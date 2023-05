Šéf ukrajinské ambasády v Praze: Děkujeme Česku za podporu uprchlíků a kurzu Ukrajiny doEU a NATO

Ukrajina, která se stále nachází uprostřed války vedené Ruskem, nadále potřebuje veškerou možnou pomoc, nejen vojenskou, a to i ze strany České republiky, říká chargé d'affaires Ukrajiny v České republice Vitalij Usatyj.

U příležitosti nedávného spuštění webových stránek v ukrajinštině nejvyšší ukrajinský diplomat v Praze navštívil studio Radio Prague International.

Podle něj bezpochyby Ukrajina nyní potřebuje především vojenskou pomoc: „U nás začíná aktivní fáze odporu proti ruské agresi, připravujeme se na protiútok a potřebujeme k tomu vojenskou techniku.“

„Ale vzhledem k tomu, že rozsáhlá vojenská agrese na Ukrajině trvá už více než rok, potřebujeme kromě vojenské pomoci i pomoc ekonomickou, humanitární a jakékoli další formy pomoci, které může český stát poskytnout,“ dodává diplomat.

Ukrajina se podle něj blíží k zahájení přístupového procesu do EU, ale v EU jsou země, které se k této perspektivě staví skepticky: „V současné době má Ukrajina status kandidáta na členství v Evropské unii. A očekáváme, že v letošním roce zahájíme proces vyjednávání. Ukrajina zejména v rekordním čase realizovala více než 70 procent všech doporučení a prokázala velmi dobrý pokrok. Jediné, co může stát v cestě, je určitá skepse členských států EU.“

„Ale zejména země jako Česká republika nám pomáhají pracovat se skeptiky a dokazovat, že Ukrajina si díky svému hrdinnému odporu a evropské volbě zaslouží důstojné místo v evropské rodině, aby se stala členem Evropské unie poté, co splníme naprosto všechna kritéria,“ říká Vitalij Usatyj.

Uprchlíci z Ukrajiny v ČR | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Připomněl také další způsob, jakým Česká republika Ukrajině pomáhá, a to financováním takzvané „obilné iniciativy“ – programu přepravy ukrajinského obilí po moři do zemí Afriky a dalších oblastí světa, které ho tolik potřebují. „Ukrajina získala pomoc jiných států při financování přepravy ukrajinské pšenice do cizích zemí. Zejména jsme v tomto ohledu velmi vděční Česku, které rovněž laskavě souhlasilo s financováním 2 milionů korun, což odpovídá 85 tisíc amerických dolarů, na zajištění potravinové bezpečnosti zemí Asie a Afriky,“ uvedl diplomat.

Vyjádřil také vděčnost České republice za podporu uprchlíků z Ukrajiny, kteří byli nuceni uprchnout před válkou rozpoutanou Ruskem. Ostatně Česko přijalo snad nejvíce ukrajinských uprchlíků v přepočtu na počet vlastních obyvatel. „Ukrajinští uprchlíci v Česku jsou samozřejmě nesmírně vděční české společnosti, která je od prvních doslova hodin rozsáhlé ruské agrese začala přijímat a otevřela jim nejen své domovy, ale i svá srdce. Také český parlament a česká vláda vytvořily pro ukrajinské uprchlíky velmi dobré podmínky,“ míní chargé d'affaires.

Ukrajinské děti ve škole v ČR | Foto: René Volfík, Český rozhlas

Uprchlíci mají stále problémy například s přístupem ke vzdělání: vždyť v Česku i pro své občany není vždy dostatek míst ve školách a školkách. Vitalij Usatyj však upozorňuje, že existuje řada ukrajinských organizací, které se snaží pomoci Ukrajincům řešit i tyto problémy, stejně jako získat ukrajinské vzdělání v Česku: „Zejména v České republice je několik ukrajinských škol – například v Praze jsou dvě takové školy – plus existuje mezinárodní ukrajinská škola, která také umožňuje získat ukrajinská vysvědčení a poměrně rychle a dostatečně efektivně řešit tyto problémy.“

Na závěr rozhovoru se chargé d'affaires Ukrajiny v ČR Vitalij Usatyj obrátil na posluchače podcastu a čtenáře webu Radio Prague International v ukrajinštině: „Chtěl bych všechny čtenáře a posluchače požádat, aby ještě jednou poděkovali české společnosti, českým politikům, českým občanům za nebývalou podporu, kterou pociťujeme každý den. Vždycky říkám, že Česká republika je prostě příkladem toho, jak pomáhat Ukrajině, jak reagovat na naše problémy... A my jsme České republice velmi vděční za to, že je naším skutečným zastáncem na cestě k plnému členství Ukrajiny v EU a NATO.“