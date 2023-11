Kombinace oceli a dřeva. Z Blahutovické rozhledny vidíte Beskydy i Hostýnské vrchy

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Za dobrého počasí vidíte Beskydy s Lysou horou, Hostýnské a Oderské vrchy, přiblížil rozhlednu starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček.

"Vyhlídková plocha je ve výšce 15 metrů a celkem má rozhledna 21,5 metru."

Když jste se rozhodovali, kde rozhlednu postavit, uvažovali jste o více místech?

"Před deseti nebo dvanácti lety tady chtěly firmy vybudovat větrné elektrárny. Obyvatelé Jeseníku byli takoví trošku rozpolcení. Část lidí z Blahutovic si to přála. V Jeseníku moc ne, protože jsou to stavby vysoké 120 až 140 metrů, když si vezmeme výšku vrtule. Lidé pak říkali, že je tady pěkné místo, že bychom tu mohli něco postavit.

Vypsali jsme architektonickou soutěž, kterou vyhrál architekt Tomáš Kudělka ze sousední obce, z Kunína. Debata, jaký tvar vybereme, byla hodně zajímavá, a to hlasování skončilo o jeden hlas. Dneska jsem moc rád, že jsme vybrali to, co tu stojí, protože je to jiné. Mě osobně se rozhledna líbí, myslím, že se to líbí i lidem. Kombinace modřín versus kov se povedla."

Rozhlednu občas poškodí vandalové

Jak to vypadá s vandalismem?

"Je to kapitola sama pro sebe. Myslím si, že nikdo z těch mládežníků, bavíme se o kategorie 12 až 18 let, si neuvědomuje kolik úsilí, práce a peněz to stálo. Takže ten drobný vandalismus tady je a zvažujeme, jakým způsobem se proti tomu bránit."

Viděla jsem, že tu máte, tedy spíš nemáte jednu z kamer.

"Když jsem tu byl minulý týden a stahovali jsme data, kolik sem přišlo návštěvníků za rok, tak tu určitě byla. Dneska jsme tu na návštěvě, a vidíme, že sčítací kamera chybí a musíme ji okamžitě doplnit."

Kolik stála rozhledna?

"Myslím, že celkové náklady byly kolem 12 milionů korun. Několikrát jsme tu stáli s plošinou a šli jsme do určitých výšek, abychom zjistili, co bychom viděli navíc. Původní představa byla, že bude vysoká 21 až 25 metrů. Viděli bychom jen něco málo navíc, ale cenově by to bylo absolutně nepřijatelné. Jsem rád, že zvítězil normální selský rozum, že tady nestojí žádný Moby Dick. Pěkně tu splývá s přírodou a v noci je to nasvětlené."

Ochutnejte Jesenický pramen

Po vystoupání na rozhlednu se v Jeseníku nad Odrou můžete osvěžit pramenem Jesenické kyselky. Mnozí si myslí, že je z lázní Jeseník, vysvětluje starosta Tomáš Machýček.

"Z Jeseníků je, ale nad Odrou. Lázně Jeseník jsou od nás sto kilometrů. Historie Jesenické kyselky začíná koncem 19. století. Dneska můžeme říct, že asi dosáhla svého největšího rozmachu a rozkvětu."

Kde byl ten původní pramen, kam k němu lidé chodili?

"Bylo to v místě tohoto areálu Jesenické kyselky. Byl to veřejně přístupný pramen až zhruba do roku 1991. Kyselku jsem pil od mala, chutná mi. Mně se líbí, že se tady několik provozů prolíná. Ať už je to čerpání té vody, vybudování pálenice, krásné levandulové zahrádky a výroba sirupů."

Jesenická kyselka v areálu vytéká i do historického umyvadla. V nedalekém klášteře v Blahutovicích začíná jedinečná poutní cesta sv. Františka a ve Vražném můžete navštívit rodný dům vědce a průkopníka genetiky J. G. Mendela.

