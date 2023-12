Hlásily se z ní nejdůležitější události. Renesanční Hláska stojí v centru Opavy

Chcete si prohlédnout Opavu z výšky? Ideálním místem je městská věž Hláska. Najdete ji v centru města, a je zapojená do projektu Silesianka, který v sobě zahrnuje přes 30 rozhleden a vyhlídkových míst na české a polské straně.

Věž Hláska | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Věž je vysoká 60 metrů, a pokud vám přeje počasí, vidíte až na vrcholky Jeseníků. V těchto dnech se pořádají i vánoční výstupy. K čemu Hláska v minulých staletích sloužila, prozradil Richard Lichnovský, vedoucí turistického informačního centra.

"Hláska je v podstatě symbolem Opavy. Nemá nějaké velké zdobné prvky, ale exteriér je renesanční, hodně členitý. A to z jednoho prostého důvodu, ta Hláska neměla nikdy sloužit jako reprezentativní sídlo. Byla to v podstatě multifunkční budova. V průběhu staletí si střihla například roli provizorního divadla, bylo zde muzeum, zasedala tu i zemská rada.

Richard Lichnovský | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

A tu nejdůležitější funkci skrývá ve svém názvu. Hlásili se z ní významné události, ať už byly pozitivní nebo negativní. Takže začátky trhů, vzácné návštěvy, anebo naopak přímé či nepřímé ohrožení města. Tu úplně původní věž, která byla dřevěná, zničila vichřice a velký požár Opavy. A potom zde vyrostla krásná renesanční věž mezi lety 1614 až 1618, jejímž architektem byl Kryštof Prohuber."

Generální rekonstrukce věže proběhla v roce 2006. Bylo třeba snést celou kopuli. Trámy tu byly staré 400 let.

Památky v Opavě propojuje model sluneční soustavy

Když se podíváte z Hlásky dolů, uvidíte velkou kouli, po které ztéká voda. Málokdo však ví, že představuje Slunce. A planety sluneční soustavy jsou po celé Opavě. Najdete je u zajímavých památek.

"Když se podíváte shora, vidíte krásné sluneční paprsky. Přímo to vybízí k tomu, že tato koule je střed Sluneční soustavy. V Opavě vznikl asi před 15 lety. Je to model sluneční soustavy, který provází po nejzajímavějších periferiích Opavy, až do arboreta v Novém Dvoře, kde je trpasličí planetka Pluto."

Výhled z Hlásky | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

K věžím kostela se váže vražedná historka

Kousek od Hlásky je konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Pokud přemýšlíte, co konkatedrála znamená, je to kostel, který požívá stejnou vážnost a stejná privilegia jako katedrála, má ale nižší prioritu.

Výhled z Hlásky na konkatedrálu Nanebevzetí Panny Marie a Slezké divadlo | Foto: Romana Kubicová, Český rozhlas

Ta místní opavská má dvě věže. Každá je jinak vysoká a k tomu se váže pověst, jejíž součástí je vražda. Dvěma bratrům se líbila stejná dívka. Tak se rozhodli uspořádat soutěž, že ji dostane ten, kdo dřív vystaví věž. Jeden z bratrů však začal tak trošku podvádět.

"Když viděl, že je druhý bratr velmi pracovitý a pracuje i po nocích, zatímco on odpočíval a bavil se tam, kde neměl. Nejjednodušší bylo bratra odpravit. Zabil ho, a věž dostavěl. Nikdo nevěděl, kde se bratr schovává. Ta slečna o tom věděla, a nikomu nic neřekla. V budoucnu se na to samozřejmě přišlo. Našly se ostatky a bratr i s jeho milou byli popraveni také. Takže tolik k tomu, proč je jedna věž menší a druhá větší. Ale ta menší věž patří tomu bratrovi, který zavraždil toho hodného. Ta byla totiž dostavěna na jeho počest."

Jak dodal Richard Lichnovský, kostel je ukázkou tzv. slezské gotiky, která se vyznačuje mimo jiné užitím červených pálených cihel. Kostel je považován za největší stavbu slezské cihlové gotiky v České republice.