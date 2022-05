Otcovská dovolená se prodloužila. Zájem o ní roste

O otcovskou dovolenou po narození dítěte má v Česku zájem stále více mužů. Od letošního roku se prodloužila na dva týdny a počet čerpaných otcovských dovolených za první čtyři měsíce roku vzrostl meziročně o 10 procent. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď dokončuje návrh, který má zavést další 2 měsíce rodičovského volna a to až do osmi let věku dítěte.

Foto: natasanna, Pixabay, Pixabay License

Zatímco v řadě evropských zemí je otcovská dovolená zcela běžnou záležitostí už dlouho - například Švédsko nárok na ni zavedlo dokonce již v roce 1974 - v Česku mohou novopečení tatínkové využít tento typ sociální dávky až od roku 2018. Během šestinedělí mohou nastoupit na placené volno hrazené z nemocenského pojištění. Přestože v průzkumech téměř dvě třetiny českých mužů uvedly, že by rádi v budoucnu rodičovskou dovolenou využili, podle údajů České správy sociálního zabezpečené ji do roku 2019 využila zhruba třetina novopečených otců.

Jednou z příčin byla doba, po kterou mohli tuto dávku pobírat, tedy sedm dní. Většina tatínků v průzkumu zveřejněný na Česko v datech uvedla, že týden otcovské dovolené je nedostačující. Spokojenost s ním v průzkumu vyjádřilo pouze 28 procent, zatímco zhruba 44 % uvedlo, že by měl být prodloužen na dva až tři týdny.

Ilustrační foto: René Volfík, Český rozhlas

V Evropské unii činí průměrná doba otcovské dovolené právě dva týdny. Tak tomu je v letošním roce i v České republice. Průměrná doba se prodloužila na 14 kalendářních dnů. A to má za následek, že tatínkové mají o otcovskou dovolenou větší zájem.

„Počet čerpaných otcovských dovolených za první čtyři měsíce roku vzrostl meziročně o 10 procent. A současně je z toho patrné, že to otcové využívají plně. O trochu více než se to využívalo vloni,“ řekl Českému rozhlasu ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček.

Co se týče financí v době otcovské dovolené, otcům v Česku náleží 70 procent jejich mzdy, v jiných evropských státech je ale mzda proplácena v plné výši, například v Litvě, Lotyšsku, Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Maďarsku nebo Rumunsku.

Více volna pro oba rodiče

Ministerstvo práce a sociálních věcí teď dokončuje návrh, který má přinést další změny. Reaguje tak na evropskou směrnici work-life balance z roku 2019 o slaďování práce a rodiny. Jejím cílem je zvýšit účast žen na trhu práce a využívání pracovního volna z rodinných důvodů a pružného uspořádání práce. Nový akt pracovníkům rovněž umožňuje čerpat pracovní volno na péči o rodinné příslušníky, kteří potřebují pomoc. Díky tomuto právnímu předpisu budou mít rodiče a pečující osoby možnost lépe sladit svůj pracovní a soukromý život.

Foto: Anrita1705, Pixabay, Pixabay License

V návrhu ministerstva je například zavedení dalších dvou měsíců placeného volna nad standardní dovolenou pro rodiče malých dětí a to až do osmi let věku dítěte.

„Snažíme se o to, aby mohli rodiče, matky i otcové, pečovat delší dobu. Ne jenom do tří let, ale až do osmi let věku dítěte. A aby to bylo opravdu umožněno pracujícím otcům napříč resorty. Včetně těch, které jsou více maskulinní,“ řekla Českému rozhlasu šéfporadkyně ministra Mariana Jurečky z KDU-ČSL Jana Skalková. Mezi ně podle ní patří ministerstvo vnitra a obrany.