Skejťák. Na pražskou Folimanku se vrátila první skateboardingová socha světa z 80. let

Renovovaná bronzová socha Skateboardisty z počátku 80. let minulého století opět zdobí pražský park Folimanka na Vinohradech. Říká se, že je to nejstarší skateboardingová socha na světě. Přes 15 let byla ukryta v depozitáři, kam ji umístili poté, co ji zničili vandalové.

Foto: Pavel Friš, vysehradskej.cz

Socha Skateboardisty, které se také říká ‚Skejťák‘ vznikla v roce 1981. Pro park Folimanka ji vyrobil sochař Jaroslav Hladký. Okolo roku 2006 ji ale poškodil neznámý vandal, který jí uříznul obě ruce a nejspíš je prodal do sběru. Socha pak byla z parku odinstalovaná a odvezená do depozitáře.

Zhruba před čtyřmi lety začal po tom, co se se ‚Skejťákem‘ stalo, pátrat Pavel Friš, lokální patriot vystupující pod facebookovým profilem Vyšehradskej jezdec. Našel ji v depozitáři městské části Praha 2.

„Navrhl jsem Praze 2, že bych se postaral o její opravu. Velmi nápomocná mi v tomto byla Česká asociace skateboardingu, která nad tím převzala záštitu. Protože já jako osoba nejsem pro Prahu 2 partnerem. Takže v tomto ohledu mi skejťáci vyšli vstříc a dílo se podařilo,“ konstatuje Friš.

Jako nová

Od přispěvatelů vybral Firš během několika měsíců 250 tisíc korun na opravu a potom vyrazili za autorem sochy Jaroslavem Hladkým.

„Pan Hladký nám slíbil, že pokud budeme chtít ruce dodělat, můžeme přijet k němu na zahradu a vykopat si sádrový model sochy, který tam zakopal. Podle toho by se ty ruce dali potom trefit. Bohužel ten model jsme nevykopali. Našli jsme fragmenty jiných Hladkého soch, ale bohužel ne požadované ruce,“ popisuje.

Nakonec díky pomoci Jiřího Kašpara, sochaře z mladší generace, se podařily ruce zrekonstruovat podle dobových fotografií.

„Pan Hladký to schválil. Dokonce ty ruce, pokud byly ještě v hlíně, tak je trošku pomačkal, aby tam taky zanechal otisk. Následně už se šlo do slévárny v Podkrkonoší. Tam ruce odlili, přiletovali je zpátky k trupu, zapatinovali, takže socha vypadá jako nová,“ říká spokojeně.

První na světě

Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Mnoho zdrojů uvádí, že se s velkou pravděpodobností jedná o první sochu se skateboardingovou tématikou na světě. Ačkoli byla skateboardová komunita v Československu v 80. letech ve srovnání se západními zeměmi velmi malá, Pavel Friš potvrzuje, že podle jeho výzkumu je Skejťák skutečně první světovou skateboardovou sochou.

„Nemůžeme to říct stoprocentně, ale v průběhu těch tří let, co jsme se věnovali opravě, dělali jsme poctivé rešerše a nepodařilo se nám dopátrat žádnou starší skateboardingovou sochu, ať u nás nebo někde v cizině. Takže to nás opravňuje alespoň takto tvrdit, že je to první skateboardingová socha světa,“ vysvětluje Pavel Friš.

To, že vznikla první skateboardingová socha v Československu, je ale podle něj náhoda. „Je to takové podivné řízení dějin. Pan Hladký někdy začátkem 80. let, možná už koncem 70. let viděl nějaké kluky na skejtech. Zalíbilo se mu to, tak dostal nápad udělat podle nich sochu. Nakonec ji vymodeloval podle fotografií ze zahraničních časopisů, aby trefil tu správnou pózu,“ usmívá se Friš.

Bronzová socha se dočkala návratu na Folimanku i díky lokálnímu patriotovi jménem Pavel Friš | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Říkali mu, ať to do Českoslovenka netahá

Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Za významné označuje, že se sochaři v 80. letech podařilo prosadit svůj nápad před tehdejší komunistickou schvalovací komisí.

„Je potřeba mu přičíst k duhu, že to prosadil přes schvalovací komise, které tenkrát fungovaly. Oni mu prý vytýkali, že se jedná o nějaký amerikanismus a že by to neměl do tehdejšího Československa tahat. Ale nakonec si to prosadil a buďme za to rádi,“ říká Pavel Friš, který si sochu pamatuje ještě z dob před sametovou revolucí. „V té době to pro nás bylo opravdu symbolické a cítím opravdu nostalgii, když ji vidím zpět.“

Pouliční osvětlení od Krištofa Kintery | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Socha nyní stojí na zhruba metr a půl vysokém podstavci v bezprostřední blízkosti nově vzniklého skateparku. ‚Skejťák‘ ale není jedinou sochou zdobící Folimanku. Po celém parku je roztroušeno několik bronzových a kamenných soch vyrobených převážně umělci z komunistické éry. Například Gymnastka nebo Medvědí rodina od Václava Frýdeckého.

Je zde také pouliční osvětlení od současného umělce Krištofa Kintery, věnované těm, kteří spáchali sebevraždu skokem z Nuselského mostu, který je nad Folimankou.

Skateboard park Folimanka | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz