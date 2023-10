Před 125 lety se narodil první československý olympijský vítěz

Bedřich Šupčík se zapsal zlatým písmem do historie, když díky prvenství ve šplhu na laně bez přírazu získal pro Československo vůbec první zlatou medaili pod pěti kruhy.

Československá výprava na Olympijských hrách 1924 v Paříži | Foto: Český olympijský výbor

Bedřich Šupčík | Foto: Český olympijský výbor

V neděli 20. července na stadionu v Colombes (hlavní stánek OH v Paříži) premiérově vystoupala na nejvyšší stožár československá vlajka. Zlato v dnes už neexistující olympijské disciplíně vybojoval rodák z Trumau u Vídně, jenž vyrůstal u tety na Kroměřížsku. Kromě zlata přidal v Paříži ještě bronz ve víceboji, na kruzích byl pátý a v přeskoku koně našíř se dělil o šesté místo. O čtyři roky později v Amsterodamu přispěl k týmovému stříbru, na bradlech skončil čtvrtý a na kruzích šestý. Vedle tří olympijských medailí se Bedřich Šupčík podílel na dvou triumfech družstva na mistrovství světa, na MS 1930 v Lucemburku byl druhý na kruzích.

Perzekuce a předčasné úmrtí

První zlatou olympijskou medaili pro Československo získal gymnasta Bedřich Šupčík v disciplíně šplh bez přírazu. Osm metrů dlouhé lano zdolal za 7,2 vteřiny. | Foto: Český olympijský výbor

Jednoho z nejúspěšnějších československých gymnastů v historii potkal smutný osud. Jako člen Sokola se po roce 1948 stal pro komunistické funkcionáře nepohodlným. Poté, co ho v krátkém časovém sledu postihl dvojnásobný infarkt, musel do invalidního důchodu a Státní výbor pro tělovýchovu mu odmítl jakoukoli finanční pomoc. Zemřel 11. července 1957 na třetí infarkt ve věku pouhých 58 let.