Spletitá síť chodeb, to je pevnost Josefov. Odhalili tu i pruského špióna

Byl prvním, který byl v Josefově popraven. Jednalo se o tesaře Ignáce Pabila, který pocházel z Pruského Slezska.

"Získal lukrativní státní zakázku na dodávání dřeva na výstavbu pevnosti. Po třech letech se o něm začalo údajně vykládat, že je pruským špionem, a že odtud údajně vynáší plány na stavbu k nepříteli do Pruska. Byla u něj provedená domovní prohlídka, která měla zjistit, jak to je. Naneštěstí pro Pabila se přišlo na to, že plány u sebe skutečně má. Byl postaven před polní soud, odsouzen k trestu smrti a dne 5. prosince 1783 byl pověšen. Visel tu tři měsíce, aby ostatní viděli, jak to s nimi dopadne, když by se náhodou rozhodli zradit. Vykládá se, že tady teď v Josefově straší, a že tu bude strašit do té doby, dokud z Josefova nezbude jediná cihla. Mám pocit, že tady s námi bude asi ještě hodně dlouho," představil zdejší strašidlo průvodce Vojtěch Dolana.

A je jich tu prý víc, například beznosý číšník Kudrna, či zavražděný voják rusínského původu. V roce 1915 jeho kostru objevili kluci, kteří tu hráli fotbal, a míč jim zapadl do podzemí.

Chodby nejsou ražené, ale zasypané

"Naši pevnost navrhl generál de Querlonde. Byl původem Francouz, a pocházel z rodiny, která se opevňování věnovala už po několik generací. On zde navrhl ojedinělý systém opevnění. Josefov stojí na skále, tak nebylo nutné řešit statiku jako v Terezíně. Naše chodby vznikaly většinou tak, že se vybudovaly na povrchu a pak se to zasypávalo. Takže to není takové klasické ražené podzemí. To je obranný systém, který měl zabránit nepříteli, aby stavěl svoje zákopy v blízkosti té pevnosti. Kdyby se dostal do bezprostřední blízkosti, tak by to s ním mohli vyhodit do vzduchu."

Zdejší chodby jsou pod zemí 4 až 6 metrů.

"Dohromady to činilo něco kolem 45 kilometrů chodeb. Dodnes se dochovalo zhruba 35 kilometrů, protože po zrušení pevnosti se ty chodby, stejně tak jako hradební prvky, rozebíraly. Má jít údajně o nejrozsáhlejší podzemní obranný systém v Evropě. To nám potvrzuje i badatel Christopher Duffy ve své knížce Kámen a oheň. Tam zmiňuje Josefov jako jedno z nejlepších míst s nejrozsáhlejšími podzemními chodbami."

Chodby se různě větví a zužují, v těch krajních už jdete v předklonu. Kdyby tu zhaslo světlo, působilo by to tu hodně strašidelně.

V pevnosti Josefov mohlo být až 10 tisíc vojáků

Josefov měl sloužit k obraně proti Prusku, ale tuto funkci vlastně nikdy neplnil. Sloužil spíše jako zajatecký tábor, a po roce 1968 zde mělo základnu ruské okupační vojsko. A jaká historie předcházela stavbě Josefova? Pruský král Fridrich II. záhy po smrti Karla VI. zpochybnil nárok Marie Terezie na trůn. Viděl tak příležitost, jak si nárokovat výhodně položené Slezsko.

Marie Terezie sice tehdy svá práva uhájila, ale během slezských válek (1740-1745) s pruským nepřítelem přišla o Horní Slezsko a Kladsko. Tam byly umístěné pevnosti, které poskytovaly zázemí rakouskému vojsku. Hranice monarchie se však posunuly na jih a bylo potřeba je opevnit. A tak vyrostla i pevnost v Josefově.

Jak dodal průvodce Vojtěch Dolana, v dobách míru byli vojáci v kasárnách ve městě. V pevnosti byly rezervní ubytovací prostory. Stavba právě zde byla nejvýhodnější ze strategických i logistických důvodů.

"Z tohoto místa se dá velmi dobře ovládat celá naše část východních Čech. Zároveň se tudy dá krásně zablokovat postup na Prahu. Pevnost se začala stavět od roku 1780 a do roku 1790 trvala kompletní stavba. Když obcházíte Josefov, tak je to procházka zhruba až na čtyři kilometry. Josefov byl dimenzovaný zhruba na 10000 vojáků. Nejvyšší počet vojáků, o kterém víme, že tady byl, měl být něco kolem 7000 a mělo to být za prusko-rakouské války roku 1866. To, co tady probíhalo, byla celá řada šarvátek, když se Prusové snažili pevnost znervózňovat. Zase na druhou stranu pevnost jim to zadarmo nedala, takže jim kupříkladu vyhodili do vzduchu železniční most a nádraží, takže sem nemohli přivážet svůj další materiál. Nehledě na to, že Josefov podporoval odboj místních obyvatel proti Prusům."

Jak je vůbec řešené topení v celé pevnosti? Není tu nejtepleji.

"To, co vidíte, jsou krby, to jsou černé kuchyně. Když si všimnete, tak ta plocha je mnohem vyšší, na tom si ty vojáci vařili. Tady je obecně chladněji. V kasárnách ve městě, tam každá ta místnost měla vlastní kamna. Tady je nad námi hlína, takže sem jde z ní chlad."

Jak byla řešena třeba hygiena?

"Vojáci ve své výbavě měli celou řadu zkrášlovacích věcí, měli mít zrcátko, hřebínek, podložku na leštění knoflíků. Ty uniformy byly lněné, takže bylo potřeba si dát bacha, ať si to neumastíte. Když pak došlo na bitvu, tak to s tou tělesnou údržbu bylo mnohem horší."

V roce 1866 byl Josefov, který se dříve jmenoval Ples, nejblíže dobývání v celé své historii. Pruská vojska vpadla na naše území a pokračovala na jih. Útočníci však obranný komplex obešli tak, aby je zdejší posádka nemohla nijak ohrozit. Statut pevnosti si Josefov udržel až do roku 1888, i po zrušení zde ale stále sídlila vojenská posádka. V roce 1948 se Josefov stal součástí města Jaroměře a v roce 1971 byl vyhlášen městskou památkovou rezervací.