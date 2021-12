Kniha rekordů nabízí 1596 rekordů, 2200 fotografií a 390 filmů. Víte, že nejdelší filmovou kariéru má Jiřina Bohdalová?

Jiřina Bohdalová | Foto: David Sedlecký, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Tu vytvořil světový rekordman a mistr mýdlových bublin Matěj Kodeš. Kniha se křtila v Praze i v Pelhřimově, městě rekordů.

Kmotrou pražského křtu byla herečka Jiřina Bohdalová. I ona je uvedená v knize rekordů, připomněl Miroslav Marek, z agentury Dobrý den, která rekordy eviduje.

"Ona je zapsaná v České knize rekordů jako herečka s nejdelší filmovou kariérou, která trvá už 84 let. Svůj první film natočila v dětské roli, když jí bylo šest let. V současnosti točí film ve chvíli, kdy je jí 90. Je to člověk, který má v hereckém oboru na svém kontě nejvíc filmů a to 224, což je naprosto fenomenální počet, který nemá obdoby možná i za hranicemi České republiky."

Tomáš Přibyl má 570 podpisů kosmonautů

Křest České knihy rekordů v mýdlové bublině | Foto: Agentura Dobrý den

V Pelhřimově - městě rekordů se stal kmotrem knihy Tomáš Přibyl, který vlastní 570 podpisů kosmonautů. Podal si ruku i s lidmi, kteří byli na Měsíci.

"To je sběratel, který dokázal něco, co je pro normálního smrtelníka nepochopitelné. On ve chvíli, kdy létal nějaký kosmonaut na oběžné dráze, tak to byl jediný kosmonaut, jehož podpis ještě neměl. Ale brzy po návratu se tak stalo. Jeho sbírka je teď chvílemi kompletní, ale chvílemi také ne, protože teď do vesmíru létá čím dál víc lidí, tak dohání všechny ty kosmické turisty."

Jeho sbírka je největší v České republice a jedna z největších ve světě.

Díky QR kódům nabízí kniha rekordů i 390 filmů

Foto: Agentura Dobrý den

Česká kniha rekordů vychází v tříletém cyklu a i v tomto vydání jsou tři čtvrtiny údajů nové. Autoři to považují za obzvlášť cenné, protože se tentokrát polovina tříletého období, od vydání minulé knihy odehrála s koronavirovými omezeními.

Čtenáři se z nového vydání dozvědí například o robotovi, který bez lidského doprovodu projel stopem celou republiku, ale i řadu dalších pozoruhodných rekordů, dodává Miroslav Marek.

"Rekordů je v knize 1596, dokresleny jsou 2200 fotografiemi a 390 filmy. A to prostřednictvím QR kódů, díky nimž se lidé dokáží dostat na to místo, kde se rekord konal, vidět podrobnosti a třeba i víc, než je v té knize uvedeno.

A které rekordy jsou nejzajímavější? Čtenáři mohou vidět třeba klobouk, pod který se vešlo 98 lidí. Je největší, jaký kdy byl u nás vyroben. Jiného zaujme třeba největší obraz ze sirek. Tomáš Korda pro svůj obraz kovboje na koni spotřeboval přes osmdesát tisíc sirek. Lidi z venkova možná zaujme nejdelší kolona traktorů. Těch bylo v jedné řadě 237 a v této koloně ujeli 6 kilometrů. Bylo to tady u nás na Vysočině v Novém Městě na Moravě.

Létající toaleta | Foto: Agentura Dobrý den

Dočíst se tam lze také o muži, který odnaučil nejvíc lidí kouřit. Je to přes 6 tisíc bývalých kuřáků, kteří dneska už cigaretu odmítají. Je tam i první snímek české létající toalety, tedy mobilního záchodku. Je umístěn pod velikánským balonem, a místo koše ten cestující sedí v té kadibudce."

Šampaňské jde vypít i za necelé čtyři vteřiny

A protože ke konci roku patří přípitky, i ty mají v knihách rekordů své místo. Například jihomoravské Hustopeče, které jsou proslulé mandloňovým sadem, rozdaly v roce 2019 celkem 1132 panáků mandlovice. Na pokyn místostarosty si všichni připili na hustopečské mandloně, kterých byl v době konání akce v tamním sadu stejný počet jako připíjejících.

Foto: Agentura Dobrý den

Rychlost, s jakou vypili sekt další rekordmani, na Silvestra určitě nedoporučujeme. Láhev sektu 125 ml vypil na mezinárodním mistrovství v sekání sektů Marcel Sitník. A to za 3,79 vteřiny. Rekordního času mezi ženami dosáhla Helena Slaninová z Valtic, a to 5,72 vteřiny.