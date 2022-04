Platí přísnější pravidla hypoték. Nedosáhnou na ně další tisíce Čechů

Od začátku dubna platí v Česku nová přísnější pravidla pro poskytování hypoték. Stanovila je Česká národní banka. Půjčit si na nemovitost bude složitější, navíc zájemce o hypotéku bude muset mít více našetřeno. Podle odborníků to ztíží nebo znemožní přístup k hypotéce desítkám procent žadatelů.

Na hypotéky dosáhne od dubna jen ten, kdo bude mít na pořízení nemovitosti našetřeno alespoň pětinu její ceny, zatímco dosud stačilo deset procent. Centrální banka totiž stanovila, že limit ukazatele LTV, tedy poměr výše hypotéky k hodnotě nemovitosti, se pro nové úvěry snižuje na 80 procent z dosavadních 90 procent.

Znamená to, že pokud někdo chtěl koupit byt v hodnotě 6 milionů korun, potřeboval mít dosud naspořeno alespoň 600 tisíc. Nově bude potřebovat pro nákup stejně drahého bytu alespoň dvojnásobek, tedy milion a dvě stě tisíc korun.

Přísnější jsou i některé další limity, za kterých smějí komerční banky hypotéku poskytnout. Aby člověk mohl hypotéku získat, nesmí nově jeho celkový dluh přesáhnout 8,5násobek čistého ročního příjmu. Další podmínkou pro získání úvěru na vlastní bydlení je, že měsíční splátky dluhů nesmí být vyšší než 45 procent měsíčního čistého příjmu žadatele. Mírnější limity mají mladší lidé.

„U mladých žadatelů do 36 let bude ten nejdůležitější parametr, tedy splátka hypotečního úvěru, maximálně 50 procent jejich čistého měsíčního příjmu. A tak se mladým do 36 lehce zkomplikuje cesta k novému bydlení,“ řekl Českému rozhlasu analytik společnosti Patron Daniel Horňák.

Podle něj kvůli novým pravidlům nedosáhne na hypotéku pětina lidí. Další odborníci odhadují, že v letošním roce nejméně desetina potenciálních klientů bude mít problém na hypotéku dosáhnout nebo ji vůbec nezískají.

Navíc zájemci o úvěr na bydlení se letos musí připravit nejen na přísnější podmínky pro získání hypotéky, ale také na zvyšování úrokových sazeb. Poslední březnový den Česká národní banka kvůli inflaci zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na rovných 5 procent. Takto vysoko byla naposledy v roce 2001.

Vlastní bydlení letos plánuje 150 tisíc mladých

Podle průzkumu agentury NMS Market Research pro ČSOB se dostupnost bydlení za posledních 10 let zhoršila pro tři ze čtyř Čechů. Hlavním důvodem je rychlejší růst cen nemovitostí než příjmů.

Z průzkumu, kterého se letos v březnu zúčastnilo víc než tisíc lidí, vyplynulo, že pořídit si vlastní bydlení v letošním roce plánuje 150 tisíc Čechů do 36 let.

„Při řešení bydlení je pro mladé nejdůležitějším parametrem cena. To potvrdilo 72 procent dotázaných. Dále následuje dostupnost do práce, energetická náročnost a v neposlední řadě, pro 32 procent dotázaných, je to plocha bytu nebo domu,“ popsal mluvčí ČSOB Patrik Madle, podle čeho vybírají novou nemovitost mladí Češi.