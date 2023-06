Příjemné neformální setkání, shodují se krajané, kteří se ve Vídni setkali s prezidentem Pavlem

Slavnostního uvítání se Pavlovi dostalo už po příjezdu vlaku z Prahy na vídeňské hlavní nádraží. Na peróně lemovaly červený koberec příslušníci čestné stráže.

S prezidentem Pavlem pak v restauraci povečeřel i bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Prezident starostovi Školského spolku Komenský Karlu Hanzlovi předal šek na devět milionů korun učený na provoz české školy a dětem mimo jiné připomněl, jak cenné je pro jejich budoucnost dvojjazyčné vzdělání. Setkání zpestřilo i vystoupení žákovského orchestru z českojazyčné školy Školského spolku Komenský.

Měl přehled o zdejší komunitě, shodují se krajané

Jaký dojem udělal prezident na české krajany?

"Bylo to velmi milé setkání, byl plný zájmu. Myslím, že to působilo sympaticky pro obě strany. Viděla jsem spoustu nadšených dětí, které hrály a zpívaly panu prezidentovi a nám všem. Myslím si, že to bylo něco, co přiblížilo zase Českou republiku českým a slovenským žákům tady v Komenského škole, že to vyvolalo velké nadšení," říká Zuzana Brikcius, publicistka a pořadatelka výstav.

A spokojený byl i Pavel Pachta, předseda spolku Alumni-CZ-Austria:

"Bylo to takové neformální, ale důstojné. Působil sympaticky, tak asi jak ho znám z volební kampaně."

Jak dodává Richard Basler, z Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku, prezident byl o krajanské komunitě dobře informovaný.

"Vystoupení prezidenta bylo velice lidské a příjemné. Působil sympatickým dojmem. Ten projev, který měl, byl, jak jsme taky u vojáka zvyklí, jasný, rázný, bez zbytečného prodlužování. Řekl, co chtěl říct, znal i krajanskou situaci tady ve Vídni. Nakonec jsem měl možnost s ním krátce osobně mluvit. Předal jsem mu časopis Kulturní klub. Prezident chtěl vědět, jak je to s počtem krajanů, slyšel totiž různá čísla. Tak jsme se bavili o velikosti krajanské komunity."

K jakému číslu jste se dobrali?

"Máme asi 40 tisíc lidí s českými kořeny. Těch, kteří mají rakouské občanství, ale hlásí se k českému obcovacímu jazyku, je asi 16 tisíc. A potom máme asi 20 tisíc Čechů s českým občanstvím, kteří v Rakousku pracují nebo žijí."

Prezident Petr Pavel při dvoudenní návštěvě Rakouska ve Vídni | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Dárek pro českou školu - 9 milionů

Řada krajanů setkání využila k osobním rozhovorům.

"Já jsem panu prezidentovi vyprávěla o výstavě, kterou jsem ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií a velvyslanectvím ve Vídni uspořádala u příležitosti loňského předsednictví České republiky v EU a mluvila jsem s panem prezidentem o tom, že bych ráda uspořádala v dohledné době na Pražském hradě výstavu českým židovským výtvarným umělcům. Někteří z nich byli zavražděni v koncentračních táborech během druhé světové války. Ten nápad se mu velmi líbil, říkal, že by byl rád, kdyby se něco takového uskutečnilo, a v podstatě mě v tom podpořil," uvedla Zuzana Brikcius.

Jak dodal Pavel Pachta, setkání se soustředilo hlavně na českou školu ve Vídni.

"Co zaznělo společně, byl jeho zájem o českou školu ve Vídni. Mně se moc líbilo, když jsem viděl, jak setrval v dlouhém rozhovoru s ředitelkami gymnázia, mateřské a základní školy a s předsedou České menšinové rady. Prezident přinesl i dárek z České republiky na další tři roky, tuším to bylo 9 milionů korun. Myslím, že to bylo sympatické a ten jeho zájem o školu byl takový ústřední článek. Kolem školy se tu všechno točí."

Jaké je dnes postavení Čechů ve Vídni?

"Já si myslím, že senzační. Češi jsou plně integrovaní do rakouské společnosti. Máme spoustu podobných vlastností. Kdysi připomínal kníže Schwarzenberg, že jsme jeden národ, který mluví dvěma různými jazyky," uzavřela ohlédnutí za setkáním s prezidentem Zuzana Brikcius, která příští týden bude v Praze připravovat výstavu.