Osmdesát let od vyhlazení Ležáků. Přijela i poslední přeživší Jarmila Doležalová, rozená Šťulíková

Osada Ležáky na rozdíl od Lidic nebyla nikdy obnovena. Na půdorysech domů stojí dnes žulové náhrobky s vytesaným křížem. Místo je kulturní památkou.

„Je dobré si nejen tato smutná výročí připomínat a především předávat svědectví mladé generaci. Proto jsem rád, že děti z našeho kraje mají zájem se o tragických událostech dozvědět více. Kdo nezná historii svého národa, jakoby nebyl," řekl náměstek hejtmana a senátor Michal Kortyš (ODS).

Přežily jen sestry Šťulíkovy, které poslali na převýchovu do Německa

Nacisté Ležáky vyhladili kvůli zjištění, že v osadě byla ukryta vysílačka, pomocí které parašutisté vycvičení v Británii udržovali spojení mezi domácím a zahraničním odbojem.

Snímek z vypálené obce Ležáky | Foto: ČT24

Již 24. června 1942 v Pardubicích popravili 33 dospělých obyvatel obce. Dalších sedm lidí z Ležáků a více než 40 spolupracovníků parašutistů nacisté zastřelili 25. června a 2. července.

Třináct dětí z Ležáků odvlekli, 11 jich zavraždili 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu. Osada byla vyrabována, vypálena a srovnána se zemí. Přežily jen sestry Šťulíkovy, které byly poslány do Německa na převýchovu. Jarmila Doležalová, rozená Šťulíková, je poslední přeživší z Ležáků. Její sestra již zemřela.

Výročí vyhlazení Ležáků zvyšuje zájem o historická témata, říká historik Stehlík

Vojenský historik Eduard Stehlík připomněl, že 80. výročí vyhlazení osady Ležáky na Chrudimsku může víc zviditelnit téma válečných hrůz. Lidé se teď o historii zajímají mnohem víc.

Eduard Stehlík | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

„Cítím velký zájem veřejnosti, škol, návštěvnost obou pietních území je velice vysoká. Podobné to bylo u stého výročí k vypuknutí 1. světové války, kdy to vzbudilo obrovský zájem o tuto část dějin, a který trvá. A věřím, že 80. výročí nastartovalo zájem o druhou světovou válku," řekl Stehlík.



Na pietní místo přijela i Jarmila Doležalová, která je poslední přeživší z osady Ležáky. Hodně lidí si chtělo s dvaaosmdesátiletou ženou popovídat, vyfotit se s ní, například Jiří Valčík. ČTK řekl, že je vzdáleným příbuzným parašutisty Josefa Valčíka ze skupiny Silver A, který spolupracoval se skupinou Anthropoid na přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. „Už od základní školy se o to zajímám, navštěvuji místa, která se této historie týkají. U nás v rodině se říká, že Josef Valčík byl hrozně hodný a také velký fešák," řekl Jiří Valčík, který žije u Čáslavi.



Na kopci nad údolím byla postavená i kopie britského vojenského tábora ze 40. let. Školáci si tam zkoušeli uniformy, přilby nebo se dívali na jízdy dobového obrněného vozu.

Podrobnosti najdete na: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/operace-anthropoid-vyhlazeni-obce-lezaky_2206241005_lou