Nové Město před mistrovstvím světa v biatlonu: "Těšíme se na fanoušky"

Do zahájení mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě zbývá pár dní. Malé město na Českomoravské vrchovině se na deset dnů stane Mekkou fanoušků zimních sportů. Jak je město na mistrovství světa připraveno? Co dalšího kromě biatlonu zde můžete zažít? Jak velké je očekávání a jaké problémy s sebou tato významná akce přináší?

"Těším se na fanoušky, protože přijedou nejen ti čeští, ale i fandové ze zahraničí," říká paní Zdeňka, kterou potkáváme v centru města. "Sama ale nevím, jestli vůbec budu mít čas se na nějaký závod podívat. Ale pokud ano, tak se tam určitě podívám."

Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Pavel Jurga je naopak momentálně na cestě na biatlonový stadion, protože v úterý odpoledne si zde může kdokoli dát kolečko na běžeckých tratích. Jeho manželka už je na prknech, říká Jurga. Oba sem jezdí pravidelně z Brna...

"Jsme tu minimálně jednou týdně, ale i častěji. Na mistrovství světa v biatlonu už máme lístky a těšíme se," říká Jurga.

Vysočina Arena | Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Efekt jako v Ruhpoldingu

Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, který je zároveň předsedou ČSSD, nás vítá ve své kanceláři v moderní světlé budově radnice:

Michal Šmarda | Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

"Jsem si jistý, že si obyvatelé mistrovství světa v biatlonu užijí. Slavnostní zahájení se uskuteční 6. února. A myslím, že se na náměstí v Novém Městě sejde několik tisíc lidí".

Co však mistrovství světa znamená pro jeho rodné město? Šmarda to trochu rozvádí. Starostou se stal v roce 2010, a proto zde již před jedenácti lety připravoval první mistrovství světa v biatlonu...

"Tehdy jsem si nedokázal představit, co to bude pro město velikosti Nového Města znamenat. Ale na mistrovství světa v německém Ruhpoldingu jsem se o tom mohl přesvědčit na vlastní oči. To město je ještě menší než my. S každým mistrovstvím světa však Ruhpolding roste v úžasného hostitele. Proměňuje se a všichni jsou tam na něj hrdí. A v Novém Městě na Moravě se nám podařilo něco podobného," říká starosta.

Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Podle politika se lidé už nemohou dočkat, až se do desetitisícového města vrátí nejlepší světoví lyžaři. „Oproti roku 2013 tu jsou však i rozdíly.“ a poukazuje na tehdejší zlatou generaci českých biatlonistů kolem Gabriely Koukalové. „Její nástupci nejsou tak výjimeční“, přiznává. Šmarda si také domnívá, že pandemie koronaviru přiměla lidi k větší opatrnosti: "Lidé si od sebe drží trochu větší odstup a jsou snadněji naštvaní. O to víc se těším na mistrovství světa. Chceme vytvořit skvělé prostředí pro fanoušky z celého světa. Snad to bude motivovat i naše sportovce a povzbudí je to k dalším úspěchům - například v příštích letech."

Bramborářský kraj

Horácké muzeum | Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Nové Město na Moravě původně vůbec nebylo baštou biatlonu. Místo toho bylo městem běžeckého lyžování. Pokud se chcete do této historie ponořit, můžete navštívit malou expozici v Horáckém muzeu, Muzeu Vysočiny. Nachází se v budově Staré radnice. Jedná se o jednu z historických budov v centru města, která pochází z období renesance a na počátku 19. století byla přestavěna. Pokud budete mít štěstí, potkáte zde vedoucího muzea Libora Denka. "Nové Město bylo založeno ve 13. století Bočkem z Obřan. Obec měla ve své historii několik majitelů. Nejvýznamnějším byl rod pánů z Pernštejna. Například Vratislav z Pernštejna daroval městu v 16. století řadu práv, díky nimž mohlo Nové Město ekonomicky prosperovat. Celkově však byla oblast chudá a zaostalá. Nejdůležitějším produktem bývaly brambory", říká s úsměvem Libor Denk. Podle historika ani průmyslová revoluce zde nevedla k založení žádného významného výrobního podniku. Pak si ale lyžování našlo své příznivce...

Libor Denk | Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

"První lyžaři se tu objevili na konci 19. století. Následně se zimní sporty staly ve městě velmi populární a v roce 1910 se zde konaly první lyžařské závody," říká odborník.

Konkrétně šlo o závod Zlatá lyže. Název není náhodný, protože vítěz skutečně obdržel cenu v podobě pozlacené lyže, která je také vystavena ve vitríně v muzeu. "Zlatá lyže byla zdejším nejslavnějším závodem. Poprvé byl v Novém Městě uspořádán v roce 1934," vysvětluje Denk.

Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Cena se však neudělovala jen za první místo, ale až za celkem pět vítězství nebo tři vítězství v řadě. To se podařilo pouze jedinému účastníkovi - Bohumilu Kosourovi, a to na přelomu 30. a 40. let minulého století. Sportovec, který pocházel přímo z Nového Města, se zúčastnil také závodu tzv. vojenských hlídek na zimních olympijských hrách v roce 1936. A to byl předchůdce biatlonu...

V Novém městě se usadil i výrobce lyží

A tím se dostáváme zpět do sousedství nové radnice se starostou Michalem Šmardou. Ten nám také říká, že zpočátku sem návštěvníky přivedlo běžecké lyžování a že nadšení pro biatlon je jen nejnovějším vývojem. Důležité však je...

Michal Šmarda | Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

"Díky závodům Světového poháru a mistrovství světa se zde stal velmi důležitým cestovní ruch. V posledních deseti letech se silně rozvíjí. Kromě toho se nám nyní daří propagovat i letní sporty - například v květnu pořádáme závody Světového poháru horských kol. To zase podporuje cestovní ruch mimo zimní sezónu. Po celé léto sem nyní přijíždějí cyklisté z celého světa, aby se proháněli po kopcích. Pokud nepotřebujete nejvyšší hory, jsou singletraily Českomoravské vrchoviny skvělým místem, kde se můžete na horském kole odreagovat," vysvětluje politik.

Samotné město leží v nadmořské výšce kolem 600 metrů, přičemž nejvyšší nadmořská výška Žďárských vrchů dosahuje necelých 750 metrů.

Lyže Sporten | Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Lyžování přivedlo do města i pracovní příležitosti v podobě výrobců lyží. Od 50. let 20. století to byla společnost Sporten. Před několika lety dokonce její majitel koupil tradiční rakouskou firmu Kästle, která nyní vyrábí v Novém Městě. A Šmarda pokračuje dál:

"Pro Kästle má samozřejmě zvláštní význam vyrábět v místě, kde se s lyžemi slaví velké úspěchy. Pro značku je to reklama."

Kromě výrobce lyží sídlí ve městě několik dalších průmyslových podniků. Jednou z nich je výrobce chirurgických nástrojů a umělých kloubů...

"S trochou černého humoru by se dalo říct, že i tato firma těží z lyžování," žertuje starosta.

Kostel sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě | Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Obrovský stadion a spousta aut

Mistrovství světa v biatlonu přináší městu i jisté stinné stránky, říká Michal Šmarda:

Vysočina Arena | Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

"Nejvíce nás trápí velké množství odpadků. Vždycky musíme odklízet tolik odpadků, že si to málokdo dokáže představit. A pak je tu objem dopravy, tedy několik stovek nebo tisíc aut, která také musí někde zaparkovat."

S tím už však mají zkušenosti. Podle Šmardy bude zřízena kyvadlová autobusová doprava. Ta bude vozit fanoušky nejen z města na biatlonový stadion, ale bude je vyzvedávat i z vlakového nádraží, z parkovišť dále od areálu a z okolních obcí.

Na tribuny stadionu, který je největší svého druhu v biatlonu, se vejde 5 000 lidí. Návštěvníci však nedělají jen ohlušující hluk. Jsou také spravedliví, zdůrazňuje starosta:

"Je znát, že diváci přímo z Nového Města i zvenčí fandí všem. Atmosféra je proto skvělá, i když vyhraje Němec nebo Nor. Proto mohu posluchačům Radia Prague International jen doporučit, aby se zastavili. Jsou zde vítáni a mohou se těšit z nádherného prostředí."

Vysočina Arena | Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

V každém případě bude v místě konání probíhat bohatý doprovodný program.

"Během mistrovství světa je ve městě naplánováno několik akcí. Kromě zahajovacího ceremoniálu se v první volný den - ve čtvrtek - uskuteční velká show na centrálním náměstí. Její součástí bude odpolední autogramiáda, po níž budou následovat živá vystoupení kapel. Podobná show se uskuteční i v sobotu v poledne před závody," říká Šmarda.

V blízkosti stadionu bude pro návštěvníky připravený párty stan. Z kulturního hlediska však areál nabízí mnohem více. Samotné historické centrum města se pyšní památkami, jako je kostel svaté Kunigundy, Stará radnice a zámek, a také sochami sochařů Jana Štursy a Vincence Makovského.

Vysočina Arena | Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

"Pokud má někdo volný den, měl by využít příležitosti a prohlédnout si architektonické zajímavosti v okolí. Například nádherný zámek ve Žďáru nad Sázavou s moderním muzeem a kostel barokního stavitele Santiniho na Zeleném vrchu," dodává starosta.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře | Foto: Vít Pohanka, Český rozhlas

Pokud se však rozhodně chcete vydat na některý ze závodů mistrovství světa, budete si muset pospíšit. Vstupenky na nejatraktivnější závody, jako jsou štafety, byly tento týden již vyprodány. Na smíšené štafety a smíšené štafety jednotlivců, které také nejsou nezajímavé, stejně jako na sprinty a individuální závody, však ještě byla volná místa na tribunách. Čas však běží a vstupenky rychle mizí...