti zlodějů vracel na kole domů z Českých Budějovic. Vyjel v šest hodin večer. Zdálo se mu, jako by se les vlnil. Místo obvyklou hodinu cestoval domů hodin devět.

Další svědectví poskytly dvě ženy. Jedna si odběhla do křoví, a když se dlouho nevracela, šla ji druhá hledat. Žena jí pak vyprávěla, že se kolem ní objevila zelená mlha, pak se ocitla v barevné krajině se zlatým městem v dálce. Přistoupil k ní muž v černém, položil jí ruku na čelo a zatlačil ji zpátky do lesa. Myslela si, že to trvalo pět minut, zatímco kamarádka na ni čekala tři čtvrtě hodiny.

Branišovský les | Foto: Czeva, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

V lese se postříleli vojáci

Kaplička v Branišovském lese | Foto: Czeva, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Je muž v černém jen optický klam? Jedná se o tzv. městské legendy? Pravdou je, že v Branišovském lese skutečně k několika tragickým událostem došlo. Byl zde muniční sklad a v noci se zde postříleli navzájem vojáci. Údajně proto, že se jeden z nich náhle proměnil v podivnou bytost. Tři zemřeli na místě. Čtvrtý vypověděl, že uviděli "něco strašného". Vycházelo to z houštin a blížilo se k nim. To je přimělo ke střelbě.

Po převozu do nemocnice však zemřel. Tragédii se snažil objasnit scénárista Otomar Dvořák. Ve vojenském archivu z let 1969 až 1985 nenašel o případu ani zmínku, ale některé byly ještě tajné.

Hlas prý nabádá k sebevraždě

Bývalý hotel Praha | Foto: Czeva, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Další tragédie obestíraly jeden strom. V roce 1927 byl v Branišově otevřen hotel Praha. Jedni z hostů, mladá dvojice se vydala na výlet. Byla nalezena oběšená na stromě. Byla to vražda či sebevražda? Později se na stejném místě našla další oběšená žena.

Místní obyvatel se proto rozhodl větev odříznout. Později měl úraz a ruka, kterou větev řezal, mu ochrnula. Vesničané potom strom porazili a spálili. I pak někteří lidé tvrdili, že v místě slyší hlas, který je nabádá k sebevraždě.

Branišovský les | Foto: Czeva, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Není možné rozlišit, jestli jde o historiky smyšlené, nebo jsou obdobou vyprávěných příběhů, nebo šlo o zážitek reálného člověka. Někdy se jedná i o podvrhy. Tím je údajná fotografie ducha lesa.

Nicméně přízrak pána lesa inspiruje spisovatele, filmaře a scénáristy. Pozoruhodné je, že se historky začaly objevovat až v 90. letech. Ale říká se, že do Branišovského lesa nechtějí psi. Prý se zastaví a odmítají poslušnost. Takže, kdo ví...