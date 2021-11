Pečivo, mléko i maso. Ceny potravin poletí vzhůru, upozorňuje Potravinářská komora

V příštím roce si lidé v Česku výrazně připlatí za potraviny. Upozorňuje na to Potravinářská komora. Podle ní se ceny zvednou už na začátku roku až o 15 procent, protože výrobci musí reagovat na zdražování surovin, hnojiva, energií nebo obalů.

Potraviny, které do této chvíle zdražovaly jen mírně, mohou podle Potravinářské komory začít v průběhu následujících měsíců zdražovat razantněji. Většina českých firem už není schopna zvládnout enormně se zvyšující náklady a musí je nejpozději od nového roku promítnout do cen svých výrobků.

Foto: Ondřej Wolf, Český rozhlas

„Pekárny jsou velmi závislé na energiích, dále jsou to mlékárny, kterým se zdražuje surovina a zároveň i energie, protože často používají chladící zařízení. Totéž se týká maso zpracovatelského průmyslu. Předpokládáme, že v jednotlivých sektorech porostou ceny o deset až patnáct procent,“ popisuje v tiskové zprávě prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová, jakých provozoven se zdražení týká.

Výrobci potravin se podle ní shodují, že již není možné vyrábět se ztrátou. „Pokud Evropa přestane vyrábět, nebo bude vyrábět výrazně dráž než třetí země, budeme levné potraviny dovážet a hrozí ztráta kvality a ohrožena je i bezpečnost potravin. A to přeci nechceme,“ dodává.

Jak vyplývá z indexu týdeníku the Economist Česká republika letos obsadila skvělé 5. místo hned za Finskem, Irskem, Nizozemskem a Rakouskem. Česko tak patří v bezpečnosti potravin mezi nejlepší.

Nedostatek pracovníků v zemědělství

Komora také upozorňuje, že problémem je navíc nedostatek pracovních sil v potravinářství a zemědělství. Zaměstnavatelé si podle ní pomalu uvědomují, že na řadu pracovních míst a profesí budou zaměstnance shánět jen s velkými obtížemi.

Dana Večeřová | Foto: Ministerstvo zemědělství

„Je třeba pořídit si nové technologie a investovat do vyšší automatizace provozů. Dočasně je třeba získat pracovníky ze zahraničí, kteří chtějí v Česku pracovat, ale i těch je nedostatek, což je problémem celé Evropy,“ říká Večeřová.

Vzhledem k evropským závazkům (Green deal) bude podle Potravinářské komory situace stále napjatější. „Výrobci se bojí o své podnikání. Všichni, kdo mají volné finanční prostředky investují do moderních technologií, aby v budoucnu co nejvíce zlevnily náklady, zejména energetickou náročnost celého provozu. To je věc, která má smysl a byla dlouhá léta zanedbávána,“ popisuje prezidentka komory.

Foto: Petr Kološ, Český rozhlas

Nová vláda by podle ní měla co nejvíce motivovat a podporovat výrobce, aby co nejrychleji své provozy modernizovali.

„Věřím, že situace není beznadějná, ale je třeba jednat. Vymezit se proti nereálným očekáváním EU v otázkách zelené dohody, investovat do modernizace a automatizace průmyslu a vzdělávat budoucí pracovníky v zemědělství a potravinářství,“ shrnuje hlavní cíle do budoucna Dana Večeřová.