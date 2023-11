Rozhledna Šibenice. "Je to takový přerostlý řopík uprostřed polí." Inspirovala se opevněním, které tu vznikalo

Jak řekl starosta Stěbořic Roman Falhar, je to takový přerostlý řopík. Kolem je pole a rozhledna je tak vidět zdaleka. A pořádně tu fouká.

Rozhledna Šibenice | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Pan projektant Lumír Moučka se s tím místem seznámil a přišel s návrhem, že by rohledna byla v duchu prvorepublikových bunkrů. Tady totiž mělo stát opevnění jako Stachelberg, obrovská soustava pevností. Stihlo se rozestavět jenom v podzemí, spíše to byly stavební jámy. Pak to staveniště opustili, a ty jámy byly zasypány až někdy v 80. letech. Ale mezi lidmi to povědomí o bunkrech bylo. On se tím inspiroval a řekl, že by navrhoval takový tvar."

První dojem? Betonová hrůza uprostřed polí

"V první chvíli to byl pro všechny šok, protože i nakreslené to bylo podobné tomu, jak to vypadá dneska. Všichni říkali: betonová hrůza uprostřed polí, vy jste se zbláznili. Připomíná mi to všechno možné, ale takhle nemůže vypadat rozhledna, takový vyrostlý řopík. Ale když se na to lidé podívali podruhé, potřetí a vstřebali tu myšlenku, že to je svým způsobem pocta tomu obrannému vzepětí první republiky, tak to v zastupitelstvu získalo všeobecnou podporu. Požádali jsme o dotaci, začali jsme stavět, slouží to a lidi to kvitují."

Rozhledna Šibenice | Foto: archiv projektu Má vlast cestami proměn/ obec Stěbořice

Jak dodal starosta Roman Falhar, postavit tady rozhlednu nebylo vůbec snadné. I při naší návštěvě tu foukal silný vítr.

Roman Falar, starosta Stěbořic | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Rohledna je vysoká 12 metrů, ta podesta, ze které se díváte do okolí, je ve výšce devíti metrů. Z dálky to vypadá hřmotně, ale ta skořepina není příliš tlustá. Není to bunkr, který by odolával nějakému ostřelování. Bylo náročné to vybudovat, protože, jak vidíte, tady fouká skoro celý rok. Říkali, že nejsou schopni dostat bezpečně nahoru to bednění, aniž by se někomu nedej bože něco stalo. I z toho důvodu došlo ke skluzu ve výstavbě. My jsme původně uvažovali, že to slavnostně otevřeme k 28. říjnu 2018 ke 100 letům republiky, ale díky těm technologickým obtížím jsme rozhlednu otevírali až na jaře 2019."

Jezdí sem rodiny s dětmi, pro které je tu 'cvičište'

Informační tabule uvnitř rozhledny Šibenice | Foto: archiv projektu Má vlast cestami proměn/ obec Stěbořice

Součástí rozhledny je také expozice o Janu Kubišovi (jeden z parašutistů, který v rámci Operace Anthropoid provedl útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha), který po dokončení poddůstojnické školy sloužil v předválečných letech tady na Opavsku. Obec plánuje zřídit stezku propojující rozhlednu s dalšími místy v okolí, která jsou s Kubišem spojená.

"Měl jsem z počátku obavy, že to bude hlavně zajímat nadšence do vojenství, ale jezdí sem rodiny s dětmi, případně jen maminky s dětmi. Tady je udělaný takový areál jako 'cvičiště'. Děti tam blbnou. Není to jen o tom přijít na rozhlednu, podívat se do okolí a odejít. Stráví tu nějaký čas," dodal starosta Stěbořic Roman Falhar.

'Cvičiště' u rozhledny Šibenice | Foto: archiv projektu Má vlast cestami proměn/ obec Stěbořice

Rozhledna je součástí stezky Silesianka

Rozhledna je součástí přeshraniční stezky Silesianka, kterou představil Roman Tománek, tajemník Euroregionu Silesia - CZ.

Roman Tománek, tajemník Euroregionu Silesia | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Toto je území moravské brány, kde nemáme žádné pořádné kopce a hory. Z jedné strany máme Beskydy, z druhé Jeseníky. Tak jsme si řekli, že si ty hory postavíme. To byl první impulz. Také jsme čerpali ze zkušeností kolegů z regionu Glacensis, kteří obdobnou stezku dělali v Orlických horách. Samozřejmě na tyto myšlenky je třeba najít finanční zdroje. Využili jsme program přeshraniční spolupráce - dotace z EU. A tím jsme celý projekt rozjeli. Spočívalo to v tom, že v rámci té stezky jsme samozřejmě vysbírali už současné vyhlídky a rozhledny, plus některé obce si chtěly zatraktivnit své místo, a postavit rozhlednu. Pomohli jsme jim s výstavbou a dotacemi. Na konci jsme udělali takový zastřešující projekt a vytvořili stezku Silesianka."

Kolik rozhleden na stezce je?

"Stezku tvoří 34 objektů, a tím, že je to přeshraniční stezka, tak na české straně se jedná o 23 objektů, a na polské straně 11."

A kolik z nich je rozhleden?

"Většinou to jsou rozhledny hlavně na české straně, protože u nás je rozhledna opravdu rozhledna, na polské straně se spíš bavíme o vyhlídkových místech."

