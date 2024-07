Praha zůstává mezi top 10 nejžádanějšími kongresovými destinacemi světa

Podle nejnovějších dat si česká metropole meziročně polepšila nejen co do počtu konaných kongresů a konferencí, ale i z hlediska počtu delegátů, kteří na ně přicestovali. V roce 2023 se v Praze uskutečnilo bezmála pět tisíc odborných akcí, kterých se zúčastnilo téměř 700 tisíc osob.

V mezinárodním srovnání si zároveň Praha zajistila šesté místo na žebříčku nejžádanějších kongresových destinací světa. Předčila tak i města jako Madrid, Soul, Londýn, Berlín nebo Tokio.

Kongresový průmysl úrovně rekordního roku 2019 ještě nedosáhl

„Z hlediska počtu delegátů jsme na téměř 97 % výkonu roku 2019, ale z hlediska počtu akcí jsme pouze na 82 %," říká Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau, organizace, která oficiálně zastřešuje pražský kongresový průmysl, a dodává: „Tato data jen potvrzují trend posledních let, kdy se koná méně kongresů a konferencí, ale s daleko vyšší účastí delegátů."

Statistiky také ukazují, že se prodlužuje i průměrná délka trvání kongresů. Trvají čtyři a víc dnů. Naopak klesá počet dvoudenních akcí.

Vrací se bohatí návštěvníci

Praha si ve svých strategických dokumentech zaměřených na cestovní ruch stanovila cílení na bonitní klientelu, a to i prostřednictvím kongresových delegátů. Ti totiž nejen že destinaci nezatíží v hlavní turistické sezoně, protože kongresy se nejčastěji konají na jaře a na podzim, ale zároveň mají v průměru až trojnásobně vyšší útraty oproti běžnému turistovi.

Získávání této klientely se daří i díky návratu zahraničních odborných akcí do Prahy. Podle dat Prague Convention Bureau meziročně vzrostl počet zahraničních kongresů a konferencí v Praze o 54 %. Podařilo se tak opět vyrovnat poměr zahraničních (49,3 %) a lokálních akcí (50,7 %).

„Nejvíce akcí k nám tradičně míří z evropského kontinentu (88,5 %). Pokud se však zaměříme na jednotlivé země, tak v roce 2023 se na první příčku vrátily po čtyřech letech Spojené státy americké, které následovala Velká Británie, Německo, Francie a Belgie," upřesňuje Roman Muška.

Mezi nejčastější témata, která do Prahy přijíždějí delegáti prodiskutovat, dlouhodobě patří lékařské vědy, ekonomie, finance a obchod a IT a technologie.

Praha potvrdila svou pozici premianta. Na mezinárodní scéně ji předehnal Singapur

Praha je v rámci České republiky dlouhodobě první volbou nejen zahraničních organizátorů akcí. V roce 2023 do české metropole zamířilo podle dat Českého statistického úřadu 35,5 % všech akcí konaných na území republiky. Následoval Jihomoravský kraj (18,9 %), Olomoucký kraj (8,3 %) a Středočeský kraj (7,4 %).

V mezinárodní konkurenci si Praha stále drží svou pozici mezi nejžádanějšími kongresovými destinacemi světa. V žebříčku, který každoročně sestavuje Mezinárodní kongresová asociace ICCA se Praha letos globálně umístila na šestém místě, v Evropě obhájila pátou příčku.

Ze světové top pětky sesadila Prahu asijská kongresová velmoc Singapur, která se oproti roku 2022 ze 13. pozice vyšplhala až na druhé místo. Cestovní ruch i kongresový průmysl se začal v Asii oproti zbytku světa rozbíhat později. Teď už je vidět návrat asijských destinací v plné síle, kdy top 15 kongresových destinací doplňují Soul (10.), Tokio (13.) a Bangkok (15.).

Jaký bude rok 2024?

Od roku 2022 můžeme na základě dat sledovat oživení kongresového průmyslu nejen v Praze, která čelí obrovské konkurenci. Rok 2024 by měl kongresový průmysl podle expertních odhadů překonat čísla roku 2019, a to o 37 procent z hlediska počtu delegátů a o 1 procento co do počtu akcí.