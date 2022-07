Před deseti lety vznikla první Stezka korunami stromů. Od té doby přibyly další, i 'himálajský' chodník

Výhled na Novohradské hory a rakouské pohraničí z lipenské stezky korunami stromů | Foto: Zdeněk Zajíček, Český rozhlas

Byla druhou stezkou svého druhu v Evropě. Od té doby si na ní každoročně tisíce lidí užívají výhledy na Lipenské jezero, šumavskou přírodu, Novohradské hory a za jasného počasí i na vrcholky rakouských Alp.

K lipenské stezce, inspirované podobnou stavbou v Bavorském lese, časem přibyly další stezky na Dolní Moravě, v Krkonoších, v Beskydech, a dokonce i nad moravskými vinohrady u Břeclavi.

Lipenská Stezka korunami stromů je největší atrakcí v regionu

Foto: Zdeněk Zajíček, Český rozhlas

Dřevěná konstrukce lipenské stezky je dlouhá 372 metrů a návštěvníci se dostanou až do výšky 24 metrů. Součástí stezky jsou naučné informace o přírodě. Její výhodou je, že sem vyjedou i lidé na vozíčku.

"Na spoustu míst není s vozíkem přístup, takže určitě super. - Tady se mi to líbí," říkají spokojení návštěvníci, kterých sem přijde na 300 tisíc ročně.

Foto: Zdeněk Zajíček, Český rozhlas

Stezku ukončuje čtyřicetimetrová vyhlídková věž. A když se chcete dostat rychle dolů, je tu i jeden z nejdelších suchých toboganů v České republice dlouhý 52 metrů. Jezdí se na speciálních podložkách, které pomáhají snížit rychlost. Stezka stála 62 milionů, a je největší atrakcí regionu. K jejím lákadlům patří v létě i noční koncerty. Okolní obce si stezku, která oživila cestovní ruch, chválí. Podle ekologů však zatěžuje oblast jednodenním turismem.

Stezku u Dolní Moravy doplnil nejdelší visutý most

Lipenská stezka se stala vzorem pro další podobné stavby. V roce 2015 vznikla Stezka v oblacích u Dolní Moravy na Orlickoústecku. Také sem zamíří na 300 tisíc lidí ročně. Stezka vysoká 55 metrů vznikla podle návrhu architekta Zdeňka Fránka a vyšla na 100 milionů korun.

Letos ji v květnu doplnil nejdelší visutý most pro pěší na světě, nazvaný podle délky Sky Bridge 721. Most je zavěšený více než 95 metrů nad zemí. Nedávno se umístil mezi 50 nejlepšími světovými destinacemi.

Další Stezka korunami stromů přibyla v roce 2017 u Janských Lázní v Krkonoších na úpatí Černé hory. Získala titul Turistická destinace roku. Svým tvarem připomíná jakýsi obří trychtýř.

"Mělo by to připomínat tvar hořce, což je místní květina, kterou má ve znaku i náš partner, Krkonošský národní park," uvedl při naší návštěvě Zdeněk Pop. Stezka má na vrcholu vyhlídkové věže vysoké 45 metrů Ptačí hodiny.

Ptačí hodiny jsou i na lipenské stezce korunami stromů | Foto: Zdeněk Zajíček, Český rozhlas

Místo ciferníku je tu 12 druhů krkonošského ptactva. U kterého ptáčka se ručička zastaví, vydají hodiny jeho zvuk. A čím si marketingový ředitel vysvětluje, že jsou stezky mezi lidmi tak populární?

"Je to unikátní spojení pobytu v přírodě, vzdělávání a zábavy. Navíc jsou obě Stezky, lipenská i naše kompletně bezbariérové, takže jsou atraktivní pro všechny generace. U nás v Krkonoších se navíc dostanete až do podzemí, odkud se mírným stoupáním vyšplháte přes všechny vrstvy lesa, až do výšky 45 metrů. Zejména pro děti je pak atraktivní osmdesáti metrový suchý tobogan, kterým si můžete zkrátit cestu. Jedete na takové kobercové podložce, která se točí podél věže dolů."

Himálajský chodník je unikátem v beskydských Pustevnách

Stezka nad vinohrady v Kobylí | Foto: Zdeněk Truhlář, Český rozhlas

Možnost vyhlídky nad vinohrady z nezvyklé rozhledny bez jediného schodu pak nabízí od roku 2018 Stezka nad vinohrady v Kobylí u Břeclavi. Nachází se na Kobylím vrchu, kterému místní říkají Homole. Stezku s rozhlednou navrhnul místní rodák Jiří Vojtěšek. Vyhlídka má tvar kruhové rampy a její tvar nedokončeného kruhu symbolizuje životní cyklus přírody.

Od ledna 2019 slouží turistům také vyhlídková věž na beskydských Pustevnách jako součást Stezky Valaška.

Unikátem je 150 metrů dlouhý zavěšený "himálajský" chodník, jehož konstrukce se zatím nikde v republice nepoužila, a skleněná vyhlídková plošina. Ta má evokovat pocit, že člověk stojí ve vzduchu. Návštěvníci tak prožijí chvíle v korunách stromů, s působivým výhledem na hřeben Beskyd. Nejvyšší patro věže je ve výšce 1099 metrů nad mořem a za dobrého počasí z něj lze dohlédnout na Jeseníky či Velkou Fatru.