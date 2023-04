Pelhřimovské muzeum rekordů má největšího plyšového medvěda. Padl na něj kilometr nití

Foto: Muzeum rekordů a kuriozit

Nový MAXI exponát vyrobila skupina nadšenců z Benešova u Prahy, soustředěná kolem mladého výrobce těchto plyšových hraček Vlastimila Bejbla.

"Medvídek" měří 4,5 metru a váží 70 kilogramů. V nové turistické sezóně bude atrakcí především pro děti. Muzeum kvůli jeho náročné instalaci muselo upravit expozici v nejvyšším patře věže. Do nižších pater by se totiž nevešel, řekl za muzeum Miroslav Marek.

Plyšový rekordman Maxmilián se už spokojeně pohubuje na pohodlné maxi houpačce, která byla pro něj speciálně vyrobená.

Zatím největším plyšovým medvědem v pelhřimovském Muzeu rekordů byl asi čtyřmetrový Kuky, maskot filmu režiséra Jana Svěráka Kuky se vrací.

Foto: Muzeum rekordů a kuriozit

Hlava medvěda váží kolem dvaceti kilogramů

Nového rekordního medvěda vyrobila benešovská společnost The Bears. A to stejně, jako už sedm let šije ostatní plyšové medvědy. Ti jsou podstatně menší od 60 centimetrů pro tři metry. "Po čase jsme měli spoustu dotazů, jestli neděláme i větší plyšáky, proto jsme se jednoho dne rozhodli, že se pokusíme udělat, co největšího půjde," řekl jednatel společnosti Vlastimil Bejbl.

Na první pokus se podařilo udělat medvěda, který měl 430 centimetrů. Druhý kus už byl o 20 centimetrů delší. Původního cíle pěti metrů nebylo podle něj možné docílit, látka by nedržela tvar. Spotřebovalo se jí přes 16,5 metrů a na šití padl víc než 1 kilometr bílé nitě.

Oči v patřičném zvětšení musely být vyrobené na zakázku v Německu. Jen hlava medvěda má kolem 20 kilogramů. Přípravy, střih, šití a další práce zabraly třem lidem tři dny práce. Dalších 15 hodin trvalo plnění a došívání.

Foto: Muzeum rekordů a kuriozit

Pelhřimovské muzeum rekordů vystavuje ve svých expozicích i nejmenšího plyšového medvídka. Je ručně šitý a má asi 15 milimetrů.