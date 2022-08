Psi budou centrálně evidováni. Registrace je pro návrat zaběhnutého zvířete klíčová

Psi budou do budoucna registrováni v centrální evidenci, kterou bude provozovat Komora veterinárních lékařů. V Česku na 4,5 miliónů domácností připadají dva milióny psů.

Centrální evidence psů by mohla v budoucnu pomoct s návratem zaběhlých psů k majitelům i kontrolám chovů zvířat ve špatných podmínkách. Veterináři do evidence zanesou identifikační údaje chovatele a jeho zvířat při jejich očipování nebo očkování. Zákon teď dostane k podpisu prezident.

Přístup do evidence budou mít i chovatelé

Záznamy o psech se budou z evidence vyřazovat po 20 letech. Přístup do evidence mají mít nejen veterináři, ale také orgány veřejné moci, obce a částečně i chovatelé. Ti se ale dostanou jen k údajům týkajícím se jejich psů. V evidenci budou i telefonní čísla chovatelů, budou je tak moci aktualizovat.

Ilustrační foto: Michal Malý, Český rozhlas

Právě registrace je pro návrat zvířete k majiteli klíčová, vysvětluje vedoucí brněnského útulku Petra Volešová.

"Od začátku roku bylo v našem útulku odchyceno zhruba 360 psů, z toho kolem 200 se jich po odchytu povedlo vrátit původnímu majiteli. Pokud nám v útulku zvířata zůstávají déle, je to kvůli tomu, že zvíře čip nemá zaregistrovaný."

Kromě snazšího a rychlejšího návratu psů majitelům pomůže státní centrální evidence také s hlídáním takzvaných množíren, kde chovatelé drží zvířata ve špatných podmínkách.

Přechodné období - tři roky

Od předloňského roku je ze zákona povinné mít psa očipovaného. Soukromí veterináři kritizovali právě chybějící jednotný registr psů. Do něj budou muset psa zapsat do sedmi pracovních dní od čipování nebo očkování.

Petra Šinová | Foto: YouTube

Veterinární komora již nyní provozuje evidenci psích pasů. Stát předpokládá, že většina psů bude zapsána do centrální evidence do roku od nabytí účinnosti novely, přechodné období ale na to dává tři roky. Jak zákon hodnotí prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová?

"Veterináři jako takoví po tomto zákonu nevolali, ale chovatelé psů vyžadovali, aby snáze našli své mazlíčky."

Jak jste na ten zákon připraveni?

"Evidence je schválená ve formě, na kterou aktuálně připraveni nejsme. Komora veterinárních lékařů vede zatím jen evidenci pasů pro zvířata a ten bude muset doznat změn, aby se do něj dalo zapisovat vše, co zákon žádá."

Už máte dotazy od lidí, že by psa zaregistrovat chtěli?

"Samozřejmě jsou ty reakce jak pozitivní, tak negativní. Většina z nich je pozitivních, protože dohledatelnost ztracených zvířat je nyní nízká, existuje několik registrů. Některé jsou soukromé, některé data sdílejí. K některým se nedostanete. A procházet 12 registrů, zda tam je nebo není zvíře zaevidováno, je velmi pracné, a mnohdy dochází i k tomu, že se to zvíře nenajde, byť v nějakém registru zapsáno je."

Ilustrační foto: pasja1000, Pixabay, CC0

Vy už teď vedete evidenci zvířecích pasů. Velká část lidí vyjíždí na dovolenou i s pejsky. Máte nějakou představu, kolik těch pasů bylo vydaných?

"Aktuálně v tom registru máme zaregistrovaných přibližně 900 tisíc zvířat."

Pozorujete nárůst poslední dobou?

"Samozřejmě se zavedením povinného čipování se lidé dobrovolně nechávali zapsat i do našeho pasového registru."

Ilustrační foto: Stefan Schweihofer, Pixabay, Pixabay License

Češi na dovolenou podle prodejců zájezdů a letenek stále častěji vyrážejí s domácími mazlíčky, nejvíce se psy. Na rekreaci s sebou ale berou třeba i kočky či králíky. Nejčastěji volí vlastní dopravu, někteří se neobávají ani letecké přepravy. Přibývá hotelů či pláží, kde jsou psi vítáni. Průkopníkem v zavádění psích pláží je například Itálie.