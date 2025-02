Rozhlasový orchestr vedl déle než čtvrtstoletí. Vladimír Válek odešel do dirigentského nebe

Vladimír Válek | Foto: SOČR

„Dirigent musí přijít tak připraven, že je z celého toho tělesa nejlepší. Muzikanti toho na první zkoušce nemusí tolik umět, oni se to za tři, čtyři zkoušky naučí. Ale dirigent? Kdepak. Oni to hned poznají, když bych neuměl,“ vzpomínal Vladimír Válek pro Český rozhlas Vltava v roce 2023 na své působení v čele Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kde i po odchodu zůstal čestným šéfdirigentem.

Vladimír Válek studoval hru na pozoun a violu na konzervatoři v Kroměříži, poté dirigování na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě a ve studiích pokračoval na pražské Akademii múzických umění. V roce 1970 založil Dvořákův komorní orchestr, kde působil jako hráč i umělecký vedoucí.

První dirigentské zkušenosti čerpal jako šéfdirigent Symfonického orchestru Armádního uměleckého soboru Víta Nejedlého, současně s tím vedl Severočeskou filharmonii v Teplicích. Dirigoval také Českou filharmonii, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, byl hostujícím dirigentem symfonického orchestru v japonské Ósace a několik let i šéfdirigentem Slovenské filharmonie.

Dirigent Vladimír Válek | Foto: SOČR

Nejdéle ale působil jako šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu - rekordních 26 let, a to mezi roky 1985 a 2011. Zásadně také ovlivnil umělecký vývoj orchestru.

„Byl všestranným dirigentem. V několika věcech se ale vymykal tomu, co považujeme za univerzální: byl to mistr dirigentské techniky. Všichni se od něho učili, mladší i starší. Sám byl orchestrální hráč, takže přesně věděl, co od něho orchestr potřebuje vědět, a svými dirigentskými gesty do uměl dokonale ukázat. Nepotřeboval moc mluvit, pracoval rukama,“ vzpomíná na Válka Lukáš Hurník, šéfredaktor hudebních stanic Českého rozhlasu D-dur a Jazz.