Pohlaďte si andílka a poděkujte za další dobrý den. Na Vysočině zachránili tradiční foukané ozdoby

Příběh vánočního stromku na zámku Loučeň | Foto: Jolana Nováková, Český rozhlas

Za vším stojí manželé Šrámkovi. Kateřina Šámková je majitelkou zámku Loučeň, kde už několik let pořádají výstavu Příběh vánočního stromečku. Dřív jezdila po republice, nakupovala ozdoby a k nim vymýšlela příběhy. Teď už je shánět nemusí. Může si vyrobit vlastní.

V Oflendě tak nabídli práci foukačům a malířkám z uzavřené provozovny v nedalekém Horním Bradle. Vydejme se s Vlaďkou Jelínkovou z firmy Koulier cestou, kterou musí urazit vánoční ozdoby od svého počátku, kdy jsou pouze skleněnou tyčí, až po balírnu, odkud vyrážejí za zákazníky už krásně nazdobené.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"U nás je všechno ruční práce, nenajdete tady žádný stroj a některý dekor je tak složitý, tak náročný, že musí přijít do ruky třeba dvaapadesátkrát, než se dostane do krabičky. Foukač si musí nadílkovat skleněnou trubici. Teplota skla není na to, aby teklo, ale aby bylo tvárné. Když má každý foukač plnou bedýnku těchto tyčí, usedá ke svému hořáku a jeden po druhém berou sklo opět do ruky. Nahřívají a foukají. U nás foukač fouká na tzv. první dobrou. Co se mu nepovede napoprvé, musí vyhodit, a musí začít znovu. Není možnost jít do hutě, nabrat si to sklo a pokračovat v něčem, co se mi třeba nepovedlo.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Začínáme na koulích. Ty musí umět každý foukač a foukají se od průměru šesti do 12 cm. Tolerance míry při jejich vyfouknutí je plus minus 1 mm. Jak to poznám? Léta cviku. Nahřívám odtažek skla a ihned se sklo vkládá do úst. Na jeden nádech, který si rozkládám, točím se sklem v ústech a vytvořím asi tak průměr osm cm. Vyfouknu kouličku. Pro jediné přeměření mi slouží vlastně taková plechová šablona na stole. Přeměřím tu kouličku, jestli odpovídá tomu průměru. Sláva povedlo se. Odkládám kouli. Beru další odtažek. Když neodpovídá a je šišatá, vyhodím. Slouží to už jako klasický recyklovaný odpad."

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Ukázala vyfouknutí Vlaďka Jelínková. Ale, co když jsou ozdoby složitější? Vidíme tu třeba sovu.

"Pokud se jedné o nějaké členité sovy, veverky, lišky, srdíčka či stromečky, to už se vkládá do forem. Je tam určitá členitost. Zase to ale nedělá stroj. Každý foukač si připraví odtažek, každý zvlášť nahřívá, vkládá do formy, zaklapne formu, foukne a vyndává ten požadovaný polotovar vyfouknutý. Oni mají 20 let zkušeností, nikdo tím není vyučen."

Už se těšíme na našeho foukače. Špici vyfoukne na jeden a půl metru

Co by byl vánoční stromeček bez špičky. Ta se do forem nefouká, nahřívá se nad plamenem.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Vytvoří se koulička, pak druhá. Různě se to sklo stlačuje a vytahuje, aby se vytvořil ten padáček na té špici. My máme foukače Vítka Landsmana. Je mu 42 let a je to nejmladší foukač vánočních ozdob v celé ČR, jakožto muž. Vítek si odskočil na mateřskou dovolenou. Už mu to odpočítáváme, aby se vrátil zpátky, protože Vítek má dlouhé ruce a dokáže vyfouknout špici do velikosti jednoho a půl metru. Tam záleží potom na tom vytahování toho padáčku. Takže se těšíme, až se vrátí zpátky, protože potřebujeme další rekord.

Jeden už máme vytvořený v počtu labutí, protože jsme loni vytvořili rekord v počtu sedících labutí na jednom místě. Bylo jich 2022 a byli ve 167 druzích 167 barvách. Komisař z Pelhřimova z Muzea kuriozit a rekordů přijel, dal si tu práci, že jednu po druhé spočítal a zapsal náš rekord do Knihy rekordů. Potřebujeme další, aby se o nás vědělo."

Vánoční ozdoby už máme vyfouknuté a jejich další cesta vede na stříbřírnu. Pro některé dekory je důležité, aby byly neprůhledné a měly zrcadlový efekt.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"To znamená, že když si sedíte v křesle večer po tom krásném Štědrém dnu, díváte se do těch ozdob a vidíte se v nich. To stříbro vytváří zrcadlový efekt. Takže se ozdobička vezme, opláchne. Dovnitř do toho stylečku se dá jehla a paní sešlápnutím pedálku dovnitř do ozdoby napustí roztok pravého stříbra. Zase opláchnout. A teď to kouzlo bude právě v té kádi. Vidíte, že vevnitř v ozdobičkách je ten roztok. Nic nedělá. My ho vykoupeme a zahřejeme v teplé vodě. A teď dívejte se dovnitř do těch ozdob. Už začíná redukovat, zahřátý stříbřící roztok. Musí se s tím třást, jakmile by se netřáslo, tak by se to stříbro neválelo, neputovalo by v těch ozdobičkách po celých stěnách, a proto se s tím musí takto náležitě pořádně vyklepat. To stříbro se nám rozpustilo a usadilo uvnitř. Ozdobu nám to nezpevňuje. Pořád je to skořepina, ale máme zneprůhledněno a máme vytvořen ten zrcadlový efekt. Foukárna a stříbřírna jedou na první pokus, na první dobrou."

Na ozdoby tu čeká 128 odstínů barev

Ozdobička ještě není zdaleka hotová. Teď putuje na smáčírnu, kde se noří do barvy.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Jako na foukárně nyní huť, tak tohle není pec. V tom tunelu jsou umístěny dva radiátory a udělají mi teplotu 36 až 40 stupňů. Nejde o vypalování, ale o dobré zasychání barev. Ty barvy zlobí, když by neměly na zasychání stálou teplotu. Nasmáčíte ozdobičky, pošlete do tunýlku. Stačí tomu 45 minut na dobré zaschnutí. Těch barev máme 128 odstínů. Jsou to vlaky, maty, metalízy, brokáty, červená, zelená, modrá, fialová a různé potom pododstíny barvy jsou označeny našimi čísly, takže my už si neříkáme, že potřebujeme bílý mat, ale řekneme, že potřebujeme 104 nebo 106."

Ozdoby jsou teď barevné, ale ještě nemají žádné dekory.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Nejsou tady žádné šablony, žádné rozměřování, žádné obtisky. Vezme se do ruky ozdobička, malířka se podívá na ten daný vzoreček, jak to má vypadat. Vezmou do ruky štětec a malují. Maluje se štětci, laky, maty, lepidly, posypy. Několikrát je třeba se k té ozdobě vrátit. Znamená to, že nemůžete na ní dělat úplně všechno najednou. Když máte takového medvídka, který má žluté kalhoty, červené triko, černé boty, modré oči. Tady nefunguje tak, jako má malíř paletu. Vy si rozděláte jednu barvičku a jedete těch 120 medvídků žlutá trika. Vrátíte se na začátek. První triko žluté zaschlo. Já mohu žlutou barvu zavřít. Vezmu zelenou barvu, vyperu si štětec a jedu zase 120 medvídků v zelených kalhotách. Někdy opravdu ta malířka může mít tu ozdobu až třeba osmkrát devětkrát v ruce, než může říct: tak teď už mám těch svých 10 tuctů splněno a mám je namalováno."

Originální svatební dárek. Hotovost v ozdobě

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Firma Koulier měla tu čest vytvořit korunovační špice pro korunovaci krále ve Velké Británii. Korunovační klenoty jsou zdobené voskovými modrými a zelenými kamínky. Je jich 175 a každý kamínek musel být zvlášť nalepen. Práce je to náročná. Například 12 kusů špic se zdobí celý den.

"Máme i svatební motivy. Ty ozdobičky jsou potřeba dvě. Na tu jednu se nechá napsat třeba jména novomanželů a datum, kdy se berou. Na tu druhou necháte originální zdobení a zezadu třeba napsat: V případě nouze třískni o zem pouze. Můžete smotat bankovky, necháme je nacpat do těch ozdob a máte originální dárek i s finančním obnosem.

Krásným dárkem je ozdoba, která má secesní vitráž. Ta, kterou tu mají, byla hlavní ozdobou v Belgii za českého předsednictví. Vitráž se jmenuje Česká lípa a namalování jedné ozdoby trvá až šest hodin.

Rekord v počtu labutí

Ozdoby máme vyfouklé, barevné a namalované. Pak už stačí odlomit jejich konec a připravit ozdobu k zavěšení. V případě labutí to neplatí. Víte, že jejich peří pochází z ptáka marabu?

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Peří je z živého ptáka marabu z Afriky. On nepřijde o život, ani ho neškubeme. Pán má v Africe farmu, a ten ptáček, když se oklepe, tak peříčka poztrácí. Pán je večer posbírá, posílá je na zasušení, na chemické zabarvení, my už si jenom řekneme, jakou chceme barvičku. Vezmeme peříčko, ponoříme ho do lepidla, strčíme labuťce do těla. Ještě potřebujeme skřipeček. Labuť se vyfukuje do formy, ale pouze její tělo. S krkem už si hraje foukačka, stejně tak, jako když si hraje se špicí. Když si tu labuť připevníte do vitrínky, tak se na ní můžete dívat po celý rok. Ty Vánoce jsou přece jenom týden v roce. Je škoda, aby tak překrásný pták byl celý rok zavřený a byl venku jenom na Vánoce."

Vánoční trendy? Letos uklidňující tóny

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

A jaké jsou letos Vánoční trendy? Říká se, že se rok 2023 neponese ve výrazných, zářivých a křiklavých barvách. Letos to mají být uklidňující tóny. Mezi letošní vánoční barvy rozhodně patří tlumená šedá, bledě modrá a jemné krémové tóny. Tyto decentní odstíny navodí elegantní a klidnou atmosféru. Fantazii se však mezi nekladou, jak řekla Vlaďka Jelínková. Jednou její děti viděly černé ozdoby.

"Děti začaly s tím, mami, to jsou tak krásné ozdoby černé a vůbec nejsou smutné, vem je domů, uděláme si černý stromeček. Tak jsem to vyšperkovala. Koupila červnou borovici. Přivezla jsem jim černé ozdobičky, koupila jsem černé talíře, černý ubrus. Dcera si vybrala červenou svíčku jako svícínek. A když jsme přišli ke stromečku, tak jsem zjistila, že mám dárky zabalené, v černém papíru. Věřte mi, že jsme do jedenácti večer měli co dělat a řekli mi, že to byly nejkrásnější Vánoce. I černá kolekce se nechá velice dobře použít na stromeček a opravdu luxusně vypadá."

Nejprodávanější ozdoba - malý andílek

Se skleněnými ozdobami se tak můžete však potkávat celý rok. Váš byt mohou zdobit skleněné květiny, průhledné ozdoby s lučním kvítím, únoru patří skleněná valentýnská srdíčka, na Velikonoce skleněná vajíčka.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Spolupracujeme s Dagmar Havlovou, ta má na starosti Vizi 97. Pan Václav Havel se podepisoval takovém rozšlápnutým srdíčkem. Takže máme vytvořenou ozdobu, která se jmenuje srdce v srdci. Vytvořili jsme flanelové srdíčko. To bylo věnováno prezidentu Pavlovi k inauguraci, protože má rád flanelovou košili. Vytvořili jsme korunovační klenoty, protože byla korunovace ve Velké Británii, takže jsme i jako dárek posílali korunovační klenoty. Ozdobili jsme stromeček Belgii v Evropském parlamentu v Bruselu."

Nejprodávanější ozdobičkou Koulieru je všal malý andílek, připomíná na závěr Vlaďka Jelínková.

"Proč nejprodávanější? Při exkurzích říkám: Přeji, vám aby ten andílek každé ráno dělal radost tím, že ho pohladím. A děkuji, že jsem se zase probudil a mám před sebou další dobrý den."