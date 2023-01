Oběti holokaustu připomíná v Ústí nad Labem osm tzv. kamenů zmizelých

Bylo jí šest let, když odjela s rodiči do shromažďovacího tábora v Terezíně. Vzala si sebou jen to nejnutnější a také dřevěného psa Pluta, který paradoxně rodině zachránil život. Michaela Vidláková se zúčastnila vzpomínkové akce k uctění památky obětí holokaustu na ministerstvu zahraničí.