Veselská rozhledna je jako šachovnice. Posedět si můžete na střelci či věži

Rozhledna jako šachovnice vám nabídne výhled do kraje na konci Veselí, nedaleko města Odry. Kromě samotné rozhledny ve tvaru věže vás čekají v okolí i další šachové figurky.

Veselská rozhledna | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Rozhlednu určitě nepřehlédnete. Je to futuristická stavba z černě mořeného dubového dřeva. A proč zrovna tvar věže?

"Námětem vzniku této rozhledny bylo, že zde někde v okolí stávala strážní věž. A z toho vzešla myšlenka té rozhledny. Vznikla Veselská rozhledna, které je v té podobě, jak ji vidíme. To znamená v podobě strážní věže. Tu má ve znaku i nedaleké město Odry. Ten násyp, který je kolem, je samozřejmě z břidlice, aby to zapadalo do koncepce Krajiny břidlice," připomíná Roman Tománek z Euroregionu Silesia.

Právě břidlice je jednou z typických hornin Oderských vrchů. Třináctimetrová věž nabízí výhled na vrcholky Oderských vrchů, Beskyd, Hostýnských vrchů i na Moravskou bránu.

Šachy pod rozhlednou | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Okolí zdobí bílé šachovnicové figurky

Rozhledna je poměrně mladá, otevřená byla v roce 2019. Architektem je Lumír Moučka z Moravské Třebové. Ale stavbou rozhledny práce neskončily. V okolí totiž vzniklo neobvyklé posezení na šachových figurách.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Navázali na to, že se vytvořila jakási šachovnice. Samotná rozhledna je věž, pak je tu střelec, pěšec a ještě jedna věž. Takže to připomíná šachovnici," dodává Roman Tománek.

Vznikla tak symbolika velké šachové hry i odkaz na strážní věž ve znaku Oder. Veselská rozhledna stojí asi 100 metrů od posledního domu ve Veselí.

Vysoko položené vesnici kromě kostela Nejsvětější trojice dominují ještě dva vysílače a dvě větrné elektrárny. A když se od rozhledny vydáte asi 2 kilometry, dojdete do zajímavé památky, kterou Flascharův břidlicový důl.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International