Sex a mladí Češi a Češky: Poprvé až kolem osmnáctého roku života a jen jednou až dvakrát za měsíc

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) ve spolupráci s agenturou MindBridge zkoumal například to, kdy mají Češi první sex, v jakém věku začínají masturbovat, jakou mají frekvenci sexuálních aktivit, počet sexuálních partnerů či jak velký podíl společnosti trápí sexuální dysfunkce. Odborníci se zabývali také například tím, kolik Čechů a Češek bylo k sexu donuceno násilím, LGBTQ+ tématy nebo jak jsou na tom Češi se sledováním pornografie a online sexuálními aktivitami.

Kateřina Klapilová | Foto: Národní ústav duševního zdraví

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že se průměrný věk prvního sexu od posledního výzkumu v roce 2013 příliš nelišil. „Průměrný věk prvního sexu u žen je 17,46, u mužů je to průměrně v 18,33 letech,“ přiblížila vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence NUDZ Kateřina Klapilová.

Navíc se podle ní mladí lidé sexuálním aktivitám věnují jen velmi málo. Průměrná frekvence sexu v české populaci je méně než jednou za poslední měsíc, v případě mladých lidí od 18 do 25 let to bylo u žen průměrně 1,7krát za poslední měsíc a u mužů 1,3krát.

Naprostá většina lidí preferuje spíše partnerské sexuální aktivity před masturbací. Za poslední rok nejčastěji uvádějí ženy průměrnou četnost masturbace jednou či několikrát za rok a muži jednou či několikrát za měsíc.

Petr Weiss | Foto: Šárka Ševčíková, Český rozhlas

„Na první pohled se zdá, že od posledního celonárodního průzkumu sexuálního chování došlo ve frekvenci sexuálních aktivit k poklesu. V roce 2013 uváděly ženy měsíční frekvenci masturbace 5,6krát a muži 9,1krát. V partnerství uváděly ženy průměrnou frekvenci pohlavních styků 8,37krát a muži 9,57krát za měsíc,” uvedl garant výzkumu sexuolog Petr Weiss.

Nejčastěji pět sexuálních partnerů za život

Češi podle Klapilové mají nejčastěji pět sexuálních partnerů za život, což je obdobné i ve statistikách v sousedních státech. Četnost sexu ve srovnání s dřívějšími průzkumy může ovlivnit mimo jiné stárnutí populace i množství lidí v dlouhodobém partnerském stavu.

„Pro lidi, kteří žijí ve stálém partnerském vztahu, se ta čísla nijak výrazně nemění, co se týče sexuálních aktivit,“ doplnila Klapilová, která je zároveň hlavní metodik průzkumu.

Průzkum také ukázal, že šest procent žen a osm a půl procenta mužů nikdy nemělo sex. Anebo to, že nějaká ze sexuálních potíží se v životě po dobu alespoň několika měsíců objevila u více než 61 procent žen a přes 55 procent mužů.

U žen průzkum mapoval také způsoby dosahování orgasmu. „Z dat vyplývá, že při masturbaci dosahují ženy orgasmu nejčastěji klitoridálním drážděním (43,9 procenta případů), zatímco při partnerských sexuálních aktivitách nejčastěji kombinovaným drážděním (48,6 procenta případů),“ dodala Lucie Krejčová z NUDZ.

Většina Čechů i Češek většinou také podle průzkumu považuje za přijatelné sledování pornografie v dlouhodobých vztazích.

Jiná než heterosexuální orientace

Hrozbami nebo násilím bylo podle průzkumu k sexuálním aktivitám někdy v životě donuceno téměř 17 procent žen a necelých 5 procent mužů. To je v přepočtu na počet obyvatel téměř 897 tisíc žen a přes 254 tisíc mužů.

Ilustrační foto: Honey Fangs, Unsplash

Průzkum CzechSex podle odborníků jako první v ČR respektuje mezinárodní doporučení pro metodiku provedení reprezentativních výzkumů sexuality a genderu. Bylo zjištěno, že 7 procent lidí v populaci má jinou než heterosexuální orientaci. To znamená přes 736 tisíc lidí. Tato zjištění jsou podle odborníků v souladu se zahraničními daty, která uvádí prevalencí 5-10 procent

Nejčastější neheterosexuální orientace je bisexualita/pansexualita, která představuje přes tři procenta obyvatel. Druhou nejpočetnější skupinou jsou gayové, kterých jsou dvě procenta, leseb 0,6 procenta a nebinárních a genderově rozmanitých osob je v populaci 0,4 procenta - v přepočtu na populaci se jedná přibližně o 42 680 lidí.

„Pro 33,5 procenta obyvatel ČR je zcela přijatelné, aby homosexuální páry měly stejná práva jako páry heterosexuální. Pro 14,3 procenta populace je to však stále naprosto nepřijatelné,“ dodala Andrea Stašek z Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.